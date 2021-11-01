Какие культурные ценности нацисты вывезли из СССР?

Во время Великой Отечественной войны в Германию было переправлено более миллиона различных объектов из музеев и библиотек. Многие так и не вернулись на родину и вовсе были утрачены.

Гитлер и его окружение считали себя большими ценителями искусства. Они мечтали создать гигантский музей с шедеврами со всего света: книгами и манускриптами, музыкальными инструментами и нотами, живописью и скульптурой, артефактами древней истории. У специальных отрядов СС было задание - изымать культурные ценности и вывозить их в Германию.

Во время войны пострадало более 400 советских музеев, а в библиотеках было уничтожено 115 миллионов печатных изданий. В сводном каталоге культурных ценностей, похищенных или утраченных в то время в 18 томах перечислено 1 177 291 музейных экспонатов, и этот реестр постоянно пополняется.

Вот самые громкие хищения фашистов на территории СССР.

Картины Третьяковской галереи

Список картин, утерянных из самых разных музеев, пожалуй, самых большой.

Еще в начале войны огромное количество полотен было эвакуировано в Сибирь и потом успешно возвращено на свои места. Однако более 30 картин из Третьяковской галереи находились на временных выставках в полномочных представительствах СССР в Германии, Австрии, Чехословакии и Польше.

Владимир Маковский. Слепые нищие на ярмарке в Малороссии Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Разграбление советских ценностей началось в первые же часы нападения Германии и специальные «кунст батальоны» вывозили из советских посольств и торгпредставительств ценные документы, мебель и конечно, картины.

Николай Дубовской. Зимний вечер Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Многие из них скорее всего оказались в частных руках, были безвозвратно утеряны такие шедевры, как «Слепые нищие на ярмарке в Малороссии» Владимира Маковского, «Зимний вечер» и «Копны» Николая Дубовского, «Сосны над обрывом» Ивана Шишкина…

Александр Борисов. Горы Вильчики при вечернем освещении в половине сентября Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Также пропало несколько северных пейзажей Александра Борисова, купленных самим основателем галереи Павлом Третьяковым. В 2006 году на антикварном рынке нашли одну из тех работ - «Горы Вильчики при вечернем освещении в половине сентября» (1896 г.), и она была успешно возвращена Третьяковке.

Янтарная комната из Царского Села

Немцы в Царском селе Bundesarchiv Bundesarchiv

Музейные работники Санкт-Петербурга (тогда Ленинграда) героически в рекордные сроки упаковали, спрятали и вывезли в эвакуацию миллионы единиц хранения из картинных галерей и царских дворцов. И все же спасти удалось не все. Оставшиеся экспонаты они тщательным образом упаковывали, а драгоценные стены Янтарной комнаты XVIII века в Екатерининском дворце Царского Села, тщательно покрыли ватой и обклеили бумагой - чтобы защитить от взрывов.

Немцы в Царском селе Bundesarchiv Bundesarchiv

Захватившие Царское село и другие пригороды Ленинграда нацисты похитили большинство оставшихся картин, а также сняли во дворцах шелковые обои и мозаичные деревянные полы. Насчет Янтарной комнаты они имели особое распоряжение - за считанные дни демонтировали и вывезли все ее содержимое.

Янтарная комната в 1930-х Общественное достояние Общественное достояние

После войны она была утрачена - исследователи склоняются к тому, что она находилась в Кенигсбергском замке и сгорела во время захвата города (который стал советским Калининградом). Однако есть и другие версии - что она была спрятана в шахтах и даже что ее вывезли американцы. Впрочем, поиски комнаты продолжаются до сих пор.

В разрушенном зале Екатерининского дворца Царского села Bundesarchiv Bundesarchiv

Янтарная комната - одна из самых больших и известных культурных потерь советской стороны. В конце 1990-х в Германии при попытке продажи были конфискованы фрагменты подлинной комнаты - мозаика и янтарный комод. Оказалось, что один из офицеров СС тайно вывез их как сувенир.

Янтарная комната после реставрации Государственный музей-заповедник "Царское село"

В 2000 году их передали России, а к 2003 году в Царском Селе завершилось восстановление Янтарной комнаты из калининградского янтаря. Процесс в частности спонсировали и немецкие компании.

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Садовое искусство царского дворца в Петергофе

Немцы в Петергофе Bundesarchiv Bundesarchiv

Петергоф находился на оккупированной немцами территории и сильно пострадал. Роскошный Большой дворец в Петергофе нацисты превратили в развалины, разрушили они и уникальную систему фонтанов, а также сожгли деревья в царском саду. Чтобы уберечь ценные садовые скульптуры, перед нападением захватчиков сотрудники музея упаковали и закопали их. Некоторые удалось вывезти и спрятать в Исаакиевском соборе Петербурга.

Спрятанную скульптуру Самсона из Большого каскада сотрудники музея так и не нашли. В 1947 году отлили новую по довоенным фотографиям. Pixabay Pixabay

После освобождения Петергофа в январе 1944 года большинство спрятанных скульптур были успешно найдены, однако, музейные работники не обнаружили крупные статуи Самсона, Волхов и ряда других. Они исчезли бесследно.

Фонтан "Нептун" GAlexandrova (CC BY-SA 4.0) GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

Самой большой по размеру потерей был фонтан «Нептун» - его немцы вывезли в Нюрнберг, где по иронии судьбы в XVIII веке его и купил русский император Павел I. Однако в 1948 году композицию нашли и вернули в Петергоф.

Церковные ценности из Новгородской области

София Новгородская Katerina Fedorova/Wikimedia Commons Katerina Fedorova/Wikimedia Commons

В годы войны Новгородская область была оккупирована немецкими войсками. В 1942 году от артобстрела сильно пострадала Новгородская София, один из древнейших русских храмов. Снарядами были пробиты стены и потолок, в результате многие фрески были утрачены. Пострадал и купол храма, а его золоченую обшивку немцы переплавили и пустили на сувениры, которые отправили на родину. Из собора вывезли и огромное количество ценностей, включая иконостас и мозаичные плиты.

Солдаты испанской «Голубой дивизии», воевавшие на стороне нацистов, похитили и двухметровый позолоченный крест, венчавший главный купол храма. Более 50 лет он хранился в Военно-инженерной академии под Мадридом, а в 2004 году торжественно передан обратно русской православной церкви. Теперь эта возвращенная реликвия хранится внутри храма.

Крест, венчавший Софийский собор до войны Дар Ветер (CC BY-SA 3.0) Дар Ветер (CC BY-SA 3.0)

Из церкви Святой Мины в Старой Руссе неподалеку от Новгорода немцы вывезли колокол. Они обнаружили на нем подпись автора ALBERT BENNINGK ME FECIT LUBECA ANNO 1672 («Альберт Беннинг. Любек, 1672») - Новгород в древности входил в Ганзейский союз, как и Любек. Немцы отправили колокол «на родину» в качестве «подарка восточного фронта».

Колокол Беннинка в музее Северо-Западного фронта в Старой Руссе Новгородский музей-заповедник Новгородский музей-заповедник

«Старинный колокол с озера Ильмень не залечит всех ран, нанесенных бомбами и снарядами. Но он станет символом для немецкого солдата, который является не ландскнехтом или свирепым поработителем, а защитником древней культуры», - писала в 1942 году немецкая фронтовая газета. Эту статью с видами родной Старой Руссы обнаружил и сохранил у себя советский солдат. Через много лет он рассказал о ней краеведу Нине Богдановой - она и вышла на след колокола. В 2001 году бургомистр Любека вернул колокол Старой Руссе, сейчас он хранится в местном музее.