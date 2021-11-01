Какие культурные ценности нацисты вывезли из СССР?

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Александра Гузева

Russia beyond (Фото: Bundesarchiv; Pixabay)
Во время Великой Отечественной войны в Германию было переправлено более миллиона различных объектов из музеев и библиотек. Многие так и не вернулись на родину и вовсе были утрачены.

Гитлер и его окружение считали себя большими ценителями искусства. Они мечтали создать гигантский музей с шедеврами со всего света: книгами и манускриптами, музыкальными инструментами и нотами, живописью и скульптурой, артефактами древней истории. У специальных отрядов СС было задание - изымать культурные ценности и вывозить их в Германию. 

Во время войны пострадало более 400 советских музеев, а в библиотеках было уничтожено 115 миллионов печатных изданий. В сводном каталоге культурных ценностей, похищенных или утраченных в то время в 18 томах перечислено 1 177 291 музейных экспонатов, и этот реестр постоянно пополняется. 

Вот самые громкие хищения фашистов на территории СССР.

Картины Третьяковской галереи

Список картин, утерянных из самых разных музеев, пожалуй, самых большой. 

Еще в начале войны огромное количество полотен было эвакуировано в Сибирь и потом успешно возвращено на свои места. Однако более 30 картин из Третьяковской галереи находились на временных выставках в полномочных представительствах СССР в Германии, Австрии, Чехословакии и Польше. 

Владимир Маковский. Слепые нищие на ярмарке в Малороссии

Владимир Маковский. Слепые нищие на ярмарке в Малороссии

Третьяковская галерея

Разграбление советских ценностей началось в первые же часы нападения Германии и специальные «кунст батальоны» вывозили из советских посольств и торгпредставительств ценные документы, мебель и конечно, картины.

Николай Дубовской. Зимний вечер

Николай Дубовской. Зимний вечер

Третьяковская галерея

Многие из них скорее всего оказались в частных руках, были безвозвратно утеряны такие шедевры, как «Слепые нищие на ярмарке в Малороссии» Владимира Маковского, «Зимний вечер» и «Копны» Николая Дубовского, «Сосны над обрывом» Ивана Шишкина…

Александр Борисов. Горы Вильчики при вечернем освещении в половине сентября

Александр Борисов. Горы Вильчики при вечернем освещении в половине сентября

Третьяковская галерея

Также пропало несколько северных пейзажей Александра Борисова, купленных самим основателем галереи Павлом Третьяковым. В 2006 году на антикварном рынке нашли одну из тех работ - «Горы Вильчики при вечернем освещении в половине сентября» (1896 г.), и она была успешно возвращена Третьяковке. 

Янтарная комната из Царского Села

Немцы в Царском селе

Немцы в Царском селе

Bundesarchiv

Музейные работники Санкт-Петербурга (тогда Ленинграда) героически в рекордные сроки упаковали, спрятали и вывезли в эвакуацию миллионы единиц хранения из картинных галерей и царских дворцов. И все же спасти удалось не все. Оставшиеся экспонаты они тщательным образом упаковывали, а драгоценные стены Янтарной комнаты XVIII века в Екатерининском дворце Царского Села, тщательно покрыли ватой и обклеили бумагой - чтобы защитить от взрывов.

Немцы в Царском селе

Немцы в Царском селе

Bundesarchiv

Захватившие Царское село и другие пригороды Ленинграда нацисты похитили большинство оставшихся картин, а также сняли во дворцах шелковые обои и мозаичные деревянные полы. Насчет Янтарной комнаты они имели особое распоряжение - за считанные дни демонтировали и вывезли все ее содержимое.

Янтарная комната в 1930-х

Янтарная комната в 1930-х

Общественное достояние

После войны она была утрачена - исследователи склоняются к тому, что она находилась в Кенигсбергском замке и сгорела во время захвата города (который стал советским Калининградом). Однако есть и другие версии - что она была спрятана в шахтах и даже что ее вывезли американцы. Впрочем, поиски комнаты продолжаются до сих пор. 

В разрушенном зале Екатерининского дворца Царского села

В разрушенном зале Екатерининского дворца Царского села

Bundesarchiv

Янтарная комната - одна из самых больших и известных культурных потерь советской стороны. В конце 1990-х в Германии при попытке продажи были конфискованы фрагменты подлинной комнаты - мозаика и янтарный комод. Оказалось, что один из офицеров СС тайно вывез их как сувенир.

Янтарная комната после реставрации

Янтарная комната после реставрации

Государственный музей-заповедник "Царское село"

В 2000 году их передали России, а к 2003 году в Царском Селе завершилось восстановление Янтарной комнаты из калининградского янтаря. Процесс в частности спонсировали и немецкие компании. 

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Садовое искусство царского дворца в Петергофе

Немцы в Петергофе

Немцы в Петергофе

Bundesarchiv

Петергоф находился на оккупированной немцами территории и сильно пострадал. Роскошный Большой дворец в Петергофе нацисты превратили в развалины, разрушили они и уникальную систему фонтанов, а также сожгли деревья в царском саду. Чтобы уберечь ценные садовые скульптуры, перед нападением захватчиков сотрудники музея упаковали и закопали их. Некоторые удалось вывезти и спрятать в Исаакиевском соборе Петербурга. 

Спрятанную скульптуру Самсона из Большого каскада сотрудники музея так и не нашли. В 1947 году отлили новую по довоенным фотографиям.

Спрятанную скульптуру Самсона из Большого каскада сотрудники музея так и не нашли. В 1947 году отлили новую по довоенным фотографиям.

Pixabay

После освобождения Петергофа в январе 1944 года большинство спрятанных скульптур были успешно найдены, однако, музейные работники не обнаружили крупные статуи Самсона, Волхов и ряда других. Они исчезли бесследно.

Фонтан

Фонтан "Нептун"

GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

Самой большой по размеру потерей был фонтан «Нептун» - его немцы вывезли в Нюрнберг, где по иронии судьбы в XVIII веке его и купил русский император Павел I. Однако в 1948 году композицию нашли и вернули в Петергоф. 

Церковные ценности из Новгородской области

София Новгородская

София Новгородская

Katerina Fedorova/Wikimedia Commons

В годы войны Новгородская область была оккупирована немецкими войсками. В 1942 году от артобстрела сильно пострадала Новгородская София, один из древнейших русских храмов. Снарядами были пробиты стены и потолок, в результате многие фрески были утрачены. Пострадал и купол храма, а его золоченую обшивку немцы переплавили и пустили на сувениры, которые отправили на родину. Из собора вывезли и огромное количество ценностей, включая иконостас и мозаичные плиты.

Солдаты испанской «Голубой дивизии», воевавшие на стороне нацистов, похитили и двухметровый позолоченный крест, венчавший главный купол храма. Более 50 лет он хранился в Военно-инженерной академии под Мадридом, а в 2004 году торжественно передан обратно русской православной церкви. Теперь эта возвращенная реликвия хранится внутри храма.

Крест, венчавший Софийский собор до войны

Крест, венчавший Софийский собор до войны

Дар Ветер (CC BY-SA 3.0)

Из церкви Святой Мины в Старой Руссе неподалеку от Новгорода немцы вывезли колокол. Они обнаружили на нем подпись автора ALBERT BENNINGK ME FECIT LUBECA ANNO 1672 («Альберт Беннинг. Любек, 1672») - Новгород в древности входил в Ганзейский союз, как и Любек. Немцы отправили колокол «на родину» в качестве «подарка восточного фронта». 

Колокол Беннинка в музее Северо-Западного фронта в Старой Руссе

Колокол Беннинка в музее Северо-Западного фронта в Старой Руссе

Новгородский музей-заповедник

«Старинный колокол с озера Ильмень не залечит всех ран, нанесенных бомбами и снарядами. Но он станет символом для немецкого солдата, который является не ландскнехтом или свирепым поработителем, а защитником древней культуры», - писала в 1942 году немецкая фронтовая газета. Эту статью с видами родной Старой Руссы обнаружил и сохранил у себя советский солдат. Через много лет он рассказал о ней краеведу Нине Богдановой - она и вышла на след колокола. В 2001 году бургомистр Любека вернул колокол Старой Руссе, сейчас он хранится в местном музее.

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