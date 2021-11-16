Почему за российским Checkmate уже выстраивается очередь покупателей?

О разработке истребителя 5-то поколения Checkmate впервые было заявлено лишь летом 2021. Однако интерес у иностранных покупателей к нему уже очень высок.

Объединенная авиастроительная корпорация работает над созданием первого для России однодвигательный истребителя, броско названного Checkmate. Ожидается, что его цена должна быть очень бюджетной – $30 - 35 млн. Низкая стоимость и политическая конъюнктура в совокупности означают, что многие страны, лишенные сегодня возможности войти в клуб обладателей истребителей 5-того поколения, смогут в это сделать с помощью российского производителя.

Прототип самолета в настоящее время представлен на международном авиасалоне Dubai Airshow, проходящем в Объединенных Арабских Эмиратах с 14 по 19 ноября 2021. Истребитель демонстрируется госкорпорацией «Ростех» в закрытом павильоне. Презентацию самолета, среди прочих заинтересованных лиц, посетил премьер министр ОАЭ, эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум.

Почти нельзя купить

Презентация прототипа нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Евгений Биятов/Sputnik Евгений Биятов/Sputnik

На сегодняшний день единственным реально востребованным истребителем 5-го поколения на международном рынке вооружений является американский F-35 Lightning. Его на вооружении имеют, кроме США, девять стран – Австралия, Великобритания, Голландия, Дания, Израиль, Италия, Норвегия, Южная Корея и Япония. F-35 обладает всеми характерными признаками 5-го поколения: малой радиолокационной заметностью, сверхзвуковой скоростью полета, современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, повышенной тяговооруженностью, отсеками для размещения оружия внутри фюзеляжа. Одна из дополнительных опций F-35 – возможность совершать взлет и посадку вертикально, что позволяет использовать самолеты, например, с универсальных десантных кораблей, палуба которых слишком коротка для взлета обычных самолетов.

Иначе говоря, американский Lightning со всей очевидностью способен существенно повысить боевые возможности воздушных сил любой армии мира.

По-настоящему слабое место F-35 кроется не в «железе», а в его рыночной цене. По данным открытых источников, минимальная средняя стоимость одного самолета составляет от $80 до $100 млн. Причем эта цена, если брать примеры других западных поставщиков боевой авиации, в зависимости от заказчика может быть существенно выше (одной стране могут продать самолет, условно, за 50 млн, другой - за 150). В таких обстоятельствах позволить себе навороченный американский истребитель 5-го поколения в существенных количествах могут лишь наиболее развитые страны с достаточными оборонными бюджетами.

F-35B. Legion Media Legion Media

Еще один немаловажный аспект, существенно сокращающий доступность F-35, - это политические соображения. Пока США готовы продавать этот самолет только своим очевидным союзникам или странам, находящимся, по мнению Соединенных Штатов, глубоко в сфере их влияния. Однако даже в случае продаж союзникам не все гладко. Швейцария, пожелавшая купить американские F-35, не смогла этого сделать, несмотря на то, что обладала и достаточными и финансами и статусом союзника. Ей помешали европейские коллеги, заявившие, что подобное решение подрывает позиции европейских компаний, разработавших и выпускающих истребитель Eurofighter Typhoon.

Другой пример политических препон для продаж F-35 – история с Турцией. Анкара, купив у России полк зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», получила от США отказ поставить стране истребители 5-го поколения. Американская сторона предлагает поставить в Турцию максимум истребители 4-го поколения F-16.

Российский самолет смогут себе позволить многие

Checkmate на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Александр Щербак/TASS Александр Щербак/TASS

Если российский Checkmate на фоне всех существующей ситуации начнет серийно выпускаться в разумные сроки, то может стать по-настоящему привлекательным предложением на мировом рынке боевой авиации, считает российский военный аналитик, директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

«Однодвигательный истребитель пятого поколения с заявляемыми умеренными стоимостными параметрами как закупки, так и эксплуатации составит бесспорный интерес для широкого круга заказчиков, в первую очередь не имеющих возможности по политическим причинам приобрести американские истребители F-35. В результате он может стать «воротами в пятое поколение» для ВВС многих стран мира подобно тому как для ВВС привилегированных союзников США сейчас такими «воротами» выступает F-35», - говорит Пухов RBTH.

Эксперт напомнил, что Cheakmate (обладая по заявлению разработчиков всеми характеристиками 5-того поколения) кроме общей стоимости, как заявляют разработчики, должен выгодно отличаться от F-35 по цене эксплуатации. “Главный конструктор легкого тактического самолета заявил, что истребитель «получит в семь раз меньшую стоимость летного часа», чем американский самолет F-35. В настоящее время для F-35 она оценивается в $31–33 тысяч», - уточнил директор ЦАСТ.

Евгений Биятов/Sputnik Евгений Биятов/Sputnik

«Самолет должен составить конкуренцию американскому истребителю F-35 Lightning II и шведскому Saab JAS-39E/F Gripen NG (истребитель 4-ого поколения), которые, видимо, рассматриваются как главные соперники на рынке в перспективе», - отмечает Пухов.

Разработчики заявляют, что первый полет первого прототипа самолета должен состояться уже в 2023 году. Выпуск следующих летных опытных образцов планируется на 2024–2025 годы, завершение госиспытаний — на 2026 год. В том же году должна состояться первая поставка новых истребителей заказчикам. В бизнес-плане Объединенной авиастроительной корпорации потенциальный объем поставок данного истребителя на экспорт на ближайшие 15 лет составляет 300 машин.