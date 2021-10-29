Новая маскировка российской армии сделает ее почти невидимой для противника

Российскую бронетехнику с новым видом маскировки не смогут обнаружить 95% стоящих на вооружении НАТО беспилотников, говорит эксперт.

Новая маскировочная технология получила неофициальное название «Хамелеон». Она основана на так называемом электрохромном «стекле», которое состоит из композиционных материалов и меняет цвет и прозрачность под воздействием электрического тока.

Первые образцы подобного электрохромного покрытия для экипировки солдата будущего «Ратник» показали в 2018 году на международном военно-техническом форуме «Армия» в России. А в начале октября 2021 года агентство РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что новую маскировку уже испытывают на макетах бронетехники.

Комплект боевой экипировки Ратник. Виталий Кузьмин

Маскировка работает следующим образом. Боевую машину закрывают снаружи сплошным полем из небольших пластин электрохрома, к каждой из которых подведены электропровода. С помощью видеокамер комплекс сканирует все окружающее пространство. Параллельно система анализирует цвета и основные формы ландшафта и даёт команды покрытию создать новый камуфляжный рисунок, который позволит машине с разных углов обзора полностью слиться с местностью.

Принцип взят из живой природы – хамелеоны или осьминоги меняют цвет кожных покровов, имитируя поверхность, на которой находятся. Например, если осьминог перемещается с тёмного участка морского дна на более светлый, он быстро меняет цвет и текстуру раскраски кожи.

Насколько «невидимой» станет бронетехника?

Бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1. Павел Герасимов/Sputnik Павел Герасимов/Sputnik

«Это технология не нова, она уже долго используется в гражданской сфере – это так называемые смарт-стекла, которые иногда ставят в «переговорках» в офисе. Пока «переговорка» свободна, стекло прозрачно, занято – окрашивается. Однако инновационность в этой военной разработке безусловно есть. Такое покрытие должно быстро создавать максимально адекватный ландшафту камуфляж, иметь устойчивость к агрессивным факторам среды, быть надежным и дешевым», - отметил главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

По его словам, при массовом оснащении наземной техники армии России такими «накидками» около 95% беспилотных летательных аппаратов вероятного противника станут практически бесполезны для ее обнаружения.

«Большинство разведывательных БПЛА относятся к классу малых. Они не имеют ни на борту, ни в наземных комплексах управления аппаратных средств обработки и анализа получаемой видеоинформации. Анализ данных ведёт непосредственно оператор дрона, то есть человек. Технику, замаскированную спецпокрытием, будет реально трудно обнаружить и опознать», - поясняет Федутинов.

По словам эксперта, покрытие-хамелеон может быть особенно эффективно, так как разведывательные БПЛА стараются держаться от противника на таком расстоянии, чтобы их самих было невозможно разглядеть.

Однако «Хамелеон» не станет панацеей по защите российской техники, ведь он является проблемой только для простых разведывательных беспилотников (хотя они и составляют около 95% от всех имеющихся). Если же беспилотник способен одновременно задействовать разведывательную аппаратуру, работающую в различных диапазонах волн, то это значительно снизит эффективность «Хамелеона».

Кроме того, это покрытие способно сбить с толку только те средства поражения противника, которые оснащены телевизионно-оптическими головками самонаведения. «У таких ракет из-за применения электрохромного покрытия может происходить срыв автозахвата. Причём как для головок использующих фотоконтрастный метод, так и для запоминающих образ цели», - отмечает эксперт.

Несмотря на эти ограничения, предлагаемая система – это мощная дополнительная возможность для нашей армии, считает Федутинов. Техника, имеющая способность к мимикрии, получит больше шансов на выживание в бою, чем техника с обычным статическим камуфляжем, говорит эксперт.

Во встречном бою мотострелковых подразделений двух сопоставимых противников сторона, имеющая «хамелеон»-технику, будет опережать оппонента по уровню осведомленности и скорости прохождения циклов «обнаружение-поражение». Ведь мимикрирующую технику противник будет обнаруживать не всю или с большими задержками.

Как можно распознать такую маскировку?

Беспилотный летательный аппарат ) "Орлан-10". Павел Лисицын/Sputnik Павел Лисицын/Sputnik

Однако дроны более высокого технологического класса с продвинутыми многоканальными системами разведки и наблюдения, а также автоматическими системами обработки и анализа информации на бору, все-таки обнаружат «хамелеонов». Об этом анонимно сообщил Russia Beyond представитель одного из ведущих российских производителей беспилотников.

«Такие аппараты, оборудованные даже не тепловизорами (для которых это покрытие не проблема), а только оптическими датчиками, смогут такую технику обнаружить. В этом помогут и камеры высокого разрешения, и автоматические алгоритмы обработки информации и машинного обучения», - отметил источник.

Специалист пояснил, что, к примеру, хорошо обученная нейросеть современного высокотехнологичного военного дрона без труда определяет машину определенной марки в условиях перегруженной образами городской среды. Даже если от этого автомобиля видна только часть капота, торчащего из-под кроны дерева.

«Для более дорогих дронов с нейросетью и соответствующими датчиками не составит труда отследить танк по стволу пушки, который вряд ли можно закрыть электрохромным покрытием из-за динамических нагрузок при выстреле. Нейросеть такого дрона будет видеть тень от машины, следы его гусениц, пулемет, антенны, органы наблюдения, выхлопные газы и т.д. То есть целый ряд деталей, которые сведут маскировку на нет», - отмечает эксперт.

Но и в этом случае, считает представитель разработчика российских БПЛА, новая маскировка при массовом внедрении все равно составит проблему для людей-операторов дронов и операторов оружия авиации, а также для операторов и наводчиков наземных оптических комплексов наблюдения и прицелов боевых машин.

«К примеру, странам НАТО, при массовой установке Россией таких покрытий, придётся задуматься о новых военных расходах на нейросетевые технологии и комплексы обработки big data для беспилотников и их наземных комплексов, для вертолетов или аппаратуры боевых машин», - подытожил эксперт.