Самые странные приказы, которые исполняют солдаты в нашей армии

Тому, кто идет служить по призыву, надо быть готовым «бежать отсюда и до обеда» и «красить траву» к приезду командира. Рассказывает наш корреспондент по своему личному армейскому опыту.

Главная цель армейской жизни - воспитать такого бойца, который без страха и сомнений ринется в бой под градом пуль. Поэтому, считается, что будущего воина надо в буквальном смысле отучить думать и «надрессировать» мгновенно выполнять приказы, какими бы безумными или глупыми они ни казались. В противном случае, мозг и инстинкт самосохранения удержат человека в блиндаже, а война будет проиграна.

Некоторые приказы из повседневной жизни солдат - просто смешные, другие выглядят глупыми и даже безумными.

Копать окоп отсюда и до обеда

Максим Богодвид/Sputnik Максим Богодвид/Sputnik

Вообще, термин работать «отсюда и до обеда» распространяется на очень многие аспекты военной жизни: бег, работа, уборка, стрельба на полигоне и т.д.

Для этого есть даже вполне рациональное объяснение. Большое количество молодых мужчин, собранных вместе буквально фонтанируют тестостероном и их нужно измотать какой-либо работой, иначе они будут выплескивать накопившуюся энергию самым разным образом - драться, ругаться и т.д. А неуставного поведения в месте, где люди допущены к оружию быть не может.

«Рота подъем, рота отбой»

Это армейская игра, которая тренирует подразделение быстро одеться и раздеться в случае боевой тревоги. Также как и пожарных во время вызова - им нужно за несколько секунд надеть экипировку и выехать на место тушения. В армии - все тоже самое.

Тебя вместе со всем твоим подразделением тренируют одеваться и выбегать из казармы, укладываясь в указанный временной норматив. «Игра-тренировка» начинается в кровати под одеялом, и после приказа «рота подъем» вы выскакиваете с коек и мчитесь к своей одежде.

Летом надо одеться и выбежать с автоматом на улицу менее, чем за 50 секунд. Зимой ты должен уложиться в минуту и пятьдесят секунд.

Даже если кто-то один не уложился, командир кричит «рота отбой», и вы все бежите раздеваться, укладываться в кровать и все повторяется по кругу пока все бойцы роты не уложатся в отведенное время. Или пока не наступит обед. Война-войной, а обед - по расписанию.

Похороны бычка от сигарет

В армии курить разрешено только вместе со старшим и только с его разрешения. И если тебя увидят с сигаретой в руках в курилке в рабочее время, то отправят “хоронить окурок”.

Это значит, что ты должен взять лопату и отправиться за территорию части в лес. Там придется попотеть несколько часов и вырыть полноценную могилу. Когда она будет готова, ты будешь должен положить окурок на самое дно, произнести похоронную речь и засыпать его землей.

Но это не все. Вишенкой на торте станет наряд вне очереди на самые черные и тяжелые работы на неделю.

Покрасить траву

В армии все должно блестеть и сиять. Если что-то не блестит и сияет, значит, ему нужно придать такую видимость. Особенно, если намечается визит высокопоставленного чиновника или, не дай бог, генерала.

Солдаты в армии регулярно красят стены и бордюры, но, иногда, весь вид портит пожухлая и пожелтевшая трава, тогда приходится и ее красить в оптимистичный зеленый цвет.

«Вспышка справа»

Во время марш-бросков и утренних пробежек командиры любят выкрикивать команды «вспышка справа», «вспышка слева» и т.д., чтобы натренировать реакцию солдат на подрыв мины или гранаты в непосредственной близости от них.

После фразы «вспышка …» тебе необходимо резко отпрыгнуть в противоположную сторону и закрыть голову руками, пока командир не прокричит «рота, бегом марш». Выглядит это как танцы сумасшедших зайцев.

«Переподшить»

В армии даже тем, кто никогда не держал иголки в руках, придется усвоить навыки кройки и шитья. Придется каждый день подшивать кусок белой ткани на воротник своего кителя. Необходимость этой операции связана вовсе не с красотой. Она введена для того, чтобы грязь и пот не въедались в ткань формы, которую стирают не так часто и не стали почвой для размножения микробов и бактерий, вызывающих в дальнейшем раздражение кожи и болезни.

Если ты не искушен в шитье и твоему командиру не понравится выполненная работа, «подшиву» будут отрывать до тех пор, пока ты не пришьешь ее должным образом. Также тебе придется регулярно переподшивать бирки на свои вещи, зашивать дыры и оторванные карманы на штанах и кителе, потому что комплект одежды в армии тебе выдается только один и до конца службы.