Как прожить неделю в армии?

Что ждет солдата, если он попал в армию по призыву? «Резиновые» среды, «голубые» четверги и много других неожиданных вещей, рассказывает наш отслуживший корреспондент.

Как вы знаете, службу по призыву в нашей армии еще никто не отменял. Поэтому тысячи молодых людей после 18 лет или окончания ими учебного заведения своей воле или без нее ежегодно становятся солдатами-срочниками, правда, всего на год (раньше это было два). Многие боятся идти в армию из-за страха перед суровыми условиями жизни и «дедовщиной». Некоторые сравнивают обязательную службу c «отсидкой на зоне» и потерей года жизни.

Многое, конечно, зависит от того, в какую воинскую часть ты попадешь. Однако, если уж так случилось, то лучше отнестись к этому испытанию с юмором, постараться извлечь для себя пользу из происходящего и даже попытаться получить удовольствие от службы и военной жизни.

Итак, рассказываем, что тебя ждет и как это пережить.

«Командирский» понедельник

Руслан Кривобок/Sputnik Руслан Кривобок/Sputnik

Начало рабочей недели в армии всегда бурное и насыщенное. Утро начинается с подъема в шесть утра под вопли командира «рота, подъем» и последующего марш-броска. Вы высыпаетесь толпой из казарм и с песней бежите зимой и летом несколько километров вокруг части и по ее окрестностям.

Понедельник - это день, когда вас особенно сильно «гоняют» командиры, чтобы привести в чувство после выходных. В этот момент армейская муштра доходит до крайнего уровня, а любое «движение в сторону» наказывается нарядом вне очереди на самую черную работу.

Этот день лучше всего провести на боевом дежурстве или на стрельбище подальше от глаз офицеров части, потому что по непонятной военной закономерности именно в этот день малые начальники демонстрируют большим начальникам, как они могут «строить» и руководить солдатами.

Если ты остался на территории части и не попал на стрельбище или боевое дежурство, то день ты проведешь маршируя по плацу под вопли командира или же выполняя разную тяжелую и грязную работу.

«Пострелушки» по вторникам

Алексей Куденко/Sputnik Алексей Куденко/Sputnik

Во вторник весь личный состав отправляют на стрельбы. В первые месяцы это одно из самых любимых занятий . Под конец службы, правда, приедается.

Здесь 90% времени тебя будут учить стрелять и обращаться с АК-12 и пистолетом Ярыгина. Стрельбы проходят параллельно с тренировками по безопасному обращению с оружию и техникам боевых действий в тех или иных ситуациях.

Что из себя представляют тренировки солдат, в том числе в частях специального назначения, вы можете узнать в этом материале Russia Beyond.

«Резиновые» среды

Алексей Мальгавко/Sputnik Алексей Мальгавко/Sputnik

Среда проходит под девизом «а вдруг, война»! В этот день вы будете отрабатывать тактико-технические действия в части и в лесу в… костюмах радио-химической и биологической защиты (РХБЗ).

Комплект РХБЗ - это резиновый балахон со штанами на подтяжках и противогазом, в котором работали ликвидаторы на Чернобыльской АЭС в сериале «Чернобыль» от HBO. Это очень душный и жаркий армейский костюм, который должен (в идеале) спасти тебя от радиации после ядерного удара и после атаки биологическим оружием.

В начале дня тебя будут тренировать надевать этот костюм на время, а во второй половине дня отправят в нем бегать и отрабатывать военно-технические действия на местности.

«Голубые» четверги

Виталий Невар/TASS Виталий Невар/TASS

Четверг - это медико-санитарный день, когда врачам необходимо полностью осмотреть весь личный состав части.

Солдаты называют его «голубым» за то, что осмотр войск проводится в казарме пока все бойцы стоят в одних трусах или же без них, а к каждому вплотную подходит и рассматривает врач. Осмотр проводится в обязательном порядке, потому что об инцидентах в армии стараются не докладывать, чтобы не поднимать шумиху. Врач должен осмотреть солдат на наличие побоев, насилия или болячек, о которых они не доложили лично.

После осмотра в первой половине дня вас, опять же в приказном порядке, отправляют в баню. Там грязнули не могут избежать обязательной помывки.

«Пьятница»

Петр Ковалев/TASS Петр Ковалев/TASS

Пятница - это день, когда приходит распоряжение «об увольнении на выходные». Это самый ожидаемый день недели, когда тебя могут отпустить в город на пару дней и разрешат провести время с семьей.

Каждый солдат ждет пятницы, потому что к обеду приходит отчет о его службе. В нем говорится о достижениях на дежурствах и в нарядах и твоих «косяках» и т.д. Самых лучших и самых пронырливых отправят на выходные в город. Остальных оставят в части защищать Родину на выходных и заниматься «хозяйством».

«Мокрая» суббота

Александр Кряжев/Sputnik Александр Кряжев/Sputnik

Суббота - это парко-хозяйственный день (день ПХД). Всех, кто остался в части и не отправился в город гулять с девушкой или встречаться с семьей, отправляют мыть казармы и территорию части.

Первая половина дня проходит по принципу «мало пены не бывает». Вы, в буквальном смысле, плаваете в пене с водой, разливаемой по казарме, чтобы затем отдраить ее до блеска.

Если говорят, что еду с пола есть нельзя, то российская армия - единственное место в мире, где колбаса на полу становится чище, чем у тебя в руках.

В субботу ты познаешь, что такое настоящая чистота и начнешь уважать труд своих родителей, регулярно убирающихся в квартире.

«Выходное» воскресенье

Сергей Ермохин/Sputnik Сергей Ермохин/Sputnik

Воскресенье - это тот день, когда тебе удастся поспать подольше. Подольше - это значит ты проведешь в кровати на 30 минут больше. Также это единственный день, когда тебе разрешат не бежать кросс с утра.

В этот день ты можешь заниматься своими делами: гулять, заниматься в зале и на турниках, встретиться с родными, которые приехали навестить тебя, читать и даже поспать днем.

Последнее считается в армии особенной роскошью, потому что на сон в армии отводится официально 6-8 часов, но на деле его всегда меньше. Поэтому каждый солдат пытается спать все возможное время.