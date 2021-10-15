Какие рестораны Москвы получили звезды Мишлен

Ресторан Twins Garden под руководством шеф-поваров Ивана и Сергея Берузуцких получил две звезды Мишлен и зеленую звезду на церемонии открытия Московского гида в концертном зале "Зарядье".

"В Москве много звезд, но мишленовских еще не было, - пошутил на церемонии открытия московского выпуска Мишлен мэр города Сергей Собянин. В столице большие исторические гастрономические корни. Купцы и дворяне закладывали последний рубль, чтобы угостить гостей достойно. В советское время те традиции во многом были утеряны, и первоклассные рестораны превратились в советский общепит. В 1990-е Россия и Москва очнулись от всего этого и начали наверстывать упущенное. В Москве появились сотни хороших ресторанов, которые удивляли гостей изысканностью блюд".

Москва стала первым городом в СНГ с ресторанами и кафе, отмеченными звездами и другими наградами Мишлен, а Россия - 33ей страной в мире.

Почему гид пришел в Россию именно сейчас?

По словам международного директора гидов Мишлен Гвендаля Пулленека, работа над московским гидом началась еще пять лет назад. Эксперты Гида анонимно посещали рестораны и оценивали их в соответствии с международными стандартами по нескольким критериям: качество продуктов, сочетание вкусов, мастерство шефа, соответствие цены и качества, постоянство работы заведения. Пандемия внесла свои коррективы в процесс оценки и объявления результатов.

Гвендаль Пулленек, международный директор гидов Мишлен. Вячеслав Прокофьев/ ТАСС Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

"Этот проект стал вызовом для всех нас из-за пандемии, ограничений на путешествия и отмены мероприятий. Но мы это, в конце концов, сделали. Мы с радостью можем заявить, что Москва, как один из городов для гастрономического туризма, имеет огромные перспективы в плане своего развития. У города, безусловно, есть своя кулинарная идентичность, многие повара работают с локальными продуктами, бережно сохраняя кулинарное наследие своего региона. В первый московский выпуск войдут 69 ресторанов", - сказал Гвендаль Пулленек на презентации гида в Москве 14 октября. По его словам, это лишь начало, которое должно поддержать ресторанную отрасль.

Две звезды: Лучшие из лучших

Два ресторана Москвы получили две звезды Мишлен. Эта награда означает, что ресторан настолько хорош, что сюда стоит заехать, даже если вам не по пути.

Братья Березуцкие, ресторан Twins Garden. Пресс-служба Пресс-служба

Две звезды достались ресторану Twins Garden, возглавляемому братьями Иваном и Сергеем Березуцкими. Twins Garden неоднократно получал международные награды, так в этом месяце он стал 30м в списке The World's Best 50 Restaurants. Братья пропагандируют симбиоз науки и природы, большинство продуктов поступают в ресторан с их фермы.

Салат из фермерских овощей, Twins Garden. Пресс-служба Пресс-служба

Вторым рестораном в этой категории стал ресторан ARTEST - Chef's Table — новый fine dining ресторан шеф-повара Артема Естафьева и ресторатора Аркадия Новикова.

Артем Естафьев, Artest. Пресс-служба Пресс-служба

Естафьев не так давно перебрался в Москву из Санкт-Петербурга, но уже успел покорить московскую публику своим подходом к гастрономии. Шеф уделяет особое место локальным продуктам, использует дикоросы и редкие грибы. Перед началом работы в ARTEST он прошел стажировку в ресторане французского шеф-повара Алена Дюкасса, чьи заведения неоднократно отмечались звездами Мишлен.

Дегустационный сет в ресторане Artest для проекта Grand Cuisine. Пресс-служба Пресс-служба

Одна звезда: Сюда стоит сходить!

Семь ресторанов столицы удостоены одной звезды Мишлен.

Среди них:

- ресторан авторской кухни Selfie во главе с шеф-поваром Анатолием Казаковым (входит в топ-100 шефов международного рейтинга «The Best Chef Awards 2021»);

- ресторан российских деликатесов «Белуга», где можно попробовать два десятка видов икры, с потрясающим видом на Красную Площадь и взрывным меню от шеф-повара Евгения Викентьева;

Евгений Викентьев, ресторан "Белуга". Пресс-служба Пресс-служба

Разварная белуга с черной икрой сибирского осетра, свекла и роза в ресторане "Белуга", шеф-повар Евгений Викентьев. Пресс-служба Пресс-служба

- ресторан-винотека Grand Cru на Патриарших прудах с Давидом Эммерле во главе;

- знаменитый панорамный ресторан White Rabbit в центре Москвы с шеф-поваром Владимиром Мухиными его новаторским подходом к русской кухне (N.25 в рейтинге The World's Best 50 Restaurants);

Владимир Мухин, ресторан White Rabbit. Пресс-служба Пресс-служба

Ресторан "Белый кролик", шеф-повар Владимир Мухин. Пресс-служба Пресс-служба

- гастробистро Biologie с бережным отношением к природе и Екатериной Алехиной во главе кухни;

Екатерина Алехина, шеф-повар ресторана Biologie.

Краб, платок из яблока и сельдерея, ресторан Biologie, Екатерина Алехина. Пресс-служба Пресс-служба

- ресторан, поражающий разнообразием морепродуктов «Сахалин» (шеф-повар Алексей Когай);

- современный ресторан «Савва» в стенах исторического здания отеля "Метрополь" в самом центре Москвы (Андрей Шмаков).

Андрей Шмаков, ресторан Savva. Пресс-служба Пресс-служба

Блюда в ресторане Savva, шеф-повар Андрей Шмаков. Пресс-служба Пресс-служба

Зеленые звезды

Этой наградой Гид Мишлен отмечает рестораны, которые заботятся об осознанном потреблении, сокращают пищевые отходы, учитывают сезонность. Зеленую звезду Мишлен в Москве получили рестораны Biologie (шеф - Екатерина Алехина), Twins Garden (братья Березуцкие) и ресторан северной кухни Bjorn (Никита Подерягин).

Хорошая еда за приемлемые деньги

15 ресторанов вошли в список BIB Gourmand - в этих ресторанах можно изысканно поесть за 2 000 рублей. Среди них - «Севичерия», Delicatessen, Bjorn, Eva, Erwin.РекаМореОкеан, Flor, «Жеральдин», Hibiki, «Казбек», Lucky Izakaya bar, «Рыбторг», Tilda, Ugolek, Vani и Uilliams.

Еще 45 ресторанов попали в список рекомендаций Гида Мишлен.