5 вкусных таежных сувениров с Дальнего Востока

А вы когда-нибудь пробовали мед с оленьими рогами?Legion Media
В рамках Фестиваля тайги во Владивостоке этой осенью проходит ярмарка "Сделано в Приморье". На ней местные производители предлагают уникальные подарки, созданные из даров Уссурийской тайги. Мы выбрали самые необычные и аппетитные.
Мед с пантами марала, компания "Заповедная долина".Александр Ратников, Анна Степанкина.
Приморский край - одна из самых медоносных территорий России. Здесь растет несколько видов липы, которые цветут по очереди, из-за чего сезон сбора меда необычайно долог. Помимо липового, в Приморье делают гречишный, цветочный, мед с прополисом и даже мед с маточным молочком. Но самым необычным остается мед с пантами. Панты - это молодые рога оленей в период их активного роста. Еще не окостеневшие и состоящие из хрящевой ткани, напитанной кровью животного. Весной в них накапливаются микроэлементы, биологически активные вещества и гормоны, обладающие биостимулирующей силой.
Кедр, растущий на юге Дальнего Востока, учёные называют «корейской сосной» или «корейским кедром». Это дерево вырастает до 50 метров в высоту, его ствол достигает 2 метров в диаметре, и оно растет по 500 и больше лет. Орехи местных кедров — мягкие, очень вкусные, высококалорийные, богатые микроэлементами. Их едят сырыми, добавляют в салаты и десерты, готовят из них настойки. Осенью самое время запастись кедровыми шишками.
В середине сентября в Приморье начинается сезон актинидии. Это сочные ягоды, с легким привкусом ананасовой кислинки и тонким ароматом. Их близкий родственник - киви, но актинидия меньше по размеру. Зато по содержанию витамина С один плод актинидии "стоит" 3-4 плодов киви. Из актинидии готовят варенье, повидло, сорбет, компоты, морсы и вино, или едят просто так.
Варенье из шиповника, компания "Живая душа Уссурийской тайги".Александр Ратников, Анна Степанкина.
"Морской" шиповник называют российским суперфудом за кладезь витамина C в его составе. "Морским" этот вид шиповника морщинистого был прозван за то, что произрастает в диком виде на морском побережье на Дальнем Востоке. Его используют для производства биологически активных добавок, а также вкусного варенья. Баночка с таким вареньем, наверняка, поднимет настроение холодным зимним вечером.
На Дальнем Востоке научились использовать травы, грибы и морепродукты для производства сиропов и бальзамов, которые укрепляют иммунитет. С 1987 года здесь работает компания "Лимонник", в ассортименте которой можно встретить бальзамы из женьшеня, кустарника элеутерококка, топинамбура, гриба чага и, конечно, лимонника. В ход также идут панты оленей и морские ежи.