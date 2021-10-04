5 вкусных таежных сувениров с Дальнего Востока

Какие съедобные подарки привезти из путешествия на Дальний Восток? Можно выбрать мед с оленьими рогами или варенье из “морского” шиповника.

В рамках Фестиваля тайги во Владивостоке этой осенью проходит ярмарка "Сделано в Приморье". На ней местные производители предлагают уникальные подарки, созданные из даров Уссурийской тайги. Мы выбрали самые необычные и аппетитные.

1. Мед с оленьими рогами

Мед с пантами марала, компания "Заповедная долина". Александр Ратников, Анна Степанкина. Александр Ратников, Анна Степанкина.

Приморский край - одна из самых медоносных территорий России. Здесь растет несколько видов липы, которые цветут по очереди, из-за чего сезон сбора меда необычайно долог. Помимо липового, в Приморье делают гречишный, цветочный, мед с прополисом и даже мед с маточным молочком. Но самым необычным остается мед с пантами. Панты - это молодые рога оленей в период их активного роста. Еще не окостеневшие и состоящие из хрящевой ткани, напитанной кровью животного. Весной в них накапливаются микроэлементы, биологически активные вещества и гормоны, обладающие биостимулирующей силой.

2. Кедровые шишки

Александр Ратников, Анна Степанкина. Александр Ратников, Анна Степанкина.

Кедр, растущий на юге Дальнего Востока, учёные называют «корейской сосной» или «корейским кедром». Это дерево вырастает до 50 метров в высоту, его ствол достигает 2 метров в диаметре, и оно растет по 500 и больше лет. Орехи местных кедров — мягкие, очень вкусные, высококалорийные, богатые микроэлементами. Их едят сырыми, добавляют в салаты и десерты, готовят из них настойки. Осенью самое время запастись кедровыми шишками.

3. Актинидия

Александр Ратников, Анна Степанкина. Александр Ратников, Анна Степанкина.

В середине сентября в Приморье начинается сезон актинидии. Это сочные ягоды, с легким привкусом ананасовой кислинки и тонким ароматом. Их близкий родственник - киви, но актинидия меньше по размеру. Зато по содержанию витамина С один плод актинидии "стоит" 3-4 плодов киви. Из актинидии готовят варенье, повидло, сорбет, компоты, морсы и вино, или едят просто так.

4. Варенье из "морского" шиповника

Варенье из шиповника, компания "Живая душа Уссурийской тайги". Александр Ратников, Анна Степанкина. Александр Ратников, Анна Степанкина.

"Морской" шиповник называют российским суперфудом за кладезь витамина C в его составе. "Морским" этот вид шиповника морщинистого был прозван за то, что произрастает в диком виде на морском побережье на Дальнем Востоке. Его используют для производства биологически активных добавок, а также вкусного варенья. Баночка с таким вареньем, наверняка, поднимет настроение холодным зимним вечером.

5. Сиропы из дикоросов и морских гадов

Александр Ратников, Анна Степанкина. Александр Ратников, Анна Степанкина.

На Дальнем Востоке научились использовать травы, грибы и морепродукты для производства сиропов и бальзамов, которые укрепляют иммунитет. С 1987 года здесь работает компания "Лимонник", в ассортименте которой можно встретить бальзамы из женьшеня, кустарника элеутерококка, топинамбура, гриба чага и, конечно, лимонника. В ход также идут панты оленей и морские ежи.