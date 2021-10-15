10 самых популярных поводов выпить в СССР

Страждущий мог найти оправдание для выпивки абсолютно в любой день календаря. И все же были некоторые «железные» поводы, которые могли понять и жены, и начальство.

1. Если получил зарплату

Гор Вербински/Walt Disney Pictures, 2003; HBO, 2011 Гор Вербински/Walt Disney Pictures, 2003; HBO, 2011

Лишних денег у советского человека, как правило, не водилось. Возможно, с этим связано и то, что в современной рыночной экономике есть огромное количество финансово безграмотных людей - они просто не умели обращаться с деньгами, которых не было. Так что если люди получали зарплату или премию, могли в тот же день пропить и прогулять ее чуть ли не полностью… Живем один раз. (Оставшуюся часть раздавали на долги).

2. Пятница и суббота

Александр Серый/Мосфильм, 1971 Александр Серый/Мосфильм, 1971

Грядущие выходные - это просто святой повод, чтобы выпить. Вечер пятницы - самое разгульное время, когда в пивной ларек стояла самая большая очередь. С чувством выполненного долга можно было без зазрения совести выпить, но кроме того, не переживать о похмелье - ведь завтра выходной!

3. Среда

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1967 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1967

Внезапно, не так ли? Среду до сих пор называют «маленькой пятницей», то есть можно «отрепетировать» пятничное застолье и немного поднять себе настроение, которое падает от осознания, что еще целых два дня работать! Впрочем, повод выпить можно было найти не только на любой день недели, но и на любой день в году. Выходили даже целые юмористические сборники «365 поводов выпить», в которых перечислялись «особые» случаи на каждый день - то день бухгалтера, то день взятия Бастилии.

4. Конец рабочего дня

Владимир Меньшов/Мосфильм, 1984 Владимир Меньшов/Мосфильм, 1984

«У меня был трудный день», - какая советская жена не слышала такого! Эта фраза по сути означала «отстань». В СССР у людей был скудный выбор развлечений после работы - или не хватало средств на них. Поэтому для многих расслабиться после трудного дня на заводе, например, представлялось возможным только одним способом - рюмкой. И многие даже относились к этому с пониманием.

5. Если встретил друга

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1968 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1968

Пить одному считалось неприличным - и даже сильно пьющие люди порой говорили: «Я что, алкоголик, чтобы пить в одиночку!» А вот если встретил друга, а еще и если случайно, а еще и если давно не виделись… еще один святой повод. Более того, тех, кто отказывался пить с другом - пусть и по уважительной причине - могли даже застыдить. «Ты что меня не уважаешь?» - любимая фраза советских пьяниц, увековеченная в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

6. Если в кармане есть рубль

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1961 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1961

«Сообразить на троих» - фраза, которая несет в себе целых ряд культурно-исторических кодов. Во-первых, она еще раз подтверждает, что в одиночку пить негоже. Во-вторых, она отсылает к антиалкогольной кампании Никиты Хрущева в 1960-х. До этого можно было в рюмочной культурно и бюджетно выпить сто грамм водки и закусить бутербродом. После реформы же в общепитах перестали продавать крепкий алкоголь. Теперь приходилось покупать целую бутылку водки, которую на одного пить, конечно, было невозможно. Поэтому искали двух «собутыльников», иногда даже из случайных встречных. Бутылка водки стоила 2 руб. 87 коп., так что скидывались по рублю, а на сдачу покупали незатейливую закуску (например, плавленый сырок). И распивали бутылку в скверах на лавочках или прямо у магазина. (Такая привычка у многих осталась до сих пор, несмотря на все запреты властей распивать в общественных местах).

7. Поездка в поезде или на электричке

Мунид Закиров/Мосфильм, 1986 Мунид Закиров/Мосфильм, 1986

«И немедленно выпил» - это фраза от эксперта по выпиванию в электричках писателя Венедикта Ерофеева стала настоящим мемом. Его постмодернистское произведение «Москва-Петушки» - это настоящая одиссея героя, который едет к любимой женщине и выпивает с разными случайными попутчиками. Электричка была удобным способом выпить - после работы, тепло, а собутыльников хоть отбавляй. В целом бутылка водки могла «уйти» еще до того, как поезд тронется.

8. День рождения коллеги или члена семьи

Леонид Гайдай/Мосфильм, 1975 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1975

На работе могли начать выпивать за здоровье коллеги прямо с утра. Начальство закрывало на это часто глаза - ведь другого тимбилдинга в СССР по сути не было. Часто скидывали деньги на подарок кому-то на день рождения и именинник мог их красивым жестом потратить на выпивку для коллег. Кроме того, был обычай «проставляться», то есть приносить выпить в честь собственного дня рождения, рождения ребенка. Ну а в кругу семьи выпить за родственника было святым делом. Праздновали дни рождения как правило дома, а не в кафе или ресторанах, поэтому если что - можно было запросто прилечь на диване отдохнуть. По большому счету поминки были очень похожи на дни рождения. Все так же собирались за столом, пили и закусывали - только не чокались. К концу вечера могли так же развеселиться, вспоминая забавные истории про усопшего.

9. Обмыть что-либо

Эльдар Рязанов/Мосфильм, 1977 Эльдар Рязанов/Мосфильм, 1977

Еще одной причиной «проставиться» была покупка чего-то нового, особенно чего-то дорогого: квартиры или машины. Нужно было похвастаться и как бы поделиться своим счастьем с другими (и как бы оправдаться за то, что у тебя были лишние деньги на такую покупку, чтоб другим было не обидно). Кроме того, такое «обмывание» считалось хорошей приметой - символом того, что вещь будет служить долго и что сделает новоиспеченного хозяина счастливым.

10. Новый год и другие праздники

Эльдар Рязанов/Мосфильм, 1975 Эльдар Рязанов/Мосфильм, 1975

Сложно придумать лучшего повода выпить, чем официальные государственные праздники. В День защитника Отечества нужно пить за здоровье служивших мужчин, а на 8 марта пить за милых дам. Ну а самым любимым поводом выпить был новый год - про казус выпивания в этот праздник снят всеми любимый фильм «Ирония судьбы».