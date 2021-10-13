Как Россия борется за мировой рынок вооружений?

За лето 2021 года Россия подписала контракты на продажу оружия на 3 млрд евро. Это было сделано в рамках проходивших в стране международных выставок вооружений: морского салона МВМС-2021, аэрокосмического МАКС-2021 и военно-технического форума Армия-2021. В эту сумму попали заказы на поставку самолетов Су-30, вертолетов Ми-35 и Ми-171, авиационных средств поражения. Были заказаны зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и переносные системы «Верба». Клиентов также заинтересовала радиолокационная станция «Противник-ГЕ», комплекс радиоподавления «Красуха» и «Репеллент-Патруль», а та же противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ». Кроме них иностранные покупатели решили купить дистанционно управляемые боевые модули, оружие для кораблей и подводных лодок, стрелковое оружие, боеприпасы. Впервые на экспорт был поставлен корабельный артиллерийский комплекс «Пальма». И это далеко не полный список проданных вооружений.

Искусственные суставы из ракеты Циркон

Sputnik Sputnik

Наращивание продаж зарубежным партнерам - это осознанная стратегия для российских оружейников. Ведь сегодня российская армия практически завершила свое техническое переоснащение. В десятилетнюю программу перевооружения были вложены астрономические для России 23 трлн рублей. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в этом году показатель переоснащения армии на современные образцы вооружений и техники составил 71,9%. Это самый высокий результат в мире. Однако в связи с завершением программы рассчитывать на подобные инвестиции уже не приходится. Президент Владимир Путин предупредил оборонщиков, что им необходимо диверсифицировать производство вооружений и военной техники. К 2030 году доля военной продукции в общем объеме производства оборонных предприятий должна составить не более 50% - остальное должна составить гражданская продукция.

Однако выпускать гражданскую продукцию оруженики в массе своей не очень умеют и любят.

Впрочем, есть исключения. Начиная с МАКС-2019 производитель крылатых ракет корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ, член Союза машиностроителей России) активно пиарит эндопротезы собственного производства. Скелет человека на стендах компании на всех возможных выставках нельзя не заметить даже на фоне самых перспективных ракет, морских мин и торпед. И это не зловещее напоминание о бренности бытия. Оказывается, компания обладает технологией производства эндопротезов суставов из «углерод-углеродного» композита. Согласно пресс-релизу компании, этот материал выдерживает температуру горения в 2,5 тыс. градусов и по своим свойствам очень напоминает человеческую костную ткань. В отличие от титановых протезов эндопротез практически вживается в организм человека и со временем не требует замены, как это бывает в случае с титановыми аналогами. Руководитель КТРВ Борис Обносов сообщил, что в настоящий момент технология проходит сертификацию, строится завод по производству суставов. На этом фоне нетрудно предположить, что материал для них тот же же, что и на обшивке гиперзвукового маневрирующего ядерного блока «Авангард» и ракеты «Циркон».

Все на продажу

Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket/Getty Images Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Но этот пример скорее исключение, чем правило, поэтому, теряя внутренний объем заказов, военная промышленность особенно внимательно смотрит на Запад и Восток.

Десятилетние инвестиции в модернизацию военной промышленности и заказ новых образцов вооружений привели к тому, что военно-промышленный комплекс имеет избыточные мощности, реализовать которые можно теперь только на внешнем рынке. В госкомпании «Рособоронэкспорт» эту тенденцию увидели значительно раньше, чем возник кризис перепроизводства. Решением этой проблемы стала агрессивная политика по продвижению продукции на рынке, ранее не входящего в сферу российских компетенций.

На аэрокосмическом салоне МАКС-2021, например, впервые в истории российской промышленности, был представлен новый легкий тактический самолет - истребитель Checkmate (пока в форме макета). Глава корпорации Сергей Чемезов заявил, что новинка будет стоить 25–30 млн долл., что в несколько раз дешевле, чем зарубежные аналоги. Чемезов уточнил, что речь идет о двух истребителях: французском Dassault Rafale и шведском Saab Gripen. По его словам, они стоят в диапазоне 60–90 млн долл. По его словам, Checkmate станет «действительно рабочим решением» для стран, которые не могут приобрести истребитель F-35 Lightning II за 120 млн долл. Была обозначена и рыночная ниша - поставка как минимум 300 машин.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в феврале 2021 во время оружейного салона в Абу-Даби рассказал в интервью российским СМИ о том, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) образуют совместное предприятие для разработки и создания сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета. По его словам, со стороны ОАЭ в проекте будет участвовать суверенный фонд Mubadala. Абу-Даби – до последнего времени был стратегическим партнером в области закупки вооружений и техники США. А теперь готов работать по машине базой, для которой может стать стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь».

В отличие от Запада Россия не строит каких-либо политических «пентаграмм» в выборе партнеров по бизнесу. Анкара многократно подводила российских военных, воюющих в Сирии. В 2015 году турецкие истребители F-16 сбили российский Су-24М, выполнявший задание по уничтожению баз террористов и вошедший в воздушное пространство Турции ( погиб командир экипажа подполковник Олег Пешков). Тем не менее, Москва поставила турецким военным самый современный зенитный-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Более того, Сергей Чемезов предлагает помочь Анкаре в создании истребителя 5-го поколения.

«Турция намеревается реализовать проект собственного истребителя пятого поколения TF-X. Обладая уникальными компетенциями в области разработки и производства авиационных комплексов и их систем, мы можем рассмотреть возможность содействия турецким партнерам в создании нового истребителя», - сообщил Сергей Чемезов РИА Новости.

Эти примеры - иллюстрация действий российских продавцов вооружений и техники. Традиционные российские рынки Индии, Китая и еще целого ряда стран переполнены нашим оружием. Нужны новые ниши сбыта. Однако они «традиционно» заняты США и другими западными странами. Россия с ее новыми технологическими возможностями старается изменить эту ситуацию. Она не только предлагает продукцию по более выгодным ценам, но и готова сама кредитовать покупателя. В 2020 году газета «Коммерсант», ссылаясь на дипломатический источник, сообщила, что Москва готова выделить Коломбо около $500 млн. для приобретения в кредит шести истребителей Су-30 и партии бронетранспортеров БТР-82А, помимо этого софинансировать разработку перспективного оружия. От западных производителей Россию здесь выгодно отличает то, что она еще делится технологиями.

Автор: Дмитрий Литовкин, военный аналитик и главный редактор "Независимого военного обозрения".