Россия создает армию роботов

«За рубежом существует миф об отставании России в робототехнике», –говорит ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, Между тем такого разнообразия безэкипажных машин и дронов, как в России, нет ни у одной другой армии мира. И есть все предпосылки, что эта тенденция будет только нарастать.

«Армия РФ является наследницей Красной Армии, создававшей дистанционно-управляемые танки еще в 1930-е годы. После войны в СССР активно развивалась беспилотная авиация, а я лично участвовал в работах по дистанционному управлению уже современными танками. Сейчас эти направления также очень активно развиваются. И если по беспилотникам есть некоторое отставание от передового уровня, то в отношении наземных и морских роботов РФ имеет самую обширную программу в мире», - объясняет эксперт.

Учения для роботов

Россия со своим стратегическим союзником Белоруссией провели в сентябре масштабные учения «Запад-2021», где были показаны как технические, так и тактические новинки. Там широкая публика в первый раз услышала о машинах пехоты БМ-19 с боевым модулем «Эпоха» и о новых военных дронах, смертоносных, но получивших ласковое имя «Ласточка». Однако наибольшее впечатление в рамках «Запада-2021» произвели авиационные и наземные робототехнические комплексы. При розыгрыше основного эпизода учений удары по вероятному противнику наносили сразу три вида летательных аппаратов - «Форпост», «Ласточка» и «Иноходец» - и два варианта боевых роботов - «Уран-9» и «Нерехта». В другие дни также применялись роботы «Платформа-М», вооруженные пулеметами и гранатометами.

Форпост Vitaly Kuzmin

На учениях «Запад» был проведен первый эксперимент по применению наземных роботов в одном строю с людьми. Координируя свои действия с мотострелками, «Ураны-9» и «Нерехта» уничтожали различные мишени. Более крупные и тяжёлые «Ураны» вели стрельбу управляемыми ракетами по условной бронетехнике противника. Также роботы прикрывали огнем маневры людей на поле учебного боя.

«Уран-9» ведет стрельбу на учениях «Запад-2021» Минобороны РФ Минобороны РФ

«Уран-9» – в данный момент самый крупный российский робот. Он имеет характерный «ушастый» вид из-за расположенных по бокам пусковых установок и относится к комплексам среднего класса. «Уран» вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» и огнеметами «Шмель». Масса боевой машины достигает 12 тонн – это немногим меньше, чем у БМП-2.

«Уран-9» на учениях «Запад-2021» Минобороны РФ Минобороны РФ

Еще целое множество российских дронов и роботов находится в разработке. Из ударных беспилотников можно упомянуть такие программы, как «Альтиус», «Охотник», «Сириус», «Карнивора», вертолетные беспилотники «Платформа», систему группового применения «Молния» и другие. К наземным роботам, способным нести различное вооружение, в перспективе присоединятся тяжелая системы «Штурм» и средняя «Соратник», роботы «Маркер» и даже, вероятно, беспилотный танк «Армата».

«Уран-9» в одном боевом порядке с обычной боевой машиной пехоты (с экипажем) Б-19 Минобороны РФ Минобороны РФ

По словам российского эксперта в области беспилотной авиации Дениса Федутинова, прошедшие учения «Запад – 2021» действительно отличались наиболее масштабным применением различных беспилотных и роботизированных систем, некоторые из которых были использованы впервые. При этом, указывает эксперт, они не охватывают весь спектр создаваемых в России воздушных дронов: например, к «Форпосту» и «Иноходцу» в перспективе добавится тяжелый высотный «Альтиус» и тяжёлый малозаметный «Охотник».​

«Преодоление имевшего место отставания в этой области, приведшее к созданию широкой базовой линейки систем беспилотных летательных аппаратов, потребовало существенных финансовых и временных затрат, что стало определённым уроком для российских военных, которые теперь отдают беспилотной тематике высокий приоритет», - отмечает Федутинов.

При этом сегодня, как отмечает Мураховский, в наземных роботах Россия имеет охват всего спектра классов - от разведывательных, саперных машин и машин обеспечения, до боевых машин. «С точки зрения размера у России есть вся линейка от миниатюрных моделей в виде сферы, которые можно с руки запустить на землю, и до тяжелых комплексов типа «Штурм» на платформе основных танков. И по многообразию полезной нагрузки боевых роботов, будь то боевая или разведывательная, РФ находится на переднем крае», - добавляет эксперт.

Подразделения роботов

Российская промышленность работает и над усилением автоматизации обычной техники и оружия, управляемой людьми. Интеллект бортового компьютера Су-57 или так называемый виртуальный пилот позволяет истребителю выполнять большую часть миссий без участия сидящего в нем летчика. Даже старые буксируемые гаубицы предполагается автоматизировать и контролировать дистанционно (это возможно сделать за счет установки средств связи и электроприводов на их рычаги, которые в стандартном случае вращают военнослужащие).

Для сравнения: в армии США на сегодняшний день применяется развитая система беспилотных летательных аппаратов, однако в области наземной безэкипажной техники есть пробел. Ранее американские военные запустили программу «Боевые системы будущего», в частности, планировалось создать роботизированную штурмовую машину массой до 10 тонн. Вооружалась бы она схоже с российским «Ураном» - 25-мм пушка, пулемет и управляемые противотанковые ракеты. Однако проект был свернут. Сейчас в наземных силах США применяются только мини-роботы, вооруженные пулеметами, с массой не более 45 килограммов.

«Уран-9» Минобороны РФ Минобороны РФ

Параллельно роботизации российские военные развивает идею создания единой разведывательно-ударной системы, что очень схоже с предложенными в США сетецентрическими операциями. Оба подхода предполагают, что все единицы техники в бою – будь то самолеты и беспилотники в воздухе, боевые машины, солдаты и роботы на земле, спутники в космосе и прочее – объединены в систему каналами передачи данных. Причем этот информационный обмен должен идти в реальном времени. Так будет достигаться информационное превосходство над противником.

Специфические системы передачи и обработки данных уже ставятся на отдельные образцы вооружения – заявлялось о танках и гаубицах с таким оборудованием, ударных вертолетах и штурмовиках. Включения в единое информационное пространство военных воздушных дронов и боевых роботов с все более широким использованием элементов искусственного интеллекта может стать одним из будущих этапов этой программы.

Как отметил Мураховский, в будущем отдельные участки театра военных действий могут выделяться полностью для применения подразделений робототехнических комплексов. «По взглядам российских военных, это могут быть, например, задачи по охране флангов, сторожевой охране тыловых трасс, а могут быть задачи по штурму позиций противника. Это будет такой самостоятельный передовой эшелон, который будет без участия людей, автономно выполнять свои задачи, например, в городской среде, бои в которой предполагают потенциально высокие потери в личном составе», - уточняет эксперт.

Иноходец (экспортное название - Орион) Группа Компаний Кронштадт Группа Компаний Кронштадт

По его словам, уже сегодня у России есть примеры самостоятельного действия беспилотных боевых комплексов. «Российские противокорабельные крылатые ракеты «Оникс» работают в «стае», где есть ведущие и ведомые ракеты. Алгоритм действия этой стаи предусматривает самые разные варианты и определение главной цели в ордере кораблей противника, и распределение других целей внутри «стаи», и выбор траекторий. «Все это группа делает автономно», - говорит Мураховский.