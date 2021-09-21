Какими были великие россияне в детстве

Писатель Владимир Каченовский вспоминал, как еще ребенком познакомился с братьями Достоевскими: «Помню двух белокурых мальчиков… Для игр они выбирали себе подходящих к ним по возрасту товарищей и становились их руководителями. Авторитет их между играющими был заметен и для меня, ребёнка. Это дети были Федор и Михаил Достоевские...»
Юный Фёдор Достоевский тогда уже учился в пансионе. Как писал Каченовский, «это был серьезный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом. Его мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг, проводя остальную часть свободного времени в разговорах со старшими воспитанниками пансиона».
Спустя несколько лет Каченовский сам поступил в пансион. Новичок, оторванный от семьи, задираемый старшими товарищами, он не знал, на кого положиться, но встретил друга детства: Фёдор Достоевский, «увидев меня, тотчас же подошел ко мне, прогнал шалунов-обидчиков и стал меня утешать, что ему скоро и удалось вполне».
Маленький Фёдор был сыном Михаила Андреевича Достоевского, врача в Мариинской больнице для бедных, во флигеле которой находилась служебная квартира, где писатель появился на свет в 1821 году и провел свои первые годы. Поэтому Фёдору каждый день приходилось видеть страдания и смерть пациентов больницы, которые принадлежали к беднейшим слоям московского населения. Первым романом, который выпустит писатель Достоевский, будут «Бедные люди».
Родители Достоевского, Михаил Андреевич и Мария Федоровна
Перед тем, как стать врачом, отец писателя Михаил Андреевич получил духовное образование, поэтому семья была подчеркнуто благочестивой. «Всякое воскресенье и большой праздник, — вспоминал младший брат Достоевского Андрей, — мы обязательно ходили в церковь к обедне, а накануне — ко всенощной». Грамоте детей учили по книжке «Сто четыре священные истории, выбранные из Ветхого и Нового завета в пользу юношества Иоанном Гибнером» (перевод с немецкого) – это и была первая книга, прочитанная будущим великим писателем самостоятельно. Когда уже в 1870-х годах брат писателя Андрей упомянул об этой книге, Фёдор Михайлович «объявил, что ему удалось разыскать этот же самый экземпляр книги (то есть наш детский) и что он бережет его как святыню».
Вырастая, Фёдор и его старший брат Михаил приучались много читать – ведь с детства им читали вслух. Сначала это были детские сказки, а когда дети стали постарше, на вечерах с родителями в гостиной читали классиков – Державина, Жуковского, Пушкина, а также «Историю государства Российского» Николая Карамзина, которую Фёдор запомнил особенно хорошо. «Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории!» – хвастался он впоследствии.
Помимо чтения, юные братья Достоевские были приучены родителями и к картам: «В праздничные же дни, в особенности в святки, в той же гостиной иногда игрывали при участии родителей в карты в короли. И это было такое удовольствие, такой праздник, что помнилось об этом долго!»
Самое раннее из известных фото Льва Толстого. Здесь ему 17 лет.Государственный музей Льва Толстого
Лев Толстой рано стал сиротой – его мать, княжна Мария Николаевна Волконская умерла от «родильной горячки» (инфекционного заболевания, полученного при родах), в 1830 году, когда Льву было всего два года. В 1837 внезапно скончался отец, Николай Ильич. Маленький Лев, его три брата и сестра остались под опекой родственников. Несмотря на потерю родителей, о своём детстве Толстой вспоминал с теплотой: «Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями в жизни».
«Лев Николаевич в детстве отличался особенной жизнерадостностью; он был какой-то лучезарный, – вспоминала его сестра Мария. – Когда, бывало, прибежит в комнату, то с такой радостной улыбкой, как будто сделал открытие, о котором хочет сообщить всем. Любил шутить. Всегда был нежный, ласковый, уступчивый; никогда не был груб. Если его приласкают – прослезится. Обидят его братья – уйдет куда-нибудь подальше и плачет». Но с братьями они всю жизнь жили дружно».
Силуэт М. Н. Волконской — единственное изображение матери писателя. 1810-е гг. Николай Ильич Толстой, отец писателя. Неизвестный художник. Бумага, акварель. 1823 год.Public domain
В 12 лет Толстой, его младшие братья и сестра переехали из родового имения Ясная Поляна в Казань, к семье тётки, Пелагеи Ильиничны Юшковой. Ее дом был одним из самых гостеприимных и добропорядочных в Казани. Именно там Толстой начал учиться – у приходящих преподавателей. Его воспитанием занимался гувернер-француз. Юный Лев Николаевич показывал выдающиеся способности к языкам – он владел английским, немецким и французским, а в 1843 году поступил на факультет восточных языков Казанского университета. Но учёба быстро наскучила пылкому и деятельному молодому человеку – университета он так и не окончил. Впрочем, его ждал успех совсем не в научной сфере.
Владимир Ульянов в 1879 годуТАСС
Маленький Володя Ульянов, портрет которого смотрел на каждого советского человека с октябрятской звездочки, в детстве доставил своим родителям и учителям немало хлопот. Он появился на свет в 1870 году в Симбирске, в интеллигентной семье инспектора народных училищ Ильи Ульянова, дворянина. Ленин рос крупным, пухлым ребенком, он отличался шумным поведением, любил беготню, и, по воспоминаниям старшей сестры, часто падал и ударялся, но это не делало его осторожнее.
Владимир предпочитал громкие и опасные игры, часто портил и ломал игрушки, любил командовать другими детьми или дразнить их. Зная, что его сестра боится корней растений, он тряс выдернутым из земли пучком травинок прямо у нее перед носом. Или, заметив, что младший брат Боря рыдает от детской песни про козлика, специально пел ее особенно жалостно и протяжно, наслаждаясь детскими слезами. В 10 лет, ища приключений, он провалился в траншею и чуть не утонул. Тем не менее, он очень рано, в пять лет, выучился читать и затем без проблем поступил в гимназию.
Впоследствии о своем детстве Ильич будет рассказывать, не забывая упоминать о трудностях рабочих и крестьян: «Сохраняются весьма приятные воспоминания о детстве. Жили мы в тепле, голода не знали, были окружены всякими культурными заботами, книгами, музыкой, развлечениями, прогулками. Но ведь этого нельзя сказать о детях рабочих и крестьян».
Семья Ульяновых. Стоят: Ольга (1 слева), Александр (2 слева), Анна (3 слева). Сидят: Мария Александровна (1 слева) с младшей дочерью Марией (на коленях), Дмитрий (2 слева), Илья Николаевич (2 справа) и Владимир (1 справа). 01.10.1879Sputnik
Став постарше, Владимир проявлял дерзкие черты характера – как-то он в гимназии перед всем классом высмеял учителя-француза, который на родине когда-то работал кучером, за нелепую орфографическую ошибку, намекнув на его простонародное прошлое. Произошел скандал, который едва не стоил Володе «отличного» аттестата – учился он по всем предметам очень легко, слету запоминая прочитанное, имея особую тягу к истории, географии и языкам. В его аттестате только одна четверка – по логике, остальные пятерки, и характеристика: «весьма талантливый, постоянно усердный и аккуратный».
Однако буквально за месяц до получения Володей этого аттестата в семье случилась трагедия – был казнен за подготовку покушения на царя старший брат Александр. Это событие оборвало беззаботное течение юности Володи Ульянова и навсегда поставило его на путь борьбы с царским режимом, которую он начал еще в институте, на юридическом факультете Казанского университета.
Первый космонавт Юрий Гагарин родился в 1934 году в семье плотника и работницы фермы, в деревне Клушино под Смоленском. Его детство ничем особенным не отличалось, но в 1941 году, когда Юра только пошел в школу, началась война. Уже в октябре Смоленщина была оккупирована немецкими войсками, и учеба остановилась. Стало не до школы и не до детских игр.
Гагариным, как и многим другим семьям, пришлось вырыть себе землянку – в их доме немцы разместили мастерскую. Отапливалась землянка простой печкой, освещалась – лучиной. Отца Гагарина, который не был призван в Советскую армию из-за хромоты и остался в тылу, немцы заставляли работать на мельнице – при этом немного муки ему удавалось принести домой лишь иногда. Питались щами из крапивы и щавеля, который собирали Юра и его брат Борис.
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске (ныне Гагарин).17.06.1961.Игорь Снегирев/Sputnik
Немцы издевались даже над деревенскими детьми – Валентина, старшего брата Юрия, как-то заставили держать в руках бутылки, по которым немцы прицельно стреляли, а младшего брата Бориса один раз повесили на дереве на его собственном шарфе за какой-то проступок перед оккупантами. Это видел Юрий, который побежал домой и позвал мать – Бориса удалось откачать.
В 1943 году 17-летнего Валентина и 15-летнюю Зою, старших брата и сестру Юрия, немцы угнали на принудительные работы – они вернулись домой только после конца войны. После того, как в 1943 году советские войска освободили Клушино, отец Юрия на два года ушел на фронт – на это время Юрий остался в семье за старшего. Именно в те годы закалилась его воля и лидерские качества.
Валентин Алексеевич Гагарин, Юрий Гагарин, Зоя Алексеевна Гагарина, Борис Алексеевич ГагаринАрхивное фото
Игрушки и впечатления детства из-за кошмаров войны у Юрия тоже были характерными. Уже ребенком он мог собрать и разобрать множество видов стрелкового оружия, а одним из самых ярких и позитивных впечатлений его детства был момент, когда они с мальчишками видели, как на поле за деревней высадились советские летчики. Самолет одного из них был подбит, и тот катапультировался, а второй приземлился на своей машине следом. «Каждому из нас захотелось летать, быть такими же храбрыми и красивыми, как они», – вспоминал Юрий Гагарин.
Хотя после школы он поступил в ремесленное училище, а затем – в индустриальный техникум, мечты о небе не оставляли Юрия. В 1955 году его призвали в армию и направили в авиационное училище в Оренбурге – это был первый шаг Юрия по дороге в космос.