Какими были великие россияне в детстве

Кто научил юного Достоевского играть в карты? Из-за чего у Владимира Ульянова были проблемы в гимназии и как жилось во время немецкой оккупации маленькому Юре Гагарину?

Фёдор Достоевский

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Писатель Владимир Каченовский вспоминал, как еще ребенком познакомился с братьями Достоевскими: «Помню двух белокурых мальчиков… Для игр они выбирали себе подходящих к ним по возрасту товарищей и становились их руководителями. Авторитет их между играющими был заметен и для меня, ребёнка. Это дети были Федор и Михаил Достоевские...»

Юный Фёдор Достоевский тогда уже учился в пансионе. Как писал Каченовский, «​​это был серьезный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом. Его мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг, проводя остальную часть свободного времени в разговорах со старшими воспитанниками пансиона».

Спустя несколько лет Каченовский сам поступил в пансион. Новичок, оторванный от семьи, задираемый старшими товарищами, он не знал, на кого положиться, но встретил друга детства: Фёдор Достоевский, «увидев меня, тотчас же подошел ко мне, прогнал шалунов-обидчиков и стал меня утешать, что ему скоро и удалось вполне».

Маленький Фёдор был сыном Михаила Андреевича Достоевского, врача в Мариинской больнице для бедных, во флигеле которой находилась служебная квартира, где писатель появился на свет в 1821 году и провел свои первые годы. Поэтому Фёдору каждый день приходилось видеть страдания и смерть пациентов больницы, которые принадлежали к беднейшим слоям московского населения. Первым романом, который выпустит писатель Достоевский, будут «Бедные люди».

Родители Достоевского, Михаил Андреевич и Мария Федоровна

Перед тем, как стать врачом, отец писателя Михаил Андреевич получил духовное образование, поэтому семья была подчеркнуто благочестивой. «Всякое воскресенье и большой праздник, — вспоминал младший брат Достоевского Андрей, — мы обязательно ходили в церковь к обедне, а накануне — ко всенощной». Грамоте детей учили по книжке «Сто четыре священные истории, выбранные из Ветхого и Нового завета в пользу юношества Иоанном Гибнером» (перевод с немецкого) – это и была первая книга, прочитанная будущим великим писателем самостоятельно. Когда уже в 1870-х годах брат писателя Андрей упомянул об этой книге, Фёдор Михайлович «объявил, что ему удалось разыскать этот же самый экземпляр книги (то есть наш детский) и что он бережет его как святыню».

Вырастая, Фёдор и его старший брат Михаил приучались много читать – ведь с детства им читали вслух. Сначала это были детские сказки, а когда дети стали постарше, на вечерах с родителями в гостиной читали классиков – Державина, Жуковского, Пушкина, а также «Историю государства Российского» Николая Карамзина, которую Фёдор запомнил особенно хорошо. «Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории!» – хвастался он впоследствии.

Помимо чтения, юные братья Достоевские были приучены родителями и к картам: «В праздничные же дни, в особенности в святки, в той же гостиной иногда игрывали при участии родителей в карты в короли. И это было такое удовольствие, такой праздник, что помнилось об этом долго!»

Лев Толстой

Самое раннее из известных фото Льва Толстого. Здесь ему 17 лет. Государственный музей Льва Толстого Государственный музей Льва Толстого

Лев Толстой рано стал сиротой – его мать, княжна Мария Николаевна Волконская умерла от «родильной горячки» (инфекционного заболевания, полученного при родах), в 1830 году, когда Льву было всего два года. В 1837 внезапно скончался отец, Николай Ильич. Маленький Лев, его три брата и сестра остались под опекой родственников. Несмотря на потерю родителей, о своём детстве Толстой вспоминал с теплотой: «Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели — невинная веселость и беспредельная потребность любви — были единственными побуждениями в жизни».

«Лев Николаевич в детстве отличался особенной жизнерадостностью; он был какой-то лучезарный, – вспоминала его сестра Мария. – Когда, бывало, прибежит в комнату, то с такой радостной улыбкой, как будто сделал открытие, о котором хочет сообщить всем. Любил шутить. Всегда был нежный, ласковый, уступчивый; никогда не был груб. Если его приласкают – прослезится. Обидят его братья – уйдет куда-нибудь подальше и плачет». Но с братьями они всю жизнь жили дружно».

Силуэт М. Н. Волконской — единственное изображение матери писателя. 1810-е гг. Николай Ильич Толстой, отец писателя. Неизвестный художник. Бумага, акварель. 1823 год. Public domain Public domain

В 12 лет Толстой, его младшие братья и сестра переехали из родового имения Ясная Поляна в Казань, к семье тётки, Пелагеи Ильиничны Юшковой. Ее дом был одним из самых гостеприимных и добропорядочных в Казани. Именно там Толстой начал учиться – у приходящих преподавателей. Его воспитанием занимался гувернер-француз. Юный Лев Николаевич показывал выдающиеся способности к языкам – он владел английским, немецким и французским, а в 1843 году поступил на факультет восточных языков Казанского университета. Но учёба быстро наскучила пылкому и деятельному молодому человеку – университета он так и не окончил. Впрочем, его ждал успех совсем не в научной сфере.

Владимир Ленин

Владимир Ульянов в 1879 году ТАСС ТАСС

Маленький Володя Ульянов, портрет которого смотрел на каждого советского человека с октябрятской звездочки, в детстве доставил своим родителям и учителям немало хлопот. Он появился на свет в 1870 году в Симбирске, в интеллигентной семье инспектора народных училищ Ильи Ульянова, дворянина. Ленин рос крупным, пухлым ребенком, он отличался шумным поведением, любил беготню, и, по воспоминаниям старшей сестры, часто падал и ударялся, но это не делало его осторожнее.

Владимир предпочитал громкие и опасные игры, часто портил и ломал игрушки, любил командовать другими детьми или дразнить их. Зная, что его сестра боится корней растений, он тряс выдернутым из земли пучком травинок прямо у нее перед носом. Или, заметив, что младший брат Боря рыдает от детской песни про козлика, специально пел ее особенно жалостно и протяжно, наслаждаясь детскими слезами. В 10 лет, ища приключений, он провалился в траншею и чуть не утонул. Тем не менее, он очень рано, в пять лет, выучился читать и затем без проблем поступил в гимназию.

Впоследствии о своем детстве Ильич будет рассказывать, не забывая упоминать о трудностях рабочих и крестьян: «Сохраняются весьма приятные воспоминания о детстве. Жили мы в тепле, голода не знали, были окру­жены всякими культурными заботами, книгами, музыкой, развлечениями, прогулками. Но ведь этого нельзя сказать о детях рабочих и крестьян».

Семья Ульяновых. Стоят: Ольга (1 слева), Александр (2 слева), Анна (3 слева). Сидят: Мария Александровна (1 слева) с младшей дочерью Марией (на коленях), Дмитрий (2 слева), Илья Николаевич (2 справа) и Владимир (1 справа). 01.10.1879 Sputnik Sputnik

Став постарше, Владимир проявлял дерзкие черты характера – как-то он в гимназии перед всем классом высмеял учителя-француза, который на родине когда-то работал кучером, за нелепую орфографическую ошибку, намекнув на его простонародное прошлое. Произошел скандал, который едва не стоил Володе «отличного» аттестата – учился он по всем предметам очень легко, слету запоминая прочитанное, имея особую тягу к истории, географии и языкам. В его аттестате только одна четверка – по логике, остальные пятерки, и характеристика: «весьма талантливый, постоянно усердный и аккуратный».

Однако буквально за месяц до получения Володей этого аттестата в семье случилась трагедия – был казнен за подготовку покушения на царя старший брат Александр. Это событие оборвало беззаботное течение юности Володи Ульянова и навсегда поставило его на путь борьбы с царским режимом, которую он начал еще в институте, на юридическом факультете Казанского университета.

Юрий Гагарин

ТАСС ТАСС

Первый космонавт Юрий Гагарин родился в 1934 году в семье плотника и работницы фермы, в деревне Клушино под Смоленском. Его детство ничем особенным не отличалось, но в 1941 году, когда Юра только пошел в школу, началась война. Уже в октябре Смоленщина была оккупирована немецкими войсками, и учеба остановилась. Стало не до школы и не до детских игр.

Гагариным, как и многим другим семьям, пришлось вырыть себе землянку – в их доме немцы разместили мастерскую. Отапливалась землянка простой печкой, освещалась – лучиной. Отца Гагарина, который не был призван в Советскую армию из-за хромоты и остался в тылу, немцы заставляли работать на мельнице – при этом немного муки ему удавалось принести домой лишь иногда. Питались щами из крапивы и щавеля, который собирали Юра и его брат Борис.

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске (ныне Гагарин).17.06.1961. Игорь Снегирев/Sputnik Игорь Снегирев/Sputnik

Немцы издевались даже над деревенскими детьми – Валентина, старшего брата Юрия, как-то заставили держать в руках бутылки, по которым немцы прицельно стреляли, а младшего брата Бориса один раз повесили на дереве на его собственном шарфе за какой-то проступок перед оккупантами. Это видел Юрий, который побежал домой и позвал мать – Бориса удалось откачать.

В 1943 году 17-летнего Валентина и 15-летнюю Зою, старших брата и сестру Юрия, немцы угнали на принудительные работы – они вернулись домой только после конца войны. После того, как в 1943 году советские войска освободили Клушино, отец Юрия на два года ушел на фронт – на это время Юрий остался в семье за старшего. Именно в те годы закалилась его воля и лидерские качества.

Валентин Алексеевич Гагарин, Юрий Гагарин, Зоя Алексеевна Гагарина, Борис Алексеевич Гагарин Архивное фото Архивное фото

Игрушки и впечатления детства из-за кошмаров войны у Юрия тоже были характерными. Уже ребенком он мог собрать и разобрать множество видов стрелкового оружия, а одним из самых ярких и позитивных впечатлений его детства был момент, когда они с мальчишками видели, как на поле за деревней высадились советские летчики. Самолет одного из них был подбит, и тот катапультировался, а второй приземлился на своей машине следом. «Каждому из нас захотелось летать, быть такими же храбрыми и красивыми, как они», – вспоминал Юрий Гагарин.

Хотя после школы он поступил в ремесленное училище, а затем – в индустриальный техникум, мечты о небе не оставляли Юрия. В 1955 году его призвали в армию и направили в авиационное училище в Оренбурге – это был первый шаг Юрия по дороге в космос.