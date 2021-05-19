Как памятник Ленину оказался в фашистской Германии

2 июля 1945 года советские войска вошли в город Айслебен, на родину богослова Мартина Лютера. На их удивление, на главной площади города, среди низеньких средневековых домишек, возвышался памятник Владимиру Ильичу Ленину работы знаменитого советского скульптора Матвея Манизера (1891-1966). Это был первый памятник Ленину в Германии. Но как он оказался на фашистской территории?

Ильич в Детском

Ленин работы Манизера перед санаторием ВЦСПС в Детском Cеле (с 1937 – Пушкин), 1933-1940 Pastvu.com Pastvu.com

Почти каждый, кто хоть раз бывал в Москве, знаком с работами Матвея Манизера. Он – автор скульптурных групп в зале станции метро «Площадь Революции», в том числе отполированных прикосновениями «на счастье» пограничника с собакой. Также Манизер в 1953 году снял посмертную маску Сталина.

В 1920-е годы Манизер создал проект памятника Ленину, который был воплощен в бронзе несколько раз. Такие решительные Ленины – в кепке и костюме-тройке, левая рука держится за борт пиджака, правая в кармане брюк – были установлены в Хабаровске, Кировограде (ныне – Кропивницкий, Украина), Куйбышеве (Самаре). Также он появился и в бывшем Царском селе, летней резиденции русских императоров, переименованном с приходом к власти большевиков в Детское село (с 1937 года – Пушкин). Здесь монумент Ленину был установлен в 1926 году у бывшего Дома призрения для увечных воинов, впоследствии санатория профсоюзов (ВЦСПС).

Немцы у поваленного памятника Ленину в Пушкине, 1941 Pastvu.com Pastvu.com

Когда в 1941 году немцы заняли Пушкин, их очень заинтересовал бронзовый Ленин высотой 3.2 метра и весом более трех тонн – но не в мемориальном качестве, а как источник цветного металла. Ленин был сброшен с постамента и отправлен на переплавку в Германию.

Легенды и Ленин

Советская делегация в Айслебене, 1959 Bundesarchiv Bundesarchiv

Дальнейшая история памятника стала легендой, видимо, впоследствии доработанной для поддержания имиджа коммунистов ГДР. Ее суть заключается в том, что куда бы чиновники Рейха ни отправляли памятник на переплавку – везде среди работников металлургии находились скрытые социалисты, которые под разными предлогами отказывались переплавлять Ильича. Наконец, памятник отправили в Айслебен, на завод Mansfeld AG, также известный как Krüghutte.

Ленин прибыл на завод в 1943 году, в вагонах с трофейным металлом, захваченным немцами в СССР и так нужным немецкой промышленности для производства вооружения. Ленин лежал среди мятых куполов, старых якорей и другого хлама. «Я помню, что он лежал на спине, и его можно было легко узнать по кепке», – свидетельствовал Гельмут Гельман, один из рабочих-социалистов. Как утверждается, тем же вечером группа немецких рабочих, бывших коммунистов и социал-демократов, настроенных антифашистски, и советские военнопленные закопали памятник Ленину в землю на шихтовом дворе, а сверху набросали медной стружки и всякого мусора.

Памятник в Айслебене прямо перед демонтажем, 1991 Bundesarchiv Bundesarchiv

Когда 14 апреля 1945 года в Айслебен вступили американские войска, рабочие комбината якобы обратились к американскому военному руководству с просьбой дать им возможность установить памятник, однако американцы запретили это делать, и памятник еще пару месяцев валялся во дворе. Когда в 1945 году стало известно, что Айслебен станет частью советской зоны оккупации Германии, Ленина все-таки решили вознести на постамент. Когда Красная Армия вступила в город, солдаты в изумлении увидели на главной площади вождя пролетарской революции. «Ленин пришел сюда раньше нас», – якобы говорили русские.

На оборотной стороне деревянного пьедестала немецкие рабочие сделали надпись о том, что антифашисты завода воспрепятствовали переплавке памятника и установили его на городской площади 2 июля 1945 года «в честь Красной Армии». 1 мая 1948 года памятник был официально передан советской стороной городу Айслебен.

«Дело Ленина»

Транспортировка памятника в Немецкий исторический музей, 1991. Фото историка Андреаса Штедтлера. Andreas Stedler (CC BY-SA 2.0 DE) Andreas Stedler (CC BY-SA 2.0 DE)

Впоследствии замечательную легенду, по-видимому, доработали восточногерманские коммунисты под контролем из Москвы. Для поиска людей, которые руководили сокрытием и установкой памятника, в ГДР в 1950-х были направлены сотрудники московского Института марксизма-ленинизма.

Как пишут немецкие исследователи, на самом деле рабочие завода не собирались устанавливать памятник Ленину, и начали делать это чуть ли не в последние недели перед входом в город советской армии. До этого, свидетельствовали рабочие, и в том числе Гельмут Гельман, памятник просто лежал на шихтовом дворе вместе с другими скульптурами, и никто его не прятал. В переплавку же памятник не был отправлен, скорее всего, из-за своего размера и формы – для успешной переплавки его сначала пришлось бы разрезать на части.

Медаль мейсенского фарфора в память 100-летия Ленина с изображением Айслебенского памятника An-d (CC BY-SA 3.0) An-d (CC BY-SA 3.0)

Однако такая информация была совсем неудобна с идеологической точки зрения, поэтому ее решили положить «под сукно», а изначальную легенду усилить. В 1954 году в восьмом номере журнала «Смена» вышла большая статья, авторы которой в жанре триллера описали историю «спасения» памятника.

Памятник Э. Тельману: сквер на пересечении Октябрьского и Софийского бульваров, Пушкин, Пушкинский район, Санкт-Петербург. Екатерина Борисова (CC BY-SA 4.0) Екатерина Борисова (CC BY-SA 4.0)

В 1958 году Айслебен в составе группы советских работников культуры посетил сам Матвей Манизер – и «неожиданно» узнал свое творение. Через два года как бы «в ответ» на памятник в Пушкин был отправлен памятник немецкому коммунисту Эрнсту Тельману, установленный там, где ранее стоял Ленин Манизера (сейчас перенесен на Софийский бульвар). А в 1970 году, к 100-летию Ленина, на Мейсенской мануфактуре была даже выпущена памятная фарфоровая медаль с изображением памятника.

Памятник в музее в Берлине. Legion Media Legion Media

После объединения Германии, в 1991 году, айслебенский Ильич был отправлен в Немецкий исторический музей в Берлине. А в 2006 году саксонский исследователь Андреас Штедтлер выпустил книгу «Die Akte Lenin», в которой легенда была окончательно развенчана. «Инициаторы этого проекта, безусловно, обладали недюжинным политическим чутьем. Поставить этот памятник прямо перед вступлением Красной Армии в город – это был гениальный ход», – отмечал в книге Штедтлер.