10 самых популярных прозвищ Москвы

Москва - один из немногих городов в России, ни разу не менявших названия. Однако у столицы есть много неофициальных (иногда очень даже забавных) имен, который вполне отражают и ее статус и богатую историю.

1. «Большая деревня»

Василий Поленов. Московский дворик, 1878 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

«Москва - большая деревня». Серьезно? Звучит как-то смешно. Но как ни странно, эта фразу очень и очень часто можно услышать в городе. Конечно, в отличие от настоящей деревни, все жители Москвы не знают друг друга в лицо и по именам. Но представьте, что в почти 20-миллионном мегаполисе с легкостью можно встретить в метро бывшую любовь или случайно устроиться на одну работу с одноклассником.

Кроме того, многие сегодняшние «москвичи» имеют корни в деревнях - оттуда приехали они сами, их родители или бабушки-дедушки.

Есть байка, что первой фразу «Москва - деревня» произнесла Екатерина II. Что ж, до петербургского строгого городского планирования Москве и впрямь далеко, однако, Москва никогда не была деревней - она изначально основывалась как город. Французский персонаж «Войны и мир» Толстого также упоминает, что Москва похожа на деревню - но это скорее комплимент! Город напомнил ему милую и чистую французкую провинцию, ни в какое сравнение не идущую с грязным Парижем начала XIX века.

2. «Москва - Третий Рим»

Москва - третий Рим? Варвара Гранкова Варвара Гранкова

«Два Рима пали, Третий стоит, а четвертому не бывать» - писал средневековый монах-летописец Филофей. Второй Рим - это Константинополь, который считался прямым наследником Римской империи. В XVI веке Москва хотела считаться прямым наследником Константинополя, по крайней мере как православная держава. Даже слово «царь», появившееся тогда, произошло от латинского «цезарь».

Идея XVI века стала вновь популярна в веке XIX, но уже среди сторонников идеи панславизма. После Революции 1917 года концепция потеряла свое значение, хотя большевики и перенесли столицу обратно в державную Москву.

3. «Город на семи холмах»

Воробьевы Горы Legion Media Legion Media

Центр Москвы расположен на множестве холмов... дада, их больше чем семь. Но так как Москва хотела во всем быть похожей на Рим, который стоит именно на семи холмах, выделили семь «главных» холмов: Боровицкий, Сретенский, Тверской, Трехгорный, Таганский, Лефортовский и наконец Воробьевы горы. Вот почему порой по центру так тяжело ходить то в гору, то под горку, и еще тяжелее кататься на велосипеде. Но зато взамен - невероятный ландшафт и потрясающие виды со смотровых.

4. «Первопрестольная»

Аполлинарий Васнецов. Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века, 1922 Музей Москвы Музей Москвы

Город первого престола, первого трона, первая столица. «Первопрестольной» Москву стали называть еще в XVIII веке, чтобы не обидеть древний город, когда он потеряла свой столичный статус, передав его новенькому Петербургу. Это была дать уважение первой столице, вокруг которой объединилась Россия и где венчали на царство правителей Руси.

5. «Златоглавая»

Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль. Соборы, 1894 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Так Москву называют еще с XV-XVI века. Самой высокой постройкой города была Колокольня Ивана Великого в Кремле, выше которой не разрешалось ничего возводить. Да и вообще среди обилия невысоких деревянных построек, по всему городу блестели золотые купола каменных церквей.

6. «Белокаменная»

Петр Верещагин. Москва. Вид на Кремль от Софийской набережной, 1879 Ярославский Художественный Музей Ярославский Художественный Музей

Сейчас Москва ассоциируется в первую очередь с красным цветом. Красная площадь, краснокирпичные стены Кремля, столица «красной» империи под красным коммунистическим флагом... Но так было не всегда. Красные стены появились у Кремля лишь в XVI веке, а до этого была белокаменная стена. А вокруг нее был еще одна белокаменная стена «Белого города», на месте которого сейчас располагается Бульварное кольцо. Его разобрали в XVIII веке и построили множество зданий из его белого камня...

7. «Порт пяти морей»

Речной вокзал в Москве Сергей Савостьянов/TASS Сергей Савостьянов/TASS

Конечно, если взглянуть на карту, то никаких морей рядом с Москвой не обнаружится. Однако после того, как в советское время был построен канал имени Москвы, который соединил Москву-реку и Волгу, то из столице стало возможно напрямую добраться по воде до пяти морей: Черного, Белого, Балтийского, Азовского и Каспийского. А саму фразу «Москва - порт пяти морей» впервые произнес Иосиф Сталин на торжественном открытии канала.

8. «Не резиновая»

В Московском метро Артем Геодакян/TASS Артем Геодакян/TASS

«Москва не резиновая!» Часто можно было услышать от разгневанных москвичей, особенно в 1990-х и 2000-х. Что это значит - понятно: город не может растянуться, чтобы вместить всех желающих переехать сюда. Конечно, это фраза несет яркий ксенофобский оттенок... но и произносят ее чаще всего некоренные москвичи. Те, кто не хочет конкуренции за место под златоглавым солнцем Москвы.

9. «Понаеховск»

Белорусский вокзал Владимир Песня/Sputnik Владимир Песня/Sputnik

От создателей «не резиновой». Еще одна снобская фраза москвичей - «Понаехали!» Опять-таки относится к многочисленным приезжим, которые пытаются покорить Москву, ищут легкого заработка и головокружительной карьеры. И конечно, по мнению самих москвичей, отнимают их рабочие места.

10. Город по умолчанию

Москва-река Mordolff/Getty Images Mordolff/Getty Images

Москвичи часто ведут себя так, как будто других городов и временных поясов просто не существует. Такие люди обычно считают, что за МКАДом жизни нет. Так что если вы встретите в интернете человека, который задает вопрос, не упоминая города, или называет улицу, не уточняя, в каком городе она находится... или говорит МКАД, не расшифровывая, что это - знайте, это москвич. Жители других регионов часто шутят, что москвичи - живут в городе «по умолчанию», который в выпадающем списке не нужно выбирать.