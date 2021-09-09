Зачем мужчины идут в художественную гимнастику?

«Не косить под девчонок», меньше страз и больше тренировок: вот главные правила художественных гимнастов из Казани. Их тяжелая работа не только продвигает новый спорт в России, но и обещает им олимпийские награды.

Молодой брюнет со спортивной сумкой на плече уверенно идет по светлым длинным коридорам. На стенах – выставка женской красоты, почти все они увешаны фотографиями российских гимнасток.

«А твое фото скоро повесят?» — спрашиваю я парня.

«До этого еще очень далеко», — самокритично отвечает он.

На протяжении пяти лет шесть дней в неделю 21-летний Булат Сунгатулин, тренер и чемпион России 2021 года по мужской художественной гимнастике, ходит этими коридорами, чтобы в итоге стать олимпийским чемпионом и сделать мужскую версию этого спорта популярным.

Популяризация идет непросто – мешают стереотипы. В конце июля 2021 года чемпионка Олимпиады в Турине-2006 в танцах на льду и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка раскритиковала выступление испанского гимнаста Кристофера Бенитеса.

«Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут... Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское женским! И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма», — написала Навка в своем Instagram.

На самом деле, в России есть несколько школ, где учат мужской художественной гимнастике. Среди них — центр гимнастики олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой в Казани, где тренируется и преподает Булат Сунгатулин.

Выступления их учеников кардинально отличаются от более эпатажных испанских гимнастов, но и российские гимнасты каждый день борются со стереотипами и доказывают, что их направление к женственности не имеет никакого отношения.

Тернистый путь мужской художественной гимнастики

Мужская художественная гимнастика в России зародилась в начале 2000-х. В 2005 году спортивный гимнаст Александр Буклов (сегодня - руководитель российской сборной по художественной гимнастике) стал чемпионом мира по художественной гимнастике в Токио. В 2007, через два года, в казанской школе гимнастики «Приволжанка» открылось мужское отделение по тому же направлению. Булат Сунгатулин, чья мама работала в этой школе, стал одним из первых учеников, ему тогда было семь лет.

Занятия по художественной гимнастике в центре олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой Виктория Рябикова Виктория Рябикова

Направление не развивалось, спортсменов звали в основном на коммерческие турниры (там спорстмены cами платили деньги за участие), и ученики стали уходить из спорта. Булат также бросил гимнастику в 2014 году и занялся футболом. Но в 2017 году он все-таки вернулся в гимнастику, в центр олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой, который как раз возродил мужское направление. Набирать новых учеников было сложно – снова мешали стереотипы родителей, рассказывает спортивная гимнастка и тренер по акробатике Раушанья Габитова.

«Сейчас мы можем брать на отделение мальчиков «с нуля», с 4-5 лет, так как направление на слуху, но все равно оно по популярности в нашей школе на последнем месте. Есть к чему стремиться», — поясняет Габитова.

Борьба «японской» и «испанской» школы

В мужской художественной гимнастике есть две школы, испанская и японская, рассказывает Раушанья Габитова. В испанской мальчики выполняют те же упражнения, что и девочки — с лентами, мячами, обручами и лентой. Японская школа, напротив, основана на элементах из боевых искусств, в ней делается упор на силу, ловкость и выносливость.

«Испанскую школу мы не затрагиваем, не обращаем на нее внимания. Я ничего не имею против, но мы развиваем гимнастику японского стиля. Это мужественность, акробатика. Мальчишки говорят, что это очень непросто — надо иметь дыхалку, выносливость, чтобы делать упражнения. Сравнивать эти виды спорта неправильно, потому что они совсем разные», — утверждает Раушанья.

Раушанья Габитова во время тренировки по акробатке в центре олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой Виктория Рябикова Виктория Рябикова

Сам Булат называет себя «главным противником» испанской школы.

«Мне это противно и странно, я никогда этого не смогу принять. Я с детства в зале занимаюсь в окружении девчонок. И то, что делают девчонки в художественной гимнастике, для парней должно быть неестественным. Мы не показываем пластику, у нас нет бешеной растяжки, мы не можем согнуться пополам спиной назад, мы показываем силу и выносливость, но никак не женские элементы», — рассуждает спортсмен.

Ученики казанской школы почти ежедневно занимаются несколькими направлениями — акробатикой, хореографией, а также учатся выполнять упражнения с кольцами, скакалкой, палкой и утяжеленными булавами. Тренировки могут длиться по 3-4 часа в день, в каждую из них входит растяжка, подкачка и общая физическая подготовка. Занятия платные, стоят по 4 тыс. рублей в месяц ($54), однако самых результативных мальчиков переводят на бюджетные места или дают скидку на обучение.

Занятия по хореографии в центре олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой Виктория Рябикова Виктория Рябикова

На соревнованиях мальчики выступают как индивидуально, так и в групповых упражнениях и в смешанных парах с девочками — их так же строго судят и снимают баллы за падения, потерю предмета или заступ за ковер. Стразы в мужских костюмах никто не запрещает, но, по словам Габитовой, мальчики сами выбирают простую и мужскую одежду.

Гимнасты из Казани выступали на нескольких межрегиональных и всероссийских соревнованиях, а в январе 2021 года выиграли первый чемпионат России по мужской художественной гимнастике.

Занятия по хореографии в центре олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой Виктория Рябикова Виктория Рябикова

«Это круто, зрелищно, но пока все еще мало спортсменов, на кого можно равняться. нужно много времени, наверное десяток лет так точно. В 2022 году будет международный турнир в Японии, но туда надо еще отобраться, поэтому ближайшие полгода нам надо хорошенько поработать», — заключает Габитова.

Чемпион России с тайными травмами

«Сигнал, звучит музыка, я тут же теряю булаву, подбегаю к ней, нервничаю и случайно откидываю ее еще дальше. Проходит секунд 15, и я забываю упражнение. Видео с того выступления я даже не сохранил. Мне было 16 лет», — так Булат Сунгатулин вспоминает свое выступление на первенстве федеральных округов 2017 года — на них он попал через две недели после возвращения в спорт.

Первые занятия Булат чувствовал себя «гадким утенком» среди более юных спортсменов. Также он признается, что в тот период был слишком импульсивным, на тренировках от злости кидался палками и кольцами.

«В футболе мышцы окаменели, а тут нужна пластика большая. В итоге два года мучился с болями в ногах, даже шагать было больно. Обклеивал ноги тейпами, на обезболивающих сидел. Учебу подзабросил, без репетиторов сдал ЕГЭ и получил аттестат, и ладно. Зато [в спорте] подтянулся, для меня вообще ничего не существовало, кроме тренировок», — вспоминает Сунгатулин.

После школы он поступил на тренера по худгимнастике в Приволжскую государственную академию физической культуры. В 2019 году Сунгатулин начал преподавать художественную гимнастику у мальчиков.

«Мы тогда набрали 16 детей. Чтобы родители поняли, что это за спорт, мы сделали для них представление, каждый показывал свое направление. Я выступил, подошел к родителям они сказали: «Все круто, мы согласны, это не то, что мы подумали»», — вспоминает Булат.

В начале 2020 года за месяц перед показательным выступлением в Венгрии Булат получил травму на футболе — он продолжал играть в свободное время, чтобы избавиться от негатива, накопившегося во время тренировок по гимнастике.

«Мне говорят, что восстанавливаться месяца три, не меньше, а я же не скажу тренеру, что получил травму на футболе — в итоге попросил написать в справке, что поскользнулся и упал», — рассказывает о травме Булат.

Две недели Булат ходил на физиотерапию. В Венгрии он выступал с травмой, отказался от следующих соревнований и втайне восстанавливался зимой и весной 2020 года во время карантина.

К всероссийскому чемпионату в 2021 году Булат готовился за два месяца — приходил в зал в 9 утра и уходил в 20:30, перерыв за день составлял два часа. Тогда он победил во всех личных направлениях и получил звание в кандидаты мастера спорта. До этого художественные гимнасты в России не имели на это право, в то время как девочки получают такие звания в 12-13 лет.

«После чемпионата России мне нравится мое выступление с кольцами. Долго я резал музыку, чтобы там было все как под меня», — рассказывал он.

Борьба с негативом и мечты об Олимпиаде

Иногда из-за незнания о разных направлениях спорта Булат и другие спортсмены сталкиваются с негативом в соцсетях. По словам Булата, негативные комментарии он встречал три года назад, и на изменение отношения общества к художественной гимнастике ушло несколько лет.

Тем не менее, под роликами выступлений некоторых спортсменов до сих пор можно увидеть комментарии «Как-то не по-мужскому», «Слишком женоподобно», «Им же ещё потом в школе учиться!».

«Это подбешивает, но потом закрываешь глаза и начинаешь работать», — делится Сунгатулин способом не реагировать на хейтеров.

Спортсмен надеется, что уже к Олимпиаде 2024 года мужская художественная гимнастика войдет в список олимпийских дисциплин, и он сможет выступить.

«У меня все зависит от ближайших трех лет, потому что в 28 лет я вряд ли пройду отбор. Я трезво оцениваю свои силы, это нормально. Только надо больше стараться», — заключает Булат.