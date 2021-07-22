10 самых перспективных российских спортсменов на Олимпиаде 2020 в Токио

От титулованных российских атлеток и пловчих до cамых сильных боксеров и гимнастов-тиктокеров. Они имеют все шансы завоевать золото.

1. Андрей Замковой, 34 года, бокс

В этом году российскую сборную по боксу в Токио представляют 11 спортсменов, среди них — четыре чемпиона мира, и только один Андрей Замковой родом из Амурской области имеет опыт выступления на Олимпийских играх. В 2012 году он стал бронзовым призером на играх в Лондоне, а в 2016 году выступал на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, правда проиграл в 1/16 финала Рейтону Оквири из Кении.

Через три года, в 2019 году, Андрей стал чемпионом мира в весовой категории до 69 кг. В той же категории Замковой выступит и на Олимпиаде, при этом он будет капитаном всей сборной по боксу. Сам спортсмен настроен решительно.

«У нас нет «особых» соперников. На каждого настраиваемся, как на последний бой. Каждый спортсмен понимает, для чего он туда едет», – сказал Замковой РИА Новости.

2. Максим Михайлов, 33 года, волейбол

Во-первых, Михайлов — один из двух знаменосцев всей российской делегации спортсменов на Олимпиаде. Во-вторых — эти игры станут для него четвертыми по счету, до этого он уже участвовал в Олимпиадах в Пекине в 2008 году, в Лондоне в 2012 и в Рио-де-Жанейро в 2016. Ну и в третьих — на своем дебюте в Пекине Михайлов стал лучшим бомбардиром команды, которая завоевала «бронзу», а в Лондоне в составе команды стал чемпионом Олимпийских игр. И это не считая побед в чемпионатах Европы, в соревнованиях Лиги Наций и других соревнованиях.

Михайлова называют перфекционистом и трудоголиком, а в опросе волейболисты российской суперлиги назвали его самым желанным партнером по команде. Надеемся, все эти качества он проявит и на играх в Токио.

3. Софья Великая, 36 лет, фехтование

Победительница в соревнованиях личного первенства среди женщин на международном турнире по фехтованию "Московская сабля - 2019" Софья Великая (Россия) Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Вторым знаменосцем российской делегации стала Софья Великая родом из Алма-Аты (город в Казахстане). Свое первое золото на чемпионате мира девушка выиграла в 2006 году.

Софья Великая (Россия) после полуфинального поединка против Теодоры Гкунтура (Греция) в индивидуальных соревнованиях на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште Григорий Сысоев/Sputnik Григорий Сысоев/Sputnik

За свою карьеру Софья 8 раз становилась чемпионкой мира и 14 раз чемпионкой Европы, как в составе команд, так и в личном зачете. Три раза Великая выступала на Олимпиадах, и в 2016 году в Рио-де-Жанейро завоевала золото в командном зачете — несмотря на то, что за три года до этого она родила сына.

После Олимпиады Софья родила второго ребенка, дочку, ушла в декретный отпуск, и через два года снова вернулась, завоевав еще четыре медали на Чемпионатах Европы в 2018-19 годах.

4. Никита Нагорный, 24 года, спортивная гимнастика

Это один из самых титулованных российских гимнастов. В 2019 году он стал Чемпионом мира, а в 2016, за три года до этого - серебряным призером Олимпийских игр в Рио.

Обо всех своих спортивных достижениях Никита рассказывает в блогах на YouTube, в Instagram и TikTok - в последней соцсети некоторые видео с его упражнениями достигают больше миллиона просмотров.Также Нагорный в 2018 году основал клуб «Академия чемпионов», где дети и молодежь занимаются гимнастикой и растяжкой. Надеемся, что в Токио Никита успеет снять видео о том, как он получает очередную медаль.

5. Светлана Ромашина, 31 год, синхронное плавание

Счастливая жена, мама трехлетней дочки, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 21-кратная чемпионка мира и одна из самых титулованных спортсменок в мире.

Кажется, она настоящий терминатор среди синхронисток, за всю свою карьеру у нее едва наберется больше трех проигрышей в соревнованиях. Почти все ее победы, по словам самой Ромашкиной, достигались без крупных драм — разве что на Олимпиаде в Рио приходилось выступать в зеленой (с перебором химикатов) воде.

В Токио Светлана планирует стать семикратной олимпийской чемпионкой и на этом завершить свою карьеру, начав новую жизнь без постоянных тренировок. И судя по ее cпортивной карьере, у нее на это есть все шансы.

6. Анна Вяхирева, 26 лет, гандбол

Изящная девушка после победы на Олимпиаде в Рио получила от журналистов прозвище «Гандбольный Месси». Причина этому — ее шустрые броски, пасы и подкручивания левой рукой. Именно они приводят команды к победам, а ее саму к новым титулам, таким как чемпионка мира в 2019 году.

В ноябре 2020 года Вяхирева повредила поясницу и не смогла сыграть в чемпионате Европы, однако к Олимпиаде успела восстановиться и с нетерпением ждет начала игр.

7. Абдулрашид Садулаев, 25 лет, вольная борьба

«Русский танк »— так называют спортсмена из Дагестана, победителя Олимпиады в 2016 году. На его счету всего одно поражение на чемпионате мира в 2017 году. После этого Абдулрашид целый год тренировался по девять часов в день, и на следующем чемпионате победил противника досрочно.

Хабиб Нурмагомедов не раз поздравлял спортсмена с победой и называл его лучшим за его упорство. Это же качество борец собирается применить и для получения второй Олимпийской медали в Токио в весовой категории до 97 кг.

8. Наталья Воробьева, 30 лет, вольная борьба

Первая российская олимпийская чемпионка в женской борьбе получила золото в Лондоне в 2012 году в весе до 72 кг и уже вошла в историю российского спорта. В Рио в 2016 году ее ждало серебро.

В 2018 у Натальи родился сын, через три месяца спортсменка вернулась к тренировкам и продолжила приносить России призовые места - в 2020 году она получила золото на Чемпионате мира, а в 2021 - серебро на чемпионате Европы.

В Токио спортсменка планирует снова завоевать золото, в ближайших планах после победы — родить еще одного ребенка и завершить карьеру.

9. Анжелика Сидорова, 30 лет, легкая атлетика, прыжок с шестом

Если ориентироваться на опыт, то у Сидоровой больше шансов завоевать золотую медаль, чем у других российских легкоатлетов,- в 2019 году спортсменка завоевала золото на Чемпионате мира с прыжком в 4,95 м.

В последнем сезоне в 2020 году девушка добилась результата в 4,92 м на чемпионате России, а в 2021 году заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Монако с результатом 4,80.

Однако в Токио Сидорова будет соревноваться с Кэти Наджотт из США, которая также преодолевала отметку в 4,95 — именно она станет главной соперницей Анжелики.

10. Дина и Арина Аверины, 22 года, художественная гимнастика

В Токио за золото поборются сестры-близняшки, обе выступят в Токио с индивидуальными программами. Кто из них лучше, судить трудно. Дина уже 13 раз становилась чемпионкой мира, в то время как за спиной Арины только четыре мировых золота. Однако на последнем чемпионате Европы в 2021 году именно Арина заняла первое место.

Впрочем, сестры не раз рассказывали, что идеально дополняют друг друга, к тому же это их первая Олимпиада — надеемся, что в Токио конфликтов из-за медалей не возникнет, и Аверины займут призовые места во всех дисциплинах.