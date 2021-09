Когда уже детки? Или почему в России нет понятия privacy

Часто это случается в банальной очереди в кассу в магазине: кто-то непременно будет дышать тебе прямо в затылок или толкать сумкой - и это несмотря на пандемию. Многие страдают даже внутри семьи, когда родители или родственники заваливают вопросами - «когда свадьба?»”, «когда дети?» Или пытаются повлиять на повседневную жизнь своих уже совершеннолетних детей, от выбора профессии и партнера до порядок в их квартире или образа жизни.

Рожденные в СССР

Есть известный анекдот: «Почему нельзя заниматься сексом на Красной площади? - Советами замучают». Наследием Страны Советов стали непрошенные советы, наследием социализма - то, что всем до всего есть дело.

«В советское время культура основной массы населения - рабочих и крестьян, стала господствующей. И нормой стало то, что характерно для этих классов, - поясняет главный научный сотрудник Центра стратификационных исследований НИУ ВШЭ Наталья Тихонова. - Для них тема доходов и внутрисемейных отношений не была табуированной».

Проблема уплотнения мастерски описана Булгаковым в "Собачьем сердце" Владимир Бортко/Ленфильм, 1988 Владимир Бортко/Ленфильм, 1988

Феномен советских коммуналок полностью лишил людей возможности уединиться или сохранить в тайне личную жизнь. После революции роскошные дворянские апартаменты и особняки «уплотнили» - в каждой комнате оказывался жилец, а то и целая семья. Это была борьба с социальной несправедливостью, вот только душ, туалет и кухня стали местами общего пользования.

Поэтому когда в 1950-х людям стали массово выдавать отдельное жилье, все были счастливы даже самой маленькой и скромной, но отдельной квартире.

Кухня в советской коммунальной квартире Олег Иванов/TASS Олег Иванов/TASS

Кроме того, в СССР была процедура общественного контроля. Неверному или пьющему мужчине/женщине могли запросто устроить товарищеский суд на работе или выгнать из компартии. Над теми, кто плохо учился в школе или институте, насильно брали шефство успевающие ученики.

Как результат многолетнего вмешательства в частную жизнь, которой, впрочем, и не существовало, стало практическое полное отсутствие такого понятия как privacy. Такой порядок вещей сохранился и сегодня.

Слова privacy нет в русском языке

«Я не буду скучать по тому, что люди в очереди в аптеке заглядывают тебе через плечо и спрашивают: ‘Зачем ты берешь такое дорогое лекарство?’ (в русском языке нет слова privacy)»? - написала американская журналистка Юлия Иоффе, когда после нескольких лет работы в России, вернулась в США.

Английское ‘privacy’ растолковывается словарями как "being alone and undisturbed: the right to this freedom from intrusion or public attention", то есть право избегать вторжения внимания извне. Это слово по мнению лингвистов, действительно, не имеет точного аналога и в русском языке. В зависимости от контекста оно может переводиться как «частный», «личный», «приватный», «конфиденциальный», но эти слова не в полной мере отражают все его оттенки.

В очереди за дефицитным товаром особенно жесткие правила выживания Вадим Жернов/TASS Вадим Жернов/TASS

Лингвист Татьяна Ларина предлагает как эквивалент понятие «автономии личности». Это право на уединенность для англичан, например, является важным культурным феноменом, ведь есть даже английская поговорка «мой дом - моя крепость». Но в русской культуре это понятие не слишком распространено, потому что о неприкосновенности частной жизни в России знают зачастую только юристы.

Неуважение к личному пространству

Несмотря на пандемию, социальную дистанцию в России многие не соблюдают. Очень часто это случается в очередях, где люди старшего поколения прижимаются почти вплотную к стоящим спереди.

«Недавно я даже попросила женщину отойти от меня подальше, но что она гневно фыркнула в ответ, - рассказывает бухгалтер из Москвы Елена. - Многим, видимо с советских времен, кажется, что если будешь стоять больше, чем на метр от того, кто впереди, кто-то непременно вклинится перед тобой без очереди. Ситуация на дорогах с водителями такая же».

Еще одно испытание для людей, чувствительных к privacy - общественный транспорт. В час-пик в любом метро мира будет толпа народу, все прижимаются друг к другу и чувствуют себя одинаково (ущемленными).

Час пик в московском метро Сергей Бобылев/TASS Сергей Бобылев/TASS

Но все же даже в таких ситуациях можно соблюдать некие правила такта. «Как-то раз я ехала в метро сидя, и женщина, стоявшая передо мной, постоянно задевала меня большим и не слишком чистым пакетом. Я попросила ее придержать пакет, на что та разразилась гневной тирадой, что ей некуда деть пакет и что если мне не нравится здесь, то я должна ездить на личном авто и вообще тут не одна...» - рассказывает пенсионерка из Москвы Александра.

Иностранцы в шоке

Если русские в основном привыкли к нарушению личных границ, то иностранцев в России иногда, действительно. приводит в шок нетактичное, с их точки зрения, поведение. Лючия из Италии несколько лет жила в России и не раз сталкивалась с подобным. Комендант общежития РГГУ, где Лючия училась, заходила к ней в комнату без предупреждения и стука, заставая ее то в полотенце, то в пижаме - но совершенно не смущаясь. «Друзья объяснили мне, что это часть советской ментальности, когда не было представления о частной жизни», - рассказала Лючия.

Француз Эрванн жил в разных городах России также не раз испытывал на себе эту «культурную особенность» русских, что даже перестал удивляться. Самый яркий пример случился с ним в Нижнем Новгороде. Эрванн целый год учился и снимал квартиру недалеко от университета, и хозяин с первых дней отнесся к нему как к сыну... и стал по-отечески приходить каждое воскресенье рано утром и без предупреждения и мог просидеть за разговорами целый день. По его словам, во Франции как минимум предупреждают о визите, а чаще организуют встречи заранее.

Иностранные студенты в студенческом общежитии Российского университета дружбы народов Руслан Кривобок/Sputnik Руслан Кривобок/Sputnik

Неизбежным испытание для иностранцев также личные вопросы от малознакомых людей. «Не могу сказать сколько раз меня спрашивали "ты женат?" в первую минуту знакомства», - смеется Эрванн. Лючию поначалу раздражали слишком личные вопросы от мало знакомых людей: о том, сколько она зарабатывает, планирует ли замуж и детей, но потом итальянка также привыкла и перестала удивляться или смущаться.

«Да, в России даже врачи могут не чувствовать границ. Женский доктор обязательно спросить, когда планируете детей - и если вы ответите, что не планируете, то обязательно будет допытывать почему», - рассказывает русская Мария, выросшая в Америке и пожившая во многих странах. Она, впрочем, не советует воспринимать это как плохую черту или отсутствие воспитания. «Русские в целом интересующиеся, открытые и готовые помочь. Они не хотят нарушить ваше личное пространство или поставить кого-то в неловкое положение. Это просто такая… национальная черта что ли. Я научилась не воспринимать ее близко к сердцу».

Мода на privacy

Privacy все же существовала в узкой прослойке населения во все времена. До революции это была привилегия дворянства, а в советское время - образованной интеллигентной среды. Были вопросы, которые было неприлично задавать и было представление о личном пространстве.

«В психотерапию [в последнее время] часто обращаются люди с вопросами, связанными с сепарацией и выстраиванием границ с близкими, - говорит психолог сервиса YouTalk Галина Лайшева. - Многие чувствуют, что родители их чрезмерно контролируют или продолжают жить у них в голове, даже когда они уже разъехались».

Кроме того, психолог говорит, что проработка своих чувств и развитие эмоционального интеллекта в целом становится востребованным и даже модным.