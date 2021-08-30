Что любит читать Владимир Путин?

Иногда президент не прочь процитировать русских и зарубежных поэтов. А среди его любимых прозаических произведений есть не только серьезные исторические труды и классики мировой литературы, но и сказки.

В библиотеке Владимира Путина есть самые разнообразные книги: от романов Федора Достоевского и Владимира Набокова до «Этногенеза и биосферы Земли» Льва Гумилева и китайской «Книги перемен». Президент - большой поклонник русских поэтов, от Александра Пушкина до Сергея Есенина. Кроме того, знаток немецкого языка, Путин также высоко ценит стихи Генриха Гейне и Вольфганга Гете. Президент также утверждает, что не прочитал ни одной книги о себе, потому что и так «все знает».

Мы собрали книги, о которых он наиболее часто и ярко высказывался.

1. Лев Толстой «Война и мир»

Во время прямой линии с президентом в июне 2021 года, Он назвал роман-эпопею о войне 1812 года против наполеоновской Франции в числе художественных произведений, оказавших на него наибольшее влияние.

2. Русская народная сказка «Колобок»

Эта история об ожившем куске теста, который слишком доверял всем вокруг и в итоге был съеден хитрой лисой, - еще одно произведение, мораль которого повлияла на президента. Владимир Путин посоветовал всем, кто занимает высокую должность непременно перечитать сказку. «Как только вы, уважаемые коллеги, сочтете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными», - сказал он на прямой линии в 2021 году.

3. Михаил Лермонтов

В 2016 году на встрече с лауреатами премии «Учитель года» Владимир Путин признался, что ему часто приходится читать то, что ему не нравится. Однако добавил, что у него на столе постоянно лежит томик Михаила Лермонтова для того, чтобы «подумать о чем-то, отвлечься и вообще попасть в другой мир – полезный, красивый и интересный».

В эфире одной из телепередач Путин даже провел анализ стихотворения «Прощай, немытая Россия», процитировав несколько строк. Президент считает, что воевавший в действующей армии Лермонтов был чрезвычайно храбрым человеком: «он готов был жизнь отдать за интересы страны и Родины».

Владимир Путин с председателем наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анной Громовой на открытии памятного креста великому князю Сергею Александровичу в Кремле Михаил Метцель/TASS Михаил Метцель/TASS

4. Самуил Маршак «12 месяцев»

На пресс-конференции в декабре 2020 года Путин рассказал о книгах, которые он читает своим внукам. Он упомянул много российских и советских классиков, а в качестве одной из самых любимых назвал «12 месяцев» Самуила Маршака. Это довольно поучительная сказка о своенравной девочке-королеве, которая требует в канун Нового года принести ей корзину подснежников за вознаграждение.

5. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Путин с большим удовольствием прочитал повесть о загадочном мальчике, в одном интервью он даже признался, что учил его наизусть. Не раз в публичных выступлениях президент вспоминал «Маленького принца», а также неоднократно посещал спектакли, поставленные по мотивам повести. По его мнению, сказка учит «тому, что мы ответственны за тех, кто нуждается в помощи».

В 2020 году, обсуждая вопросы охраны окружающей среды в дискуссионном клубе «Валдай», Путин посоветовал брать пример с Маленького Принца. «Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. <...> Это очень скучная работа, но совсем не трудная», - процитировал президент.

6. Александр Дюма

Автор «Трех мушкетеров» - еще один любимый автор Путина. В интервью французскому изданию Paris Match в 2000 году он сказал, что в свое время зачитывался Дюма. «Когда я закончил читать все множество томов его произведений, наступила какая‑то пустота, полная опустошенность. Я не знал, за что мне еще взяться, потому что мне совсем ничего не было интересно, кроме как чтение этих книг», - рассказал Путин.

Интервьюер упомянул, что Дюма бывал в России и писал о ней такое: «Вот сидит в Кремле президент или царь. Что он видит из своего окна? Ничего». И Путин сказал, что абсолютно согласен с писателем и добавил: «Самая большая беда – и в личном, и в профессиональном плане – пребывания на высоких государственных постах состоит в очень высокой степени изоляции».

Владимир Путин во время встречи с президентом Русского общественного фонда А.Солженицына, членом попечительского совета премии "Читай Россию" Натальей Солженицыной Михаил Клементьев/TASS Михаил Клементьев/TASS

7. Эрнест Хемингуэй

В 2011 году Путин дал большое интервью американскому журнал об охоте и рыбалке OutdoorLife, в котором рассказал, что в юности он с удовольствием читал Джека Лондона, Жюля Верна, Эрнеста Хемингуэя. «Их герои — смелые, находчивые люди, переживающие увлекательные приключения — конечно, формировали и мой характер, и мое отношение к активному отдыху».

Путин также сказал, что среди его любимых произведений Хемингуэя - «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол» и «Старик и море».

8. Иван Тургенев

В интервью журналу OutdoorLife Путин порекомендовал всем читать «одного из лучших русских классиков» Ивана Тургенева. Особенно он советовал «Записки охотника», любимую книгу всех русских охотников, которая «отражает философию охоты в России в целом, где важен не результат, а сам процесс, то, что вы близки к природе и общаетесь с людьми», - сказал Путин.

9. Омар Хайям

В 2007 году Владимир Путин рассказал на пресс-конференции, как справляется с плохим настроением. Тогда ему помогала собака Кони и стихи Омара Хайяма. Президент сказал, что жена подарила ему книгу персидского поэта и «там есть много интересного, что может помочь в таких ситуациях».

10. Сергей Есенин

Этого «крестьянского» русского поэта Владимир Путина уважает за настоящую любовь к родине. В ходе общения с журналистами накануне выборов в 2012 году, Путин процитировал стихотворение Есенина «Гой ты, Русь моя родная»: «Если скажет [в оригинале «крикнет» - Russia Beyond] рать святая: “Брось ты Русь, живи в раю!” Я скажу: “Не надо рая, Дайте родину мою”».