Первый борт страны: на чем летает Путин

Уникальный, сделанный в России, самый безопасный и, желательно, огромный. Таким еще с середины прошлого века задумывался борт номер один - самолет президента. С 1996 года им является ИЛ-96-300ПУ. Только на нем по стране и за границу летает Владимир Путин.

Почему ИЛ-96-300ПУ?

ИЛ-96-300ПУ - большой самолет: его длина 55 метров, размах крыла - 60 метров. Он развивает максимальную скорость в 900 км/ч и имеет четыре реактивных двигателя (в то время как многие зарубежные лайнеры имеют по два). Те же самые двигатели стоят на самолет серии Туполев Ту-204 и Туполев Ту-214 - двух самых распространенных коммерческих самолетах в России, в целом похожих на Боинг 757.

У этого воздушного судна есть стандартная пассажирская версия, рассчитанная на 300 человек. Спроектированный в 1980-х на Воронежском авиазаводе, ИЛ-96 впервые поднялся в воздух по коммерческому маршруту в декабре 1992 года. Тем не менее, «Аэрофлот» полностью отказался от них в 2014 году, а другие компании даже не планировали его закупать. Всего же завод выпустил их в количестве 25, и большая часть вошла в авиапарк специального летного отряда «Россия» (дочка «Аэрофлота»), обслуживающего президента и правительство.

Ил-96-300ПУ Дмитрий Терехов (CC BY-SA 2.0) Дмитрий Терехов (CC BY-SA 2.0)

Объяснение, почему именно этот лайнер приглянулся президенту, простое: пассажирский ИЛ-96 считался самой перспективной отечественной разработкой, своего рода вершина российского самолетостроения. Но для авиакомпаний он оказался слишком затратным: четыре двигателя требовали в два раза больше топлива и эксплуатационных затрат, чем иностранные лайнеры.

Зато для президентского авиапарка это было то, что нужно. «На этом самолете стоят четыре двигателя. Даже если откажут два, он может и набирать высоту, и снижаться, и маневрировать, и выполнять полет», - рассказал генерал-майор Владимир Попов на YouTube-канале. И даже на одном двигателе президентский лайнер сможет пройти до 800 километров и приземлиться.

Самолет президента РФ Владимира Путина в аэропорту Женевы 16 июня 2021 Сергей Бобылев/Sputnik Сергей Бобылев/Sputnik

«Есть ряд причин, почему сейчас в качестве правительственного самолета используется Ил-96, – пояснил заслуженный пилот РФ Владимир Таланов. – Во-первых, это действительно очень надежное и безопасное воздушное судно, что подтверждает и многолетняя эксплуатация этого самолета. Плюс, это элемент престижа для руководителя государства – лидер не каждой страны может себе позволить летать на "своем" самолете, сделанном силами собственного государства».

Всего ИЛ-96 в президентской версии усовершенствовали пять раз с момента его создания, и последний - пару месяцев назад.

Что внутри

На первый взгляд, президентский самолет ничем не выделяется на фоне других самолетов из парка «России», кроме небольшого российского флага на его хвосте. Зато внутри это абсолютно уникальный транспорт с самыми высокими требованиями к связи и безопасности, за что борт был прозван «летающий Кремль».

Президент России Владимир Путин и сын младшего сержанта Баира Банзаракцаева, погибшего при ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке, Галсан играют на борту президентского самолета. 31 декабря 2013. Алексей Никольский/Sputnik Алексей Никольский/Sputnik

Оборудованный спецсвязью, он может транслировать зашифрованные сообщение с любой высоты в любую точку мира по любым каналам связи. «ПУ» в названии судна означает «пункт управления» (вооруженный, в том числе, и «ядерной кнопкой»). Он оснащен радиолокационным, радиотехническим, оптико-электронным и визуальным контролем. Все оборудование продублировано на случай нештатных ситуаций, а некоторые виды аппаратуры - несколько раз. За планировку помещений и техническое обустройство отвечали специалисты по бортовому оборудованию из австрийского подразделения Diamond Aircraft Industrie. При этом, что именно установлено на этом борту относиться к государственной тайне. Куда больше известного о бытовой «начинке» борта №1.

Путин во время встречи на борту президентского самолета с семьей младшего сержанта Баира Банзаракцаева. Алексей Никольский/Sputnik Алексей Никольский/Sputnik

На лайнере действительно можно жить и работать не хуже, чем в Кремле: рабочий кабинет президента, несколько комнат для совещаний, конференц-зал, комната отдыха для президента и салон для гостей, мини-спортзал, столовая, бар, душевые кабины, и отдельный медицинский блок для реанимации и оказания экстренной помощи. Все оформлено в светлых тонах с акцентами в цветах российского триколора, а для украшения использованы гравюры на исторические темы, вышитые мастерами Павло-Посадкой шелковой мануфактуры.

О том, как это выглядит, стало известно в 2018 году, когда Путин пустил с экскурсией на борт башкирского школьника Арслана Кайпкулова. Он мечтал снять о борте видеоролик.

Оценки, сколько все это стоит, разнятся. В 2013 управделами президента заказало два таких самолета - один за 3,8 млрд рублей, другой за 5,2 миллиарда рублей. В то же время британский таблоид Daily Mail писал о фактической стоимости в £390 миллионов.

Сколько ИЛ-96-300ПУ у Путина?

Президентский самолёт, Ил-96-300ПУ Сергей Рябцев (GFDL 1.2) Сергей Рябцев (GFDL 1.2)

На самом деле, понятие «борт №1» - это не один самолет. Всегда есть несколько аналогичных резервных бортов: с охраной, помощниками, журналистами. Резервный борт следует за «основным» с разницей в 15-20 минут. В случае неисправности и посадки основного борта, резервный должен забрать пассажиров и везти дальше.

С 1977 года существует правило ставить на вылет не один, а два резервных борта (резерв резерва). Правило появилось после того, когда в Москву прилетел президент США Ричард Никсон, а Леонид Брежнев решил прокатить его на Ил-62 (раньше глава государства летал на нем). Пассажиры заняли места, но двигатель самолета не запустился. Они пересели на резервный борт, но и тот тоже не полетел.

Президент России Владимир Путин высаживается из своего самолета Ильюшин Ил-96 в аэропорту Женевы, 16 июня 2021 года. Алессандро делла Валле / Pool / Keystone / Getty Images Алессандро делла Валле / Pool / Keystone / Getty Images

При этом все «самолеты президента» являются таковыми не более 15 лет с момента, как сошли с конвейера. После истечения срока эксплуатации лайнеры передаются на службу в другие ведомства, а президента пересаживают на новый борт.

Жесткие правила

Истребители Су-57 сопровождают самолет президента РФ Владимира Путина, следующий в Ахтубинск. Рамиль Ситдиков/Sputnik Рамиль Ситдиков/Sputnik

К борту президента есть несколько жестких требований, и главное - все должно работать. Это относиться как к воздушным судам, так и к персоналу. «Даже если одно кресло не откидывается, мы зачастую меняем машину и не отправляем в рейс. Или закрываем этот ряд для посадки», - рассказывает Константин Терещенко, экс-шеф-пилот Путина. Если во всех других авиакомпаниях имеют место так называемые отложенные неисправности (не угрожающие безопасности), и судно все равно отправляют в рейс, то на борту президента такого не бывает.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи на борту самолёта, 26 июля 2020. Алексей Дружинин/Sputnik Алексей Дружинин/Sputnik

Еще одно обязательное правило - работать в полной автономии, как подводная лодка. Это значит, что техническое обслуживание и ремонт борта №1 проводит исключительно собственный технический персонал, ни одни чужие руки в других аэропортах его касаться не могут.

«Если идет визит президента, то летит основной борт, резервный борт, передовая группа. На передовом шесть человек техперсонала, на резервном - четыре, два на основном. Бригада из восьми человек может даже весь самолет перебрать. Они к этому готовы», - говорит бывший пилот.

Путин вылетает из Анкары после участия в трехстороннем саммите Турция-Россия-Иран, 4 апреля 2018 года. Волкан Фурунку / Агентство Anadolu / Getty Images Волкан Фурунку / Агентство Anadolu / Getty Images

А вот диспетчеры те же, что и для гражданских коммерческих перелетов. Единственное, что при полете основного борта освобождаются эшелоны, соблюдаются интервалы с другими самолетами впереди и сзади. У резервного самолета то же самое, но немножко в усеченном виде. По словам Терещенко, если в прежние годы дистанция с другими судами у основного могла быть два часа, то сейчас она в разы короче.