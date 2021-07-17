Самые любимые советские колбасы

В СССР не было изобилия вареных и сырокопченых колбас. В свободной продаже чаще были докторская, ливерная или чайная. Однако и сегодня их вспоминают с большой нежностью.

1. «Докторская»

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Самая известная и всенародно любимая советская колбаса называется «Докторской». Она по внешнему виду похожа на итальянскую болонью. Появилась она в 1936 году и была рекомендована для питания после длительного голодания («имеющим подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма») - отсюда название. А рецепт состоят из говядины (25%), свинины (70%), яиц (3%) и молока (2%), причем мясо должно было быть высшего сорта. В 1970-х годах из-за дефицита продуктов в колбасу начали добавлять крахмал, однако некоторые заводы по-прежнему производили «ту самую» колбасу. Сегодня мяса в колбасе осталось еще меньше, теперь туда кладут сою.

2. «Любительская»

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Второй по популярности была «Любительская» - это вареная колбаса с добавлением шпика. Согласно государственному стандарту, в ней использовалось чуть больше говядины, меньше свинины, но при этом на четверть она состояла из шпика. Кстати, она была дороже «Докторской».

3. Ливерная

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Если вы не любите ливерную колбасу, вы просто не пробовали советскую. Она выпускалась трех сортов разной ценовой категории, и состояла из натурального мяса и субпродуктов. Ее можно было жарить, можно было есть с бутербродом, добавлять к макаронам. Это была одна из самых дешевых колбас, а потому ее нередко брали как закуску к алкогольным посиделкам. Самую дешевую называли «собачьей радостью».

4. «Финский сервелат»

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Настоящая легенда Советского Союза, за которой охотился любой человек. Купить палку сервелата было большой удачей, и его обычно оставляли на праздник, так как в отличие от вареных колбас, он мог долго храниться без холодильника. Изначально финским сервелатом назывался продукт, который в 1980 году (перед Олимпиадой) закупили для московских магазинов в Финляндии. Москвичи оценили вкус, и в столице начали выпускать «Финский сервелат».

5. «Охотничьи колбаски»

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Хотя их родиной считается Польша, в СССР они появились в 1938 году, когда Нарком пищевой промышленности Анастас Микоян наладил производство колбас. Это небольшие копченые колбаски, которые было очень удобно брать с собой в походы - оттого они и назывались «охотничьими». В продаже они были не часто, но всегда вызывали восторг, особенно у детей, ведь их можно было долго грызть.

6. «Краковская»

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Из всех копченых колбас, пожалуй, «Краковскую» можно было увидеть чаще всего на прилавках. Она относилась к полукопченым колбасам, стоила ощутимо дороже вареных и была довольно жирной. Поэтому купить ее к ужину или завтраку на всю семью могли далеко не все. У нее очень узнаваемый вид полукольца. Оригинальный рецепт этой польской колбасы (названной в честь города Краков) появился в России еще в 18 веке, но лишь при советской власти было налажено стандартизированное производство. Это значит, что в любой советской республике «Краковская» была сделана по одному рецепту. «Краковская» была особенно вкусной в жареном виде.

7. «Московский сервелат»

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Варено-копченая колбаса «Московская» была невероятно популярной и дефицитной. Она была недорогой, с натуральным составом (50% жирной свинины, 25% нежирной свинины, 25% говядины и специи), причем кусочки сала распределялись в колбасе равномерно. При нарезке все выглядело очень красиво, и такой продукт было не стыдно подавать гостям.

8. «Одесская»

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По вкусу «Одесская» напоминала «Краковскую», но была ее более демократичной версией и стоила дешевле. Ее рецепт был разработан только в середине 1950-х годов, и если для производства «Краковской» использовался только первый сорт мяса, то для «Одесской» можно было брать второй. Кроме того, в ней было больше чеснока и черного перца.

9. «Столичная»

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Это вареная колбаса, которую можно было увидеть на прилавках реже, чем «Финский» сервелат. Как и «Докторская», она считалась колбасой высшего сорта, но не хранилась долго.

10. «Чайная»

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Хотя эта вареная колбаса со шпиком была «второсортной», многие любили брать ее к завтраку. Ее отваривали как сардельки или жарили с яйцами.