Новый российский имплант вернет незрячим способность видеть

Демонстрация имплантанта для головного мозга Elvis, который поможет вернуть зрение незрячим и слепоглухим людям, на стенде компании "Сенсор-Тех"

«ELVIS» позволяет «подключить» камеру к мозгу и передавать изображение в него напрямую без помощи глаз. Эта технология может вернуть зрение 37 миллионам незрячим по всему миру.

Российские специалисты лаборатории «Сенсор-Тех» и «Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»» разработали первый в стране нейроимплант, который вживляется в мозг и позволяет видеть тому, кто был лишен это возможности. Аппарат представили в инновационном центре “Сколково” в конце июня.

Что представляет собой имплант

Прибор получил название «ELVIS» (сокращенно от electronic vision). Внешне он напоминает обруч-аксессуар из «Cyberpunk 2077» или «Star Wars: The Old Republic», который надевается на голову и усиливает твои способности.

В жизни теперь происходит почти точно также: хирурги вживляют в кору головного мозга специальный нейроимплант и соединяют его электронами с отделами, отвечающими за зрение. Через несколько месяцев восстановления надевают человеку на голову обруч с камерой, которая передает картинку окружающего мира напрямую в мозг в обход глаз. Имплант возвращает зрение как слепым от рождения, так и людям, потерявшим зрение в результате несчастного случае.

Имплант нужно менять раз в десять лет. Он подходит людям в возрасте от 24 до 65 лет. Детям его устанавливать не будут. По словам разработчиков, для вживления импланта нужен взрослый полностью сформированный мозг.

Что увидит незрячий

Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Несмотря на всю футуристичность проекта, зрение в его классическом понимании с деталями, цветами и картинками восстановить не удастся. Камера посылает в мозг вспышки света, которые «обтекают» предметы вокруг, и передают их контуры в мозг. Человек сможет видеть силуэт и контуры объектов перед собой, но детальную прорисовку - нет.

«ELVIS» позволит видеть предметы вокруг себя и свободно передвигаться незрячим по городу без помощи поводыря.

На каком этапе находится проект

В настоящее время компоненты «ELVIS» испытывают на грызунах. После этого технологию протестируют на обезьянах, а в 2023 году имплант установят первым десяти незрячим добровольцам.

Сколько стоит лечение

В серию аппарат пойдет с 2027 года. Начальная стоимость операции и установки камеры - 10 миллионов рублей (порядка $138 000). После включения «ELVIS» в программу господдержки и медицинского страхования населения, цена за восстановление зрения упадет до 5 миллионов рублей (порядка $69 000).

Операция будет доступна как для россиян, так и для иностранцев.

Аналоги за рубежом

Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

«Американцы уже вживили первые шесть имплантов добровольцам и вернули им зрение. Лечение в США сейчас стоит $145 000», - сказал Russia Beyond руководитель проекта «ELVIS» Денис Кулешов.

По всему миру около 10 команд из научных организаций и стартапов занимаются разработкой системы, которая позволит с помощью имплантов вернуть зрительные ощущения слепым. По его словам, достаточно далеко продвинулись команды из Испании, (CORTIVIS) Нидерландов (NESTOR) и Австралии (Monash University). В основном испытания пока проводятся на животных, в Испании на короткий срок электроды ставили добровольцам без потери зрения, чтобы проверить, что они могут видеть вспышки света поверх своего привычного зрения.

Чем отличается российский имплант

Артем Геодакян/TASS Артем Геодакян/TASS

“В проекте ELVIS у нас получилось найти решение для основной слабой стороны многих таких имплантов – низкого разрешения бионического зрения. Мы используем комбинацию бионики и искусственного интеллекта, чтобы незрячий пользователь мог использовать свое электронное зрение по максимуму”, - отметил директор проекта.

По его словам, в то время как многие зарубежные проекты просто проецируют на зрительную кору вспышки и силуэты, в нашей системе искусственный интеллект еще и дает подсказки о том, что это за объект на что он похож.

“Это будет помогать нашим пациентам еще и в процессе реабилитации, так как мы сможем улучшить процесс обучения новому зрению в первые месяцы после операции”, - заключил он.