Как «Стрижи» стали одной из лучших пилотажных групп мира

Они стали первыми, кто выполнил полный комплекс фигур высшего пилотажа в строю из шести легких истребителей.

В 2021 году пилотажная группа «Стрижи» отмечает свое 30-ти летие. На весь мир летчики прославились благодаря головокружительным трюкам на легких сверхманевренных истребителях МиГ-29.

История группы

Yevgeny Lebedev (CC BY-SA 4.0) Yevgeny Lebedev (CC BY-SA 4.0)

Формирование авиагруппы началось еще в середине 80-х годов прошлого века. Она должна была освоить новые машины Военно-воздушных сил и продемонстрировать иностранцам возможности передовых боевых истребителей в воздухе.

Александр Вильф/Sputnik Александр Вильф/Sputnik

Официальным днем рождения группы считается 6 мая 1991 года, когда она впервые выступила на авиационном показе под названием «Стрижи» на истребителях МиГ-29 в собственной оригинальной бело-синей раскраске. У самолетов были белые фюзеляжи и ярко-синие кили, по бортам – синие молнии, на воздухозаборниках под наплывами появились эмблемы группы – черные стрижи на красном фоне.

Евгений Одиноков/Sputnik Евгений Одиноков/Sputnik

«Одной из фишек группы стал групповой полет в строю из шести машин на расстоянии трех метров друг от друга. Проще говоря, в таком строю летчику достаточно отвлечься на полсекунды и авария неминуема», - сказал Russia Beyond ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин.

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Дебютом за рубежом стал полет на на авиабазе Уппсала в Швеции в том же 1991 году. Российская команда выполнила в плотном строю из шести машин полный набор фигур высшего пилотажа. При этом построение в звене все время менялось. Пилоты переходили из «пеленга» в «конверт», «крест», «пирамиду», «крыло» и «звезду». А в заключении летчики распустили строй эффектным «тюльпаном» с салютом из тепловых пушек, установленных на истребителях.

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В последующие 30 лет пилотажная группа стала постоянным участником авиасалонов в США, ОАЭ, Бельгии, Малайзии и т.д, суммарно облетев на своих МиГ-29 28 стран.

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В 2004 году команда пошла еще дальше и объединилась полете с тяжелыми истребителями «Русских Витязей». Машины выстроились в «ромб» из десяти машин (пять Су-27 и четыре МиГ-29) и выполнили полный комплекс фигур высшего пилотажа на расстоянии полтора метра между самолетами. Благодаря этому элементу команды установили новый рекорд в истории мировой авиации.

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«Каждый элемент пилотажного шоу имеет практическое применение в реальных боевых условиях. Все эти фигуры созданы для того, чтобы уйти от противника на вираже, поразить его из авиационных пушек (если ракет уже нет) и уйти от ответной атаки. Даже салют в конце шоу - это отстрел тепловых ловушек, которые в воздушном бою служат для создание ложных целей в воздухе головкам теплонаведения ракет», - добавил эксперт.

Он также отметил, что в отличие от зарубежных конкурентов, «Стрижи» выполняют фигуры высшего пилотажа на армейских боевых самолетах, а не на «расточенных» для шоу машинах.