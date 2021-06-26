Как аномальная ЖАРА пришла в российские города (ФОТО)

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Элеонора Гольдман

Сергей Бобылев/TASS
Июнь 2021 года бьет все температурные рекорды! В Москве и Санкт-Петербурге сейчас жарче, чем в Сочи и Анапе.

Погода в России в июне 2021 показывает фокусы. Пока южные регионы, включая Ялту и Керчь, страдают от проливных дождей, в Москве, Санкт-Петербурге, в уральских и сибирских городах температура уже вторую неделю держится на отметке 33-34 °C, а солнце светит ярко, как в Дубае или Мексике! Синоптики объясняют аномальную жару антициклоном.

Фонтан в центре Москвы, 22 июня.

Фонтан в центре Москвы, 22 июня.

AFP

Температура в Москве бьет все рекорды: вторую неделю каждый день выше 33°C, а в некоторых районах регистрируют и 37°C.

Сергей Бобылев/TASS

Москвичи находят спасение в многочисленных городских фонтанах и тенистых парках и занимают всевозможные пляжи в городе и за его пределами.

Жаркая погода в Москве 22 июня. ВДНХ, фонтан «Дружба народов».

Жаркая погода в Москве 22 июня. ВДНХ, фонтан «Дружба народов».

Агентство Москва

Чтобы не допустить перегрева асфальта, улицы столицы поливаются водой каждые три часа. Пассажирам московского метро раздают воду на станциях. Конечно, лето в Москве традиционно дополняется тополиным пухом. 

Отдыхающие купаются в Мещерском пруду.

Отдыхающие купаются в Мещерском пруду.

Сергей Фадеичев/TASS

В Санкт-Петербурге чуть прохладнее, 31-32°C. Тем не менее, в отдельных районах регистрировали температуру выше 35°C. Обычно в городе летом редко бывает выше 25°C.

Люди загорают на пляже в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Люди загорают на пляже в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Александр Демьянчук/TASS

Для местных жителей это стало поводом открыть купальный сезон в прохладном Финском заливе. В интернете пользователи в шутку сравнивают пляжи в Санкт-Петербурге с Сочи и Анапой.

Люди на пляже на берегу Финского залива на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Люди на пляже на берегу Финского залива на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Владимир Астапкович/Sputnik

Средняя температура в Казани на этой неделе держится в районе 30°, в некоторых районах до 35°C. Обычно в июне в городе около 20°C. По данным интернет-магазина Ozon, спрос на вентиляторы и кондиционеры вырос в 4 раза по сравнению с прошлым годом. 

Республика Татарстан. Казань. Отдыхающие на городском пляже.

Республика Татарстан. Казань. Отдыхающие на городском пляже.

Егор Алеев/TASS

Даже Красноярск внезапно стал курортом: всю неделю здесь выше 30°C. Местные жители решили, что пора заниматься SUP-серфингом и устраивать пикники на берегу Енисея!

Люди отдыхают на Енисее в жаркий день в окрестностях посёлка Хмельники Красноярского края.

Люди отдыхают на Енисее в жаркий день в окрестностях посёлка Хмельники Красноярского края.

Илья Наймушин/Sputnik

Тверская область тоже переживает один из самых жарких летних месяцев в своей истории. На озере Селигер температура поднялась до 33°C (91°F), в Твери - 34°C. Туристы говорят, что вода прогрелась очень быстро, а комаров почти нет. 

В Вологде летняя жара побила рекорд 1939 года: тогда температура достигла 30°C;  а в 2021 году - 32.5°C. В Екатеринбурге также было зафиксировано 30°C, а в один из дней почти 34°C - и это самая высокая температура в городе за 100 лет. Дожди и небольшое похолодание ожидаются лишь на следующей неделе. 

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