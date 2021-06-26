Как аномальная ЖАРА пришла в российские города (ФОТО)

Июнь 2021 года бьет все температурные рекорды! В Москве и Санкт-Петербурге сейчас жарче, чем в Сочи и Анапе.

Погода в России в июне 2021 показывает фокусы. Пока южные регионы, включая Ялту и Керчь, страдают от проливных дождей, в Москве, Санкт-Петербурге, в уральских и сибирских городах температура уже вторую неделю держится на отметке 33-34 °C, а солнце светит ярко, как в Дубае или Мексике! Синоптики объясняют аномальную жару антициклоном.

Фонтан в центре Москвы, 22 июня. AFP AFP

Температура в Москве бьет все рекорды: вторую неделю каждый день выше 33°C, а в некоторых районах регистрируют и 37°C.

Сергей Бобылев/TASS Сергей Бобылев/TASS

Москвичи находят спасение в многочисленных городских фонтанах и тенистых парках и занимают всевозможные пляжи в городе и за его пределами.

Жаркая погода в Москве 22 июня. ВДНХ, фонтан «Дружба народов». Агентство Москва Агентство Москва

Чтобы не допустить перегрева асфальта, улицы столицы поливаются водой каждые три часа. Пассажирам московского метро раздают воду на станциях. Конечно, лето в Москве традиционно дополняется тополиным пухом.

Отдыхающие купаются в Мещерском пруду. Сергей Фадеичев/TASS Сергей Фадеичев/TASS

В Санкт-Петербурге чуть прохладнее, 31-32°C. Тем не менее, в отдельных районах регистрировали температуру выше 35°C. Обычно в городе летом редко бывает выше 25°C.

Люди загорают на пляже в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Александр Демьянчук/TASS Александр Демьянчук/TASS

Для местных жителей это стало поводом открыть купальный сезон в прохладном Финском заливе. В интернете пользователи в шутку сравнивают пляжи в Санкт-Петербурге с Сочи и Анапой.

Люди на пляже на берегу Финского залива на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Средняя температура в Казани на этой неделе держится в районе 30°, в некоторых районах до 35°C. Обычно в июне в городе около 20°C. По данным интернет-магазина Ozon, спрос на вентиляторы и кондиционеры вырос в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

Республика Татарстан. Казань. Отдыхающие на городском пляже. Егор Алеев/TASS Егор Алеев/TASS

Даже Красноярск внезапно стал курортом: всю неделю здесь выше 30°C. Местные жители решили, что пора заниматься SUP-серфингом и устраивать пикники на берегу Енисея!

Люди отдыхают на Енисее в жаркий день в окрестностях посёлка Хмельники Красноярского края. Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Тверская область тоже переживает один из самых жарких летних месяцев в своей истории. На озере Селигер температура поднялась до 33°C (91°F), в Твери - 34°C. Туристы говорят, что вода прогрелась очень быстро, а комаров почти нет.

В Вологде летняя жара побила рекорд 1939 года: тогда температура достигла 30°C; а в 2021 году - 32.5°C. В Екатеринбурге также было зафиксировано 30°C, а в один из дней почти 34°C - и это самая высокая температура в городе за 100 лет. Дожди и небольшое похолодание ожидаются лишь на следующей неделе.