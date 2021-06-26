Как аномальная ЖАРА пришла в российские города (ФОТО)

Погода в России в июне 2021 показывает фокусы. Пока южные регионы, включая Ялту и Керчь, страдают от проливных дождей, в Москве, Санкт-Петербурге, в уральских и сибирских городах температура уже вторую неделю держится на отметке 33-34 °C, а солнце светит ярко, как в Дубае или Мексике! Синоптики объясняют аномальную жару антициклоном.
Фонтан в центре Москвы, 22 июня.AFP
Температура в Москве бьет все рекорды: вторую неделю каждый день выше 33°C, а в некоторых районах регистрируют и 37°C.
Москвичи находят спасение в многочисленных городских фонтанах и тенистых парках и занимают всевозможные пляжи в городе и за его пределами.
Жаркая погода в Москве 22 июня. ВДНХ, фонтан «Дружба народов».Агентство Москва
Чтобы не допустить перегрева асфальта, улицы столицы поливаются водой каждые три часа. Пассажирам московского метро раздают воду на станциях. Конечно, лето в Москве традиционно дополняется тополиным пухом.
Отдыхающие купаются в Мещерском пруду.Сергей Фадеичев/TASS
В Санкт-Петербурге чуть прохладнее, 31-32°C. Тем не менее, в отдельных районах регистрировали температуру выше 35°C. Обычно в городе летом редко бывает выше 25°C.
Люди загорают на пляже в парке 300-летия Санкт-Петербурга.Александр Демьянчук/TASS
Для местных жителей это стало поводом открыть купальный сезон в прохладном Финском заливе. В интернете пользователи в шутку сравнивают пляжи в Санкт-Петербурге с Сочи и Анапой.
Люди на пляже на берегу Финского залива на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.Владимир Астапкович/Sputnik
Средняя температура в Казани на этой неделе держится в районе 30°, в некоторых районах до 35°C. Обычно в июне в городе около 20°C. По данным интернет-магазина Ozon, спрос на вентиляторы и кондиционеры вырос в 4 раза по сравнению с прошлым годом.
Республика Татарстан. Казань. Отдыхающие на городском пляже.Егор Алеев/TASS
Даже Красноярск внезапно стал курортом: всю неделю здесь выше 30°C. Местные жители решили, что пора заниматься SUP-серфингом и устраивать пикники на берегу Енисея!
Люди отдыхают на Енисее в жаркий день в окрестностях посёлка Хмельники Красноярского края.Илья Наймушин/Sputnik
Тверская область тоже переживает один из самых жарких летних месяцев в своей истории. На озере Селигер температура поднялась до 33°C (91°F), в Твери - 34°C. Туристы говорят, что вода прогрелась очень быстро, а комаров почти нет.
В Вологде летняя жара побила рекорд 1939 года: тогда температура достигла 30°C; а в 2021 году - 32.5°C. В Екатеринбурге также было зафиксировано 30°C, а в один из дней почти 34°C - и это самая высокая температура в городе за 100 лет. Дожди и небольшое похолодание ожидаются лишь на следующей неделе.