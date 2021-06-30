Как работает «черный» рынок сертификатов о вакцинации от COVID-19?

«Сертификат о вакцинации «Спутник-V» за 15 минут, при заказе более трех человек - скидка», — такие объявления можно встретить в каналах Telegram. Кто занимается этим преступным бизнесом и что с ними будет?

«Мы — лаборатория, одна из самых влиятельных в России. Мы предоставляем справки и об антителах, и о том, что вы привиты от COVID-19. Сертификат мы регистрируем в госуслугах (главный российский портал по оказанию госуслуг вроде записи ко врачу или оплаты налогов - ред), любые проверки возможны», — объясняет мне мужчина, представившийся Дмитрием. Он сам подписался на меня в Instagram, в аккаунте - простое название «Справки» и несколько постов с базовой информацией о коронавирусе.

По телефону он предложил купить сертификат о вакцинации без ее прохождения за 1900 рублей, по его словам, «сегодня это очень актуально».

Один из первых COVID-free ресторанов "Мама Будет Рада" в центре Москвы. Вячеслав Прокофьев/TASS Вячеслав Прокофьев/TASS

С 1 по 24 июня 2021 года число заболевших коронавирусом в России выросло с 9,5 тыс. до 20 тыс. в сутки — это больше, чем в два раза. Во второй половине июня в Москве и ряде регионов начали проводить более жесткие ограничения для невакцинированных. К примеру, в Москве и еще 11 регионах ввели обязательную вакцинацию для сотрудников магазинов, кафе и ресторанов, салонов красоты, отелей, больниц и поликлиник, сотрудников общественного транспорта, курьеров и так далее. Отказавшихся разрешили отстранять с работы без сохранения заработной платы.

Также в Москве с 28 июня рестораны и кафе могут посещать только те, кто вакцинировался от коронавируса и предъявил сертификат с QR-кодом, переболел COVID-19 за последние полгода (у них также есть QR-код), а также люди с отрицательным ПЦР-тестом со сроком действия три дня. В Подмосковье те же правила действуют для посетителей отелей. В Башкирии без справок и сертификатов не будут пускать в салоны красоты, фитнес-клубы, бани, студенческие общежития, а также на междугородние автобусы. Требования коснутся и посетителей курортного Краснодарского края — с 1 июля туристов без QR-кодов или отрицательных ПЦР-тестов заселять в отели.

Сотрудница санатория проверяет сертификат о вакцинации от CoVID-19 у гостьи перед заселением в номер санатория "Октябрьский" в Краснодарском крае Артур Лебедев/Sputnik Артур Лебедев/Sputnik

На фоне новых ограничений, в Telegram и Instagram начали появляться предложения о покупке сертификата о вакцинации с проверочным QR-кодом без посещения клиники. Нет гарантий, что QR-код будет работать, однако некоторые россияне все равно предпочитает покупку фейковой справки реальной вакцинации.

Сомнительные справки

Предложения о покупке сертификата и справок чаще всего можно встретить по поисковому запросу «Covid справки». Telegram покажет сразу несколько каналов и чатов, внутри каждого из них объявления с одним и тем же содержанием: один сертификат делают за 15-20 минут, документ присылают в pdf формате с «настоящим» QR-кодом и регистрацией через портал госуслуг, возможен перевод на английский язык, при заказе документов на трех и более человек действует скидка 15%. Цены варьируются от 2,5 до 20 тыс. рублей. Под постами указаны ссылки на разные профили в мессенджере — все они без номера телефонов и имен, только логин.

При переписке анонимный продавец просит указать ФИО, дату рождения, адрес проживания, а также серию и номер паспорта для заполнения сертификата. Через 15 минут присылает картинку с заполненной заявкой и водяным знаком, его снимут только после оплаты на электронный кошелек. Для «успокоения» один из аккаунтов прислал ссылку на еще один канал со скриншотами положительных отзывов неизвестных пользователей, с которыми нельзя связаться.

Женщина получала сертификат после инъекции вакцины COVID-19 в павильоне "Здоровая Москва" в парке искусств "Музеон" Антон Новодережкин/TASS Антон Новодережкин/TASS

«Это может навредить их и нашей безопасности. Если вы переживаете, мы также работаем 50 на 50 — вторую доплату вносите после проверки на сайте госуслуг. Напишем, что первый укол вы делали в пятой городской поликлинике, второй — в 220-й поликлинике, у нас там свои сотрудники», — написал один из анонимных продавцов.

Аккаунты по продаже справок в Instagram действуют по той же схеме, но Дмитрий, упомянутый в начале текста, позвонил с номера телефона и представился сотрудником лаборатории медицинского центра в Коломенском районе Москвы. По его словам, другие сотрудники лаборатории лично подготавливают сертификаты на каждого клиента и заносят информацию в реестр, ампулу с вакциной утилизируют. После он присылает «реквизиты» для оплаты — адрес клиники, ИНН и расчетный счет.

Мужчина показывает QR-код для проверки своего статуса COVID-19 на входе в фан-зону Евро-2020 в Лужниках в Москве, Россия. Павел Бедняков/Sputnik Павел Бедняков/Sputnik

Адрес клиники указан верно, однако ИНН и счет принадлежат некоему Денису Евдокименко. Если верить базе по проверке контрагентов RusProfile, в сентябре 2020 году он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель c лицензией на торговлю пищевыми продуктами. Номер телефона также записан на Евдокименко. Судя по запросу в Getcontact (российское приложение, которое позволяет узнать, под каким именем человек записан в записной книжке других абонентов — ред.), у других людей он записан как «Денис крипта», «Инвестиционный мошенник», «Кидает людей на деньги» и «Обманывает пенсионеров».

На вопрос, кто такой Евдокименко, Дмитрий сразу занес меня в черный список.

Также по информации Lenta.ru, сертификаты продают в даркнете на площадке по торговле наркотиками, однако авторы объявлений уточняют, что документы не пройдут проверку на подлинность.

«Не хочу рисковать из-за приказов правительства»

По словам опрошенных россиян, которые все же смогли купить сертификат о вакцинации, настоящих продавцов можно найти, но не в мессенджерах и соцсетях, а через знакомых, которые работают в городских клиниках.

«Я месяц искала людей, которые действительно работают в одной московской лаборатории и делают сертификаты, знакомая дала контакт. Мои данные сразу загрузили на госуслуги, за рабочий сертификат отдала 10 тыс. рублей. И то они с 24 июня прекратили этим заниматься, так как в их лабораторию камеры поставили», — сообщила 25-летняя Марина (имя изменено по просьбе героини), одна из покупательниц сертификата из Москвы.

Медицинский работник заполняет сертификат о прививках в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Москве, Россия Алексей Куденко/Sputnik Алексей Куденко/Sputnik

По ее словам, она купила сертификат, так как боится побочных явлений от вакцинации.

«У меня есть один синдром, проблемы с печенью. Это редкое заболевание, не знаю, как вакцина в сочетании с болезнью сработает, терапевт тоже разводил руками. Не хочу рисковать из-за приказов правительства», — рассуждает Марина.

Другая покупательница из Подмосковья, Маргарита, купила сертификат в лаборатории одной из городских поликлиник всего за 1,5 тыс. рублей.

«Не верю я в качество наших вакцин, и все тут. Я через знакомую, которая в клинике работает, купила. Мне пока сам сертификат не пришел, сегодня-завтра пришлют. Зато сделали запись в госуслугах, что я прошла первый этап вакцинации, через две недели сделают тоже самое по второй вакцине», — рассказывает Маргарита.

Сергей, фитнес-тренер из Москвы (имя изменено по просьбе героя) также подтвердил, что купил сертификат о вакцинации, но от дальнейших комментариев отказался.

«Из-за таких как вы, журналистов, этот рынок скоро закроют», — пояснил Сергей.

Первые уголовные дела и ответственность

К 18 июня 2021 года только в Москве правоохранительные органы завели 24 уголовных дела о поддельных сертификатах, сообщила «Российская газета» со ссылкой на ведомственную пресс-службу.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также сообщил в своем Telegram-канале об опасности покупки поддельных сертификатов.

Официантка и посетитель в ресторане "Чайхона №1", который присоединился к эксперименту по созданию в Москве свободного пространства от COVID-19 — пускать туда будут только вакцинированных от коронавируса. Александр Щербак/TASS Александр Щербак/TASS

«Защищает вакцина. Но никак не липовая справка. Шустрых «бизнесменов», рассчитывающих разбогатеть на пандемии, ждет наказание. <...> Совершенно очевидно: необходимо жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами. Это – обязанность правоохранительных органов. Но и долг каждого - не покупать поддельные сертификаты», — написал Володин.

Он упомянул, что ответственность за фейковые справки лежит и на продавцах, и на покупателях, которые могут заразить окружающих. Юрист Юрий Капштык пояснил, что за подделку сертификатов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

«За подделку документов прививки от COVID-19 по статье 327.УК РФ продавцам грозит ограничение свободы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет», — поясняет Капштык.

Покупателю за использование документа также грозит ограничение или лишение свободы на срок до одного года.

Женщина с сертификатом о прививке от коронавируса возле пункта вакцинации в универмаге ЦУМ в центре Москвы Михаил Терещенко/TASS Михаил Терещенко/TASS

По статье 19.23. КоАП «Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт» предусмотрен штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Если же владелец поддельного сертификата или справки не только заболеет сам, но и спровоцирует по неосторожности массовое заболевание, наказание будет еще строже, напоминает юрист.

«За это человеку грозит штраф от 500 до 700 тыс., либо лишение свободы на срок до двух лет. Если умрет хотя бы один человек, то лишиться свободы можно от 2 до 4 лет, если двое или более — на 5—7 лет», — рассказывает Капштык.