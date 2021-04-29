Почему в России от коронавируса вакцинировалось так мало людей?

С декабря прошлого года в России идет кампания по вакцинации, но до сих пор привито только 4% населения.

Главный универмаг страны на Красной площади был первым прививочным пунктом в стране за пределами медучреждений. Между витрин указатели: пункт развернулся на третьем этаже на месте бывшего книжного магазина. По громкой связи напоминают, что тут вакцинироваться может любой желающий, без записи. Но у входа в пункт нет больших очередей, а в некоторые часы вообще пусто.

Спустя несколько месяцев массовой вакцинации такая же картина в других столичных торговых центрах с большим потоком людей. Полупустой прививочный пункт и проходящие мимо люди с пакетами из популярных торговых сетей.

«В достатке вакцина, много пунктов прививки. Открываются новые. И логистика тоже отработана. Но нет достаточного потока. Люди не идут вакцинироваться», - констатирует Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Тему вакцинации социологи мониторят ежемесячно - и результаты стабильно плохие: больше половины россиян против прививки от коронавируса.

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За пределами Москвы все несколько иначе: там не вакцинируют в торговых центрах, все происходит по записи, а с поставками случаются перебои. Но Россия продолжает оставаться страной с самой доступной вакциной в мире - на сегодняшний день их уже три, чье производство началось в массовом масштабе: Sputnik V, ЭпиВакКорона и КовиВак.

При этом привиты, по последним данным, только одним из двух компонентов вакцины

11,4 миллиона человек, или 7,8% взрослого населения (обоими компонентами - почти в два раза меньше, 4,4%). Это намного меньше, чем в других странах с собственным производством вакцины: в Британии хотя бы одним компонентом привито больше 50%, в США - 40,5% взрослого населения. Такие темпы совсем не вписываются в планы правительства: 22 марта глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что до 15 июня планируется привить около 30 млн россиян.

Провальный пиар

«Спутник V» - пока основная и главная выпускаемая вакцина в стране. Это была первая зарегистрированная вакцина от Covid-19 в мире. Но почти сразу после ее регистрации, в России и за ее пределами закрепилось ощущение, что с ней что-то не то. Ведь вакцину регистрировали «на ограниченных условиях», то есть без длительных исследований.

«К вакцине, сделанной за несколько месяцев, доверия нет. Я не отношусь к людям, которые не верят в ковид. У меня болел близкий родственник, очень было страшно. <...> Но не настолько страшно, чтобы бежать и вкалывать себе чьи-то амбиции», - пишут на популярном среди психологов и их клиентов форуме.

«Страх совершенно нормальный. Потому что вакцина действительно сляпана на коленке. От разработки вакцины до внедрения должно пройти не менее 2-3 лет, а то и больше», - считает Анна Дошевская из Москвы.

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Даже последующая публикация разработчиков с хорошими показателями вакцины в The Lancet , одном из самых престижных медицинских изданий, не затмила «первого впечатления». По опросам «Левада-центра», на 1 марта 2021 года число желающих привиться снижается уже несколько месяцев, а причиной-лидером для отказа от вакцинации является страх побочек. Судя по тем же соцопросам, мнение «вакцины сделаны на скорую руку, каковы последствия лет через пять, никто не знает» - одно из самых популярных.

Оттолкнули заявления властей, что вакцинированным не рекомендуется пить 42 дня после укола и за две недели до него. Правда потом эти рекомендации смягчили до «пить умеренно все же можно». Не помогли ни приманка бесплатным мороженным, ни обещание мэра Москвы Сергея Собянина разблокировать социальные карты, ни социальная реклама на придорожных билбордах в регионах.

Руководитель научной экспертизы венчурного фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный тоже считает: «Видимо, доверие было подорвано, когда вакцину преждевременно зарегистрировали по результатам исследования на 20 людях [на самом деле, в первой и второй совмещенных фазах участвовало 76 человек]». По его мнению, доверие к вакцинации могла бы повысить более высокая открытость данных о ней: в России пока нет единого банка данных о поставках, остатках вакцины и возможностях вакцинации по всем трем вакцинам. Чтобы узнать это, нужно звонить напрямую в поликлиники или делать запрос в региональный Минздрав.

«Мест нет. Поставили в лист ожидания. Министерство долго рассматривало, перекидывало [даты]. О том, что нас ждут на прививку в 8:40, мы узнали в 17:42. Вежливая девушка через 2 дня поинтересовалась, почему мы не пришли», - говорит Екатерина Демиденко из Сочи. «Как привиться в Сочи от ковида? Я и не буду пытаться», - пишет другая жительница, Виктория Анипченко.

«Глобальная логистическая проблема»

О проблемах с поставками и нехватке вакцин заявляют как сами регионы, так и «Иммунтехнологии», официальный организатор поставок вакцины. Причем главной причиной сбоев в начале массовой вакцинации называлась самая жесткая в мире холодовая цепь: «Строго говоря, вакцина не может даже пять минут находиться выше -18 градусов [чтобы сохранить свои свойства]», - объяснял заместитель гендиректора «Иммунтехнологий» Иван Глушков о «Спутнике V».

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Именно этот фактор не позволял быстро развести дозы и укомплектовать все регионы в равной степени. «Дело в том, что все центры логистики по России и по миру настроены на температуры +2+8. Так было договорено еще в 70-80-х годах. Были общие стандарты хранения препаратов, - поясняет Екатерина Курбангалеева, член Общественной палаты РФ и руководитель научно-исследовательского центра “Особое мнение”. - Главный врач в одном регионе рассказывала, что им приходится эти малые партии, которые поступают, развозить на “скорой помощи”. У нас страна огромная. Пока это все дойдет, пока это все развернется, пока это все хранится».

Но в январе 2021 года разработчики доработали вакцину и Минздрав разрешил хранить ее при плюсовой температуре. Тем не менее, новости о дефиците приходят почти отовсюду, за исключением Москвы, что, по словам чиновников и экспертов, связывают с недостатком производственных мощностей. Кремль же дефицита вакцин не замечает - по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, там «нет информации», что спрос на прививки превышает предложение. При этом зарубежных вакцин в России пока нет, как и каких-либо приблизительных сроков, когда их здесь зарегистрируют. Единственное исключение - «Спутник V», произведенные за пределами России. Такая вакцина «сможет поступать» в РФ, чтобы ускорить темп вакцинации.

Конспирология и отсуствие мотивации

В России в целом отношение к вакцинации не очень хорошее из-за широкого распространения конспирологических теорий и движения антипрививочников - их мнение тиражируется в официально зарегистрированных СМИ, в телеграм-чатах, YouTube-каналах, а группы в соцсетях исчисляются сотнями тысяч подписчиков.

За минувший год жители Северной Осетии дважды жгли вышки сотовой связи (полагая, что это вышки 5G), а в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ставрополье и на Кубани проходили стихийные митинги против их установки. Это популярная конспирологическая теория, согласно которой радиация от сотовой связи подавляет иммунную систему, и из-за этого люди более подвержены заражению Covid-19. 17 марта в Екатеринбурге, на Урале, протестующие установили палатки у места их строительства, хотя к 5G объекты также не имели никакого отношения. Все эти люди выступают против вакцинации, а большинство россиян вообще верят, что коронавирус был искусственно создан как биологическое оружие.

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Однако дело не только в этом. Россияне могут быть не готовы идти на прививку просто потому, что у них нет стимулов для этого. Большинство ограничений в России сняты давно - нет запрета на передвижение между регионами, запрета на массовые мероприятия, закрытия общепита и прочих ощутимо влияющих на качество жизни мер. Все это происходило на фоне сокращения числа инфицированных в стране. Только резкое повышение заболеваемости и скачок числа госпитализации может стимулировать россиян поставить вакцину, считает профессор Центра инноваций и предпринимательства Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш.

Третья волна, о которой говорят во всем мире, в России официально пока не наступила. Хотя с конца марта в Москве идет рост зараженных, число госпитализированных, а также растет смертность. В регионах такой тревожной динамики пока нет.