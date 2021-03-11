Как иностранцам делают прививку от ковида в России

Официально российская вакцина против коронавируса не доступна иностранным гражданам, находящимся в России. Де-факто - ее может получить сейчас любой иностранец. Мы поговорили с теми, кто это сделал.

Массовая вакцинация от Covid-19 в России началась в январе 2021 года. Это значит, что привиться от коронавируса могут все желающие старше 18 лет, вне зависимости от рода их деятельности. Ожидается, что за год вакцину получит 60% населения страны.

Тогда же, в конце января, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что живущих в России иностранцев от коронавируса прививать не будут. «На сегодняшний день главная задача - это охватить максимальное количество российских граждан, проживающих в Российской Федерации. <...> Все-таки должна быть приоритетность, мы ее определили в государстве, и мы по ней идем», - сказала чиновница.

Тем не менее, на практике, иностранцы все-таки могут получить российскую вакцину «Спутник V» - и им даже не обязательно жить в стране.

Бесплатная вакцина и мороженое

Главный универмаг страны - ГУМ на Красной площади, пятница, около пяти часов вечера. По торговому центру расставлены указатели о вакцинации, периодически об этой возможности объявляет и голос из громкоговорителей.

В середине января во всех новостях рассказали о том, что здесь можно получить российскую вакцину - без записи и бесплатно. В конце еще дают фирменное мороженное универмага, тоже бесплатно.

Работа мобильного пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе. Кирилл Зыков / Агентство "Москва" Кирилл Зыков / Агентство "Москва"

«С утра, часов с 10 до 12 утра бывают очереди, вечером никого особо нет», - говорят сотрудники пункта вакцинации. Сам пункт вакцинации находится в одном из торговых помещений - небольшая стеклянная дверь, два человека на регистрации, светлый холл, диван и вешалка для одежды. Процесс занимает несколько минут: ты заполняешь анкету, оставляешь свои контакты, идешь в кабинет врача. Из документов - только паспорт и полис ОМС (бесплатная государственная страховка). Если нет ОМС, то просто паспорт - не важно, какой страны.

Николас Ильин, родом из Франции, пришел в ГУМ за вакциной, имея при себе только зарубежный паспорт: «Очереди не было, только три человека до меня. Иностранцев я там не увидел».

«Их не удивило, что я живу не в России, об иностранцах они ничего не сказали. Доктор изучил мою письменную анкету, спросил, почему я с тростью и поставил печать на бланке. Все были вежливы, дружелюбны, а кабинет - безупречно чистым».

«После прививки я получил сертификат с печатью и мороженное в подарок. И с тех пор, как я рассказал об этом на Facebook, несколько заграничных друзей спросили меня, как получить Sputnik V в России и как это работает. Я сказал, что это очень легко, и лично я сделал это, чтобы избежать месяцев ожидания во Франкфурте-на-Майне, где я живу».

Кирилл Зыков / Агентство "Москва" Кирилл Зыков / Агентство "Москва"

Луиджи Минари приехал в Москву из Италии по частной визе 13 февраля, тоже зашел в ГУМ, показал свой итальянский паспорт и после краткой анкеты о состоянии здоровья получил вакцину. «Моя следующая прививка назначена на 13 марта. И до сих пор все идет хорошо. Хотя я живу в Италии и “имею” возможность выбрать другую вакцину, я выбрал Sputnik. Потому что эта вакцина была сделана на основе старых исследований о других вакцинах, абсолютно безопасных. Так что риск побочных эффектов или будущих проблем не велик. Более того, ваша технология (по крайней мере, для меня) безопаснее других, потому что не взаимодействует непосредственно с РНК. После первого укола у меня не было побочных эффектов, все впорядке».

Однако есть нюанс: такой способ получения вакцины не дает QR-кода, необходимого для международных путешествий.

«Ночью я проснулся с высокой температурой»

«Если вы думаете, что пойдете в ГУМ, сделаете вакцину и получите сертификат, необходимый для международных поездок - нет, это невозможно. Потому что официально вы не учтены системой, только поликлиники имеют доступ к электронному реестру Министерства здравоохранения», - рассказывает предприниматель Джошуа Леви, у него британский паспорт.

Джошуа Леви Джошуа Леви

Чтобы попасть в российскую государственную поликлинику, необходимо иметь полис ОМС; чтобы получить полис - нужно иметь рабочую визу или резиденство в России.

«Также для международных поездок необходим нотариально заверенный перевод на английском языке и апостиль Министерства юстиции РФ. Вряд ли кто-нибудь знает об этом», - говорит Джошуа, сам он за вакциной отправился в поликлинику.

«Я один из немногих иностранцев, получивших QR-код вакцины. Я знаю, что официально об этом не было объявлено, но это Россия - тут возможно все. В первую неделю декабря я зашел в областную поликлинику и попросил поставить мне вакцину, поскольку я учитель английского языка и работаю с маленькими детьми, так что автоматически получаю на это право. В регистратуре меня отправили в кабинет терапевта на консультацию», - вспоминает он.

Джошуа Леви Джошуа Леви

Терапевт задал ему вопросы о недавно перенесенных заболеваниях, проблемы с дыхательными путями и аллергиях: «Я ответил, что ничего из этого у меня нет. Когда вопросы закончились, мне дали дату введения первой дозы».

Вакцинация проводится группами по 5 человек за раз, поскольку в каждом флаконе содержится 5 доз, которые необходимо использовать сразу после вскрытия. «Поэтому когда я пришел, там уже сидело четыре человека. Иглу вводили в плечо. Это было не больно - пару минут, и все готово. Кстати, я уже болел ковид до этого».

Джошуа Леви Джошуа Леви

«Вакцина начинает действовать через 12-14 часов. Ночью я проснулся с высокой температурой, но это было ожидаемо. Я сразу принял парацетамол, и температура спала. В течение дня у меня были симптомы, похожие на ковид: в основном вялость, сильная слабость, ломота в теле и недостаток энергии. Однако на следующий день симптомы исчезли, и жизнь вернулась в нормальное русло».

Через три недели Джошуа получил вторую дозу вакцины, когда в организм вводится другой вирусный вектор для вызова иммунного ответа: «Лично у меня реакция на вторую дозу была сильнее, чем на первую. Симптомы были те же, но проявлялись они намного интенсивнее. Тем не менее, на 3-й день все утихло, и я вернулся к своей обычной жизни».

«Некоторые в России говорят, что нельзя пить 2 месяца»

Дэмиен Реми из Франции тоже получил вакцину в государственной поликлинике: «Я много думал об этом, так как я работаю здесь учителем и у меня есть проблемы с иммунитетом, я был крайне обеспокоен тем, что могу заразиться. Большинство моих уроков я веду онлайн с марта 2020 года, но это неудобно и, кроме того, не самый лучший формат для моих студентов и моих уроков».

«Я спросил у отца одного из моих студентов, который врач, и он сказал, чтобы я приехал в его поликлинику. У меня была встреча с вирусологом, который осмотрел меня, назначил кое-какие анализы, и когда результаты пришли, мне дали дату. Я пытался записаться на вакцинацию самостоятельно, но очередь была либо слишком длинной, либо требовались документы, которых у меня на тот момент не было», - говорит Дэмиен.

Кирилл Зыков / Агентство "Москва" Кирилл Зыков / Агентство "Москва"

В поликлинике ему вежливо объяснили на русском, что сейчас будет происходит и какие бланки нужно заполнить. «Время ожидания было супер быстрым, хотя очередь всегда состояла из 5-10 человек».

После первого укола сутки у Дэмиена была температура и сильная усталость, затем все прошло. После второго укола эффект был схожий, разве что немного слабее. В течение полутора месяцев он также не пил алкоголь. «Некоторые в России говорят, что нельзя пить в течение 2 месяцев, другие говорят - 2 дня до и 2 дня после. На самом деле, я не знала, когда мне сделают прививку, так как днями обзванивал разные места, поэтому решил не пить хотя бы 1,5 месяца».

«Некоторые люди во Франции завидуют мне, потому что там долгая очередь, и все еще действует множество ограничений. Но так же им просто страшно заразиться».