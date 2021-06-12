Что означают цвета российского флага

Белый, синий и красный. Как они связаны с флагом Голландии, кораблестроительством и как в разные времена трактовали значение цветов?

Флаг - один из главных государственных символов России. Долгие годы в СССР флагом было красное знамя с серпом и молотом. Впервые же в новейшей истории бело-сине-красный «триколор» стали использовать 22 августа 1991 года. Этот день теперь считается днем российского флага - тогда вышел указ «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР».

В 2000 году Владимир Путин подписал конституционный закон о российском флаге - он определяет то, как полотно выглядит и где его можно использовать. Кстати за осквернение флага в России может грозить лишение свободы.

Сегодня нет официальной трактовки того, что означают цвета. Но принято считать, что белый цвет символизирует мир, чистоту, непорочность; синий – цвет веры и верности, постоянства; красный цвет же означает силу и кровь, пролитую за Отечество.

Как появился флаг

Считается, что до XVII века в России не было государственного символа, использовались преимущественно гербы. Флаги же впервые стали вывешивать на корабли.

Как раз в XVII веке в России стало активно развиваться кораблестроение, для чего в страну позвали мастеров из Голландии. Они же и предложили цветовую гамму, давно знакомую им самим. И царь Алексей Михайлович согласился.

Флаг Нидерландов Общественное достояние Общественное достояние

Историки склонны считать, что впервые «триколор» с нашитым на него двуглавым орлом - гербом России, появился на некоем корабле «Орел», однако, документальных свидетельств этому нет. Кроме того, точно неизвестно в какой последовательности были расположены цвета.

Доподлинно же известно, что в 1693 году отряд малых судов Петра Великого совершил плавание по Белому морю с бело-сине-красным «флагом царя Московского».

Полотно сохранилось до наших дней.

Флаг царя Московского, 1693 год. Хранится в Центральном военно-морском музее Общественное достояние Общественное достояние

Царь долгое время учился корабельному мастерству в Голландии, поэтому цвета были ему не чужды. В 1705 году Петр подписал указ, согласно которому все русские торговые корабли должны были поднимать бело-сине-красный флаг.

Считается, что белая полоса означала свободу и независимость, голубая была связана с церковными образами, а также защитниками великой Русской земли, а красная ровно как и сегодня, символизирует смелость и бесстрашие воинов, готовых отдать жизнь за отчизну.

Так долгое время «триколор» оставался флотским символом - и на суше стал появляться лишь когда русские мореплаватели открывали новые земли и осваивали Сибирь и Дальний Восток - и водружали на них свой флаг.

Однако после Петра I в армии стали популярны черные и золотые геральдические цвета, а затем и на государственном уровне стал использоваться черно-желто-белый флаг.

Флаг Российской Империи 1858—1883 гг. Общественное достояние Общественное достояние

(В настоящее время сторонники ультраправых настроений используют этот «имперский флаг»).

Народные цвета

В 1883 году Александр III решил вернул бело-сине-красный для торжественных случаев, а Николай II, подробно обсудив значение цветов, решил и вовсе сделать его вновь официальным символом. Этот «триколор» украшал и церемонию его коронации.

Тогда цветам была дана официальная трактовка: белый — цвет свободы, синий — цвет Богородицы, красный цвет символизирует державность.

В 1896 году император Николай II установил бело-сине-красный флаг как национальный Общественное достояние Общественное достояние

Решение было политическим - император хотел сделать «национальный» флаг, вернуть традиции Петра I. Кроме того, этими цветами показать свою близость к народу. Кроме того, цвета должны были объединить всю большую империю.

«Великороссийский крестьянин в праздник ходит в красной или синей рубашке, малорос [украинец - Russia Beyond] и белорус — в белой; бабы русские рядются в сарафаны тоже красные и синие. Вообще, в понятиях русского человека — что красно, то хорошо и красиво…» - говорилось в докладе царю о цветах.

Белый же цвет - это и непорочность, и свобода, а еще и снег, которым покрывается бОльшая часть России зимой.