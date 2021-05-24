Кто может дозвониться до Путина?

Знаете, зачем по линии связи с Путиным круглые сутки передаются произведения литературных классиков? Спойлер: Нет, не для того, чтобы было не скучно ждать ответа.

«Ты издеваешься? Владимир Путин пытался мне дозвониться, а вы его не соединили? О чем, черт возьми, ты думал?» - кричал Дональд Трамп на Майкла Флинна, который тогда был советником по нацбезопасности главы государства. Все это произошло, по словам автора «Трамп и его генералы: Цена хаоса» журналиста Питера Бергена, прямо посреди встречи с британским премьер-министром, первой встречей Трампа в Белом доме с иностранным лидером.

«Но сэр, вы знаете, вам поступает много звонков, и мы пытаемся устроить это все» - попытался оправдаться Флинн.

«Что это за фигня? Как это возможно, что Путин звонил мне, и вы его не соединили?» - возразил Трамп.

Дональд Трамп разговаривает по телефону с Владимиром Путиным в своем кабинете Дрю Ангерер/Getty Images Дрю Ангерер/Getty Images

Позже в Кремле тоже недоуменно скажут: «Нет. Технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается». Мы бы сказали по-другому: невозможно пропустить звонок, который готовила несколько дней, а то и недель, целая команда.

Внезапных звонков не бывает

Инцидент с Трампом и Флинном выглядит не очень правдоподобным, если знать, как именно происходит связь с Кремлем. Взять и просто набрать рабочий номер Путина не получится, даже если у вас прекрасные отношения с ним. Точно так же, как и Путин внезапно не позвонит вам.

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве Антон Денисов/Sputnik Антон Денисов/Sputnik

«Как правило, предложение “поговорить по телефону” передается заинтересованной стороной по дипломатическим каналам - через МИД или его заграничное представительство, то есть посольство» - рассказывает Владимир Шевченко, десять лет возглавлявший кремлевскую службу протокола. А согласование телефонного разговора может занять несколько часов, дней, а то и недель - все зависит от конкретной ситуации.

Позвонить почти напрямую могут лишь считанные люди (вроде министра обороны) - у кого на столе стоит желтый олдскульный телефон спецсвязи, такой же, как у президента.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Вадим Савицкий/Sputnik Вадим Савицкий/Sputnik

Но все это только верхушка «телефонной дипломатии».

Никак приватных бесед

Делая предложение «поговорить по телефону», согласовывается время контакта и темы для разговора. Как правило, с примерным перечнем вопросов. Затем идет проработка этих вопросов канцелярией МИД и других ведомств. Причем, прописываются порой разные варианты заявлений по одному и тому же вопросу - в зависимости от того, как пойдет общение.

Владимир Путин Kremlin.ru Kremlin.ru

Кроме того, это никогда не является приватным разговором наедине. Протокол требует переводчиков. Общение без них невозможно, даже если два собеседника прекрасно владеют языками друг друга (исключение это, пожалуй, ряд стран СНГ, тут традиционно используется русский).

«Сегодня языками владеют практически все: Ангела Меркель говорит и понимает по-русски, Владимир Путин свободно владеет немецким и неплохо английским. Однако одно дело беседовать тет-а-тет где-то на лужайке, другое - вести важный разговор по телефону. От точности формулировок зависит многое: неудачное выражение, возникшая двусмысленность способны повлечь очень неприятные последствия», - говорит Владимир Шевченко.

Телефон спецсвязи Григорий Сысоев/Sputnik Григорий Сысоев/Sputnik

Переводчик в это время не сидит в Кремле в кабинете первого лица. «Они через наушники слушают речь и переводят не синхронно, а последовательно - фразу за фразой. Так меньше вероятность совершить ошибку, упустить какой-то нюанс и тем самым исказить смысл», - рассказывает другой источник из администрации президента.

А можно ли не дозвонится в Кремль?

Когда в 2018 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко пытался дозвониться в Кремль после инцидента в Керченском проливе, у него ничего не вышло: «Я позвонил ему спросить, что происходит, и он не ответил», - пожаловался тот.

На самом деле, речь не о том, что Порошенко звонил в Кремль, а трубку никто не брал или его звонки сбрасывали. «Не дозвониться» в дипломатическом мире означает получить вежливый отказ на запрос о разговоре. Причины называются разные: плотный график, отсутствие в зоне доступа. Или вообще без объяснение причин - просто «к сожалению, разговор не может состояться». Хотя причины, скорее всего, политические, и «недоступный абонент» не считает общение сейчас целесообразным.

Владимир Путин Kremlin.ru Kremlin.ru

А вот на случай экстренной ситуации уже почти 60 лет между Вашингтоном и Москвой существует «горячая линия». Она появилась в 1963 году после Карибского кризиса, который чуть не привел к обмену ядерными ударами между США и СССР, и с тех пор используется, чтобы быстро связать двух лидеров в случае угрозы военного столкновения. Правда, это не телефон. Сначала это был телетайп, потом факс, а сейчас - специальный, надежно защищенный компьютерный канал.

Сигнал идет через спутник, и линия постоянно открыта. Дежурные операторы в случае необходимости готовы в течение минуты связать Кремль и Белый дом. А чтобы контролировать исправность линии, по ней беспрерывно передают произведения литературных классиков.

Барак Обама разговаривает с Владимиром Путиным Пит Соуза / Белый дом/Getty Images Пит Соуза / Белый дом/Getty Images

Активно эту линию использовали во время арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов, индо-пакистанского конфликта 1971, ввода советских войск в Афганистан в 1979-м. Последний известный раз - в октябре 2016 года, когда Барак Обама «звонил» с протестом против якобы имевшего место «российского вмешательства в выборы в США».