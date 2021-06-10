5 утраченных архитектурных чудес России

За многовековую историю в нашей стране было много войн и разрушительных пожаров, стеревших с лица земли памятники архитектуры. Да и советская власть внесла свою лепту в уничтожение неугодного прошлого.

1. Страстной монастырь в Москве

Страстной монастырь, почтовая открытка конца 1890-х Общественное достояние Общественное достояние

В 1930-х года Иосиф Сталин подписал план генеральной реконструкции Москвы. Расширяли и перестраивали многие улицы, строили транспортные узлы - в угоду этим целям исчезли десятки старых зданий. В сочетании с антирелигиозной политикой один за одним взорвали старые храмы. В 1937 году в рамках реконструкции и расширения улицы Горького (ныне Тверская) снесли, например, древний Страстной монастырь. Сейчас на его месте расположена Пушкинская площадь с театром мюзикла и памятник Александру Пушкину.

Страстной монастырь и площадь перед ним в 1920-х. Памятник Пушкину на другой конце площади перенесут на место монастыря. Общественное достояние Общественное достояние

Монастырь был построен еще в XVII веке при царе Михаиле Федоровиче. Главной святыней монастыря была Страстная Икона Божьей Матери, которая по легенде была целительной. Монастырь пострадал и был разграблен французами во время войны с Наполеоном 1812 года, его же колокольня известила город о том, что вражеские войска отступили.

В 1930-х стены монастыря использовали для агитплакатов и рекламы Общественное достояние Общественное достояние

Читайте о других утраченных зданиях Москвы тут.

2. Летний дворец Елизаветы Петровны в Санкт-Петербурге

Этот дворец был жемчужиной русского барокко XVIII века во время правления дочери Петра I Елизаветы. Его архитектором был обрусевший итальянец Бартоломео Растрелли, которому принадлежат проекты всех самых известных дворцов Петербурга, от Зимнего до Петергофского.

Летний дворец императрицы Елизаветы Петровны. Неизвестный итальянский художник (по гравюре А.А. Грекова с рисунка М.И. Махаева) Эрмитаж Эрмитаж

Сохранилась лишь гравюра с изображением дворца, а также описание: «более 160 апартаментов, включая церковь, зал и галереи. Всё было украшено зеркалами и богатой скульптурой». Летняя резиденция задумывалась как финальный аккорд к проекту роскошного Летнего сада. После смерти Елизаветы Петровны здесь некоторое время проводит и Екатерина II, тут у нее рождается сын, будущий император Павел I. Именно он и снесет дворец, чтобы на его месте построить для себя Михайловский замок, окруженный рвом с водой. По иронии судьбы, именно здесь Павел I будет убит заговорщиками. Новый замок сохранился до наших дней.

3. Тихвинская церковь в Иркутске

Иркутск. Тихвинская церковь в 1910-х Общественное достояние Общественное достояние

Каменная церковь, посвященная Тихвинской иконе Божией Матери, была построена в 1754 году на деньги самого богатого купца Иркутска Ивана Бечевина.

Тихвинская церковь в начале XX века Общественное достояние Общественное достояние

Этот храм - яркий представитель так называемого сибирского барокко, в котором причудливым образом сочетаются узорчатый русский декор и элементы буддистского восточного происхождения - многоступенчатые арки и даже колесо Дхармы. В советское время храм был закрыт и пришел с запустение, а в 1932 году и вовсе снесен.

4. Ротонда Шухова в Нижнем Новгороде

Первая в мире стальная мембрана-перекрытие. Ротонда В. Г. Шухова, Нижний Новгород, 1896 Андрей Карелин Андрей Карелин

Автор известной Башни Шухова в Москве был новатором в области металлических конструкций. В 1896 году для Всероссийской промышленной и художественной выставки Шухов построил круглый павильон диаметром 68 м.

Ротонда Шухова на нижегородской выставке Общественное достояние Общественное достояние

Крыша ротонды представляла из себя уникальную сетчатую стальную оболочку, причем в центральной части была использована первая в мире вогнутая мембрана-перекрытие. Позже в XX веке подобные конструкции будут использовать архитекторы по всему миру. После выставки ротонду перенесли в курортный город Ессентуки в Ставропольском крае, а в советское время она была разрушена.

5. Успенская церковь в Кондопоге, Карелия

Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Онежском озере Сергей Свердлов (CC BY-SA 3.0) Сергей Свердлов (CC BY-SA 3.0)

Север России славится своей деревянной архитектурой. Однако пожары уничтожили большинство древних храмов. Сохранившиеся же были наследием ЮНЕСКО, реставрировались и тщательно оберегались. И все же летом 2018 года любителей русской архитектуры сразила трагическая новость - сгорела уникальная церковь XVIII века. За три часа огонь практически полностью уничтожил архитектурный шедевр, бывший одной из самых высоких деревянных построек России (42 метра).

Внутреннее убранство храма Илья Тимин (CC BY-SA 4.0) Илья Тимин (CC BY-SA 4.0)

Был утрачен и пятиярусный барочный иконостас и потолок, расписанный уникальной композицией «Божественная литургия».

Небесная, или Божественная литургия Илья Тимин (CC BY-SA 4.0) Илья Тимин (CC BY-SA 4.0)

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