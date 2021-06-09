5 cамых популярных русских фейков о коронавирусе

Водка как лекарство от коронавируса, наночерви в масках и чипирование через вакцину. Это далеко не все фейки о COVID-19, в которые, к сожалению, верят россияне.

Российский сервис ответов на вопросы «Яндекс.Кью», а также специалисты Российской академии народного хозяйства при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Научный Центр Мирового Уровня «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» выявили главные слухи о коронавирусе.

Участники исследования проанализировали более 6 млн фейковых постов и репостов в соцсетях у россиян с начала 2020 года до середины мая 2021-го, и вот какие популярные фейки они выявили.

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В феврале 2020 года в соцсетях, мессенджерах и форумах начала появляться инструкция от несуществующего российского врача Юрия Климова, который по легенде работал в больнице Шэньчжэня, а затем его перевели на изучение вируса в Ухань, где он якобы узнал способы борьбы с коронавирусом. В постах утверждалось, что коронавирус якобы погибает при температуре 26-27 градусов - поэтому фейковый врач рекомендовал больше пить горячей воды, а после соприкосновений с зараженным стирать вещи обычным порошком и сушить одежду на солнце. Россиянам в соцсетях от коронавируса также предлагали пить популярный противовирусный препарат, есть имбирь и дышать парами водки. Особенно люди верили в силу имбиря - весной 2020 года спрос на него резко вырос, а его цена поднялась в три раза. Россияне поверили, что в масках, которые заставляют носить граждан для борьбы с распространением заражения, содержатся черные наночерви, которые проникают в кожу человека и наносят вред всему организму. Видео с несуществующими червями пользователи передавали друг-другу в What’sApp. На деле это оказались обычные волокна, которые двигались от тепла, статических зарядов или колебаний воздуха. Особую злость россияне держали на Китай, откуда и появился коронавирус. Во Владивостоке ходили ложные слухи о том, что китайцы якобы специально заражают людей вирусом с помощью особого «белого порошка», а также поставляют в Россию бананы с инфекцией, да и сами посылки из китайских интернет-магазинов, например Aliexpress, тоже заразны. Пользователи соцсетей также подвергали сомнению пользу от вакцинации - многие распространяли фейки о том, что прививка от коронавируса может привести к бесплодию, или что через вакцинацию в людей внедряют чипы, с помощью которых мировое правительство якобы сможет управлять каждым человеком, и при необходимости убивать его. И приписывают всю эту затею самому Биллу Гейтсу, который инвестировал в поиск лекарства от коронавируса десятки тыс евро.

Помимо этого в южном Поволжье и Ростове-на-Дону ходили слухи о том, что местные врачи фальсифицируют диагноз «коронавирус», а в Москве и Санкт-Петербурге пользователи поисковика «Яндекс» искали стихотворение про жизнь в карантине, авторство которого приписывали Александру Пушкину.

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«Самые живучие фейки связаны с вакцинацией, интерес к ним сохраняется практически с начала распространения коронавируса в России. Для остальных фейков характерны резкие взлёты и падения: например, интерес к народным средствам и псевдомедицинским советам был высок только прямо перед и во время первой и второй волн коронавируса», — сообщается в исследовании.