Как создатель первой водородной бомбы повлиял на свободу мысли в СССР

Не будь физика его главной страстью, Андрей Сахаров мог бы стать «отцом русской демократии». Но талант выдающегося ученого-экспериментатора одержал верх, превратив Сахарова сначала в «отца» первой советской водородной бомбы, а затем в одного из самых несгибаемых и неудобных диссидентов.

«Не из ложной скромности, а из желания быть точным замечу, что судьба моя оказалась крупнее, чем моя личность. Я лишь старался быть на уровне собственной судьбы», - признавался в своих воспоминаниях Андрей Дмитриевич Сахаров. Его жизненный путь был почти столь же тернист, как и законы Ньютона для гуманитариев.

В 1975 году Андрей Сахаров получил Нобелевскую премию мира. Bettmann/Getty Images Bettmann/Getty Images

Сахаров пошел по стопам отца, преподавателя физики, избрав науку в качестве будущей профессии. Он с отличием окончил физический факультет МГУ и до 1945 года работал инженером-изобретателем на военном заводе в Ульяновске.

В 1948 году Сахаров был включен в группу ученых, ведущих секретную разработку термоядерного оружия. Его направили на секретный объект Арзамас-16 (ныне Российский федеральный ядерный центр в Нижегородской области), где он и проработал до 1968 года.

Обладавший редким сочетанием интеллекта и интуиции Сахаров предложил собственный «эскиз» бомбы - в виде слоев дейтерия и природного урана, сгруппированных вокруг обычного атомного заряда. В год смерти Сталина, в августе 1953, состоялось успешное испытание первой советской водородной бомбы (так называемой «Слойки».)

В том же году, в возрасте 32 лет, Сахарова приняли в Академию наук, он стал самым молодым ее членом. В отличие от большинства своих сверстников, молодой ученый-неформал отказался вступать в Коммунистическую партию, хотя в те времена путь к успешной карьере за редким исключением лежал именно через членство в партии.

Исследовательская группа Сахарова в течение нескольких лет работала над усовершенствованием водородной бомбы. Молодой академик также выдвинул идею магнитного удержания плазмы и провел основополагающие расчеты установок по управляемому термоядерному синтезу. В 1961 году Сахаров предложил использовать лазерное обжатие для получения управляемой термоядерной реакции. Его идеи дали старт беспрецедентным исследованиям термоядерной энергетики.

Размышления о свободе

Все глубже погружаясь в термоядерные исследования, Сахаров начал сомневаться в этичности разработки оружия массового поражения.

В 1970 году Сахаров стал одним из основателей Комитета прав человека в СССР. Sputnik Sputnik

«Лично я убежден в том, что человечество нуждается в ядерной энергии. Она должна развиваться, но при абсолютных гарантиях безопасности», - настаивал ученый.

Сахаров начал вести активную общественную деятельность еще в конце 50-х, выступая за ограничение испытаний ядерного оружия.

Он был одним из ярых сторонников заключения между СССР, США и Великобританией Московского договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор был подписан в 1963 году.

Сахаров никогда не боялся выражать свое мнение, каким бы нонконформистским оно ни было. В СССР такое встречалось крайне редко. В 1966 году ученый подписал коллективное письмо двадцати пяти деятелей науки и культуры против возрождения культа Сталина.

Провидческое эссе Сахарова под названием «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», вышедшее в 1968 году в The New York Times, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Сахаров призывал к сокращению ядерных вооружений и сотрудничеству между Москвой и Вашингтоном, выступая за совместные усилия обеих сверхдержав в борьбе с глобальной угрозой голода, загрязнения окружающей среды и демографическим кризисом.

«Крайним выражением опасностей современного общественного развития является развитие расизма, национализма и милитаризма и в особенности возникновение демагогических, лицемерных и чудовищно жестоких полицейских, диктаторских режимов», - писал Сахаров. Его статья была опубликована на 17 языках общим тиражом в 18 млн. экземпляров. Однако публикация статьи на Западе чуть не подвела ее автора под уголовную статью в СССР. Сахаров был отстранен от секретных работ на Арзамасе-16. Ученый был вынужден вернуться в Москву, где его вновь приняли на работу в Физический Институт Лебедева (ФИАН) на должность старшего научного сотрудника.

Сахаров начал вести активную общественную деятельность в конце 50-х. Валентин Кузьмин, Валентин Соболев/TASS Валентин Кузьмин, Валентин Соболев/TASS

После множества неудачных попыток воздействовать на заскорузлые умы советских партийных лидеров Сахаров поменял тактику и попытался напрямую апеллировать к народу. Его послания были полными тревоги, и предназначались всем тем, кто хотел и мог их услышать.

Правозащитник-прагматик

В 1970 году Сахаров стал одним из основателей Комитета прав человека в СССР. Его усилия были направлены на максимальную либерализацию общества. Ученый выступал в защиту фундаментальных прав и свобод человека, чуть позже он основал фонд помощи детям политзаключенных.

В 1975 году изобретатель водородной бомбы написал книгу об опасностях тоталитаризма, экономической стагнации и репрессиях в отношении этнических меньшинств под названием «О стране и мире». В том же году Сахаров был удостоен Нобелевской премии мира за «бесстрашную личную приверженность основополагающим принципам мира».

По мнению Нобелевского комитета, советский физик-ядерщик «бескомпромиссно и с неослабевающей силой боролся со злоупотреблением властью и всеми формами посягательства на человеческое достоинство».

Советские власти запретили Сахарову приехать в столицу Норвегии на церемонию награждения. Его соратник и сподвижник, «боевая подруга» и жена, Елена Боннэр, получила награду вместо мужа.

Андрей Сахаров и Елена Боннэр в 1989 году. Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

«Сейчас и навсегда. Я намерен придерживаться своей веры в скрытую силу человеческого духа», - пообещал Сахаров в своем послании Нобелевскому комитету в 1975 году.

Однако «точка невозврата» была достигнута в декабре 1979 года, когда академик Сахаров выступил против ввода советских войск в Афганистан. Ученый публично озвучил свою позицию в интервью корреспонденту The New York Times. Вскоре после этого Президиум Верховного Совета СССР принял указ о лишении Сахарова всех государственных наград и его выселении в административном порядке из Москвы.

Вместе с женой Еленой Боннэр Сахаров провел около семи лет в ссылке в Горьком (ныне Нижний Новгород) под неусыпным надзором агентов КГБ.

Непрофессиональный политик

В середине 80-х Сахаров стал символом гонений на советских ученых в глазах фактически всего мира. Но 19 декабря 1986 года наступил поворотный момент. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев лично позвонил Сахарову и сообщил, что он освобожден из ссылки и может вернуться в Москву.

Депутат Андрей Сахаров на первом съезде народных депутатов СССР, 1989 год. Валерий Христофоров; Игорь Зотин/TASS Валерий Христофоров; Игорь Зотин/TASS

«Я ценил Сахарова за его преданность России”» - сказал экс-президент СССР, недавно отметивший свое 90-летие, в интервью «Комсомольской Правде». «Он очень активно защищал людей, которые служили России (Горбачёв, видимо, имеет в виду Советский Союз) честно и добросовестно. Это не отберешь у него. Поэтому это все я поддержал».

Лед тронулся. Возвращение Сахарова ознаменовало изменение отношения к диссидентам в СССР. Несмотря на ухудшившееся здоровье (в Горьком Сахаров провел три длительные голодовки), в 1989 году он был избран народным депутатом СССР.

То, что Сахаров мог позволить себе сказать с трибуны Политбюро своим тихим интеллигентным голосом, не решался произнести вслух никто другой. Десятки миллионов людей в СССР и за железным занавесом слушали ученого-диссидента с трепетом и надеждой.

«Я не профессиональный политик, и, может быть, поэтому меня всегда мучают вопросы целесообразности и конечного результата моих действий. Я склонен думать, что лишь моральные критерии в сочетании с непредвзятостью мысли могут явиться каким-то компасом в этих сложных и противоречивых проблемах», - признавался А.Д. Сахаров.

Одним из его главных его призывов было отменить 6-ю статью Конституции о руководящей роли коммунистической партии. Это историческое событие произошло только через десять лет после предложения Сахарова, в 1990 году, когда наконец было провозглашено равенство всех политических партий.

Одним из главных призывов Сахарова было отменить 6-ю статью Конституции. Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

К сожалению, Андрей Сахаров не дожил до этого. Физик-ядерщик, ставший пионером-правозащитником, скончался от сердечного приступа 14 декабря 1989 года, в возрасте 68 лет. Десятки тысяч советских граждан пришли попрощаться с одним из величайших отечественных умов и борцов за права человека 20 века.

«Разобщенность человечества угрожает ему гибелью», - писал в своей статье Сахаров в далеком 1968 году. «Цивилизации грозит: всеобщая термоядерная война; катастрофический голод для большей части человечества; оглупление в дурмане "массовой культуры" и в тисках бюрократизированного догматизма; распространение массовых мифов, бросающих целые народы и континенты во власть жестоких и коварных демагогов; гибель и вырождение от непредвиденных результатов быстрых изменений условий существования на планете…»

Впрочем, создатель первой водородной бомбы не был пессимистом. Как ученый-практик он просто смотрел на мир трезво.