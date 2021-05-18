Почему в Ухане стоит памятник советским летчикам?

Наши летчики показывали чудеса выносливости и героизма, помогая китайцам в войне с Японией. Однажды они даже испортили день рождения самому японскому императору.

Гуляя по центральному парку «Освобождение» печально знаменитого сегодня города Ухань можно наткнуться на восьмиметровый обелиск, на котором среди прочих высечены следующие слова: «Память о советских летчиках будет вечно жить в сердцах китайского народа». Здесь же расположена братская могила с останками почти трех десятков советских военнослужащих.

Хорошо известно, что в самом конце Второй мировой войны в августе 1945 года Красная Армия освободила от японцев северо-восточную часть Китая — Маньчжурию. Но что советские летчики делали в далеком от нее Ухане и чем заслужили благодарность китайцев?

Общий враг

Японская десантная группа во время Кантонской операции. Imperial Japanese Navy Imperial Japanese Navy

Советские военнослужащие оказались в Китае задолго до 1945 года, а именно в 1937 году, вскоре после начала полномасштабного японского вторжения в эту страну. Москва увидела в агрессивной политике Токио угрозу собственной безопасности и на просьбу китайского руководства о помощи ответила согласием. Как заявил тогда Сталин: «Мы сможем оказывать регулярную помощь Китаю при том условии, если не будет войны в Европе».

В первую очередь, СССР способствовал временному примирению между коммунистами Мао Цзэдуна, его идеологическими союзниками, и правящей партией Гоминьдан, что привело к образованию единого фронта против агрессора.

Отряды Красной армии Китая. Sputnik Sputnik

Москва была не готова вступать в открытый вооруженный конфликт с Японией, но предоставила правительству Чан Кайши несколько кредитов для закупки советского вооружения по льготным ценам, на 20% ниже цен мирового рынка. Всего с октября 1937 по 1941 года Советский Союз поставил Китаю 1235 истребителей и бомбардировщиков, 82 танка, 16 тысяч артиллерийских орудий, свыше 14 тысяч пулеметов, 50 тысяч винтовок, почти 2 тысячи автомашин и тракторов, а также боеприпасы, противогазы, медикаменты и многое другое.

Помимо вооружений в страну стали тайно прибывать советские военные специалисты, во избежание конфликтов с Японией позиционировавшиеся в качестве добровольцев. В кратчайшие сроки они смогли повысить боеспособность 40 (из 246) пехотных дивизий слабо подготовленной китайской армии, способствовали формированию механизированных дивизий, усиленно готовили танковые и летные экипажи. Если раньше китайские войска в боях с японцами несли потери в соотношении пять к одному, то благодаря советским специалистам, этот показатель существенно снизился.

Чан Кайши. Общественное достояние Общественное достояние

Важнейшую роль среди этих специалистов играли советские летчики, не только обучавшие свои китайских коллег, но и сами активно участвовавшие в воздушных боях. До их прибытия ВВС Императорской армии Японии безраздельно господствовали в небе Китая.

Налет на Тайвань

Японцы впервые узнали о появлении нового серьезного противника 21 ноября 1937 года в воздушном бою над китайской столицей Нанкином. Тогда 7 советских истребителей И-16 вступили в схватку с 20 японскими самолетами, сбив два истребителя и один бомбардировщик и не потеряв при этом ни одного своего самолета.

Советские авиаторы в Китае. Общественное достояние Общественное достояние

Многократно уступая японцам в численности, советские летчики по 4-5 раз в день поднимались в воздух на защиту китайских городов. Но одной лишь обороной они не ограничивались.

23 февраля 1938 года в двадцатилетнюю годовщину Красной Армии 28 бомбардировщиков СБ, пролетев почти тысячу километров без прикрытия истребителей, нанесли удар по одной из главных баз японских ВВС на острове Тайвань (тогда известному как Формоза). Для меньшего расхода горючего и увеличения дальности полета бомбардировщики летели на высоте около 5000 метров.

Советские самолеты в Китае. Sputnik Sputnik

Не имея кислородных масок, летчики весь полет были на грани своих сил из-за кислородного голодания. «Сердце бьется учащенно, кружится голова, клонит ко сну… и тут можно рассчитывать только на собственную физическую выносливость», — вспоминал в своих мемуарах «Боевые маршруты» командовавший рейдом Федор Полынин.

Атака на тайваньскую авиабазу Мацуяма стала для японцев полной неожиданностью. Было уничтожено 40 вражеских самолетов, не считая находившихся в разобранном виде в контейнерах, сгорели ангары и трехгодичный запас горючего. В итоге, губернатор Тайваня был смещен, а комендант авиабазы покончил собой.

«Меч справедливости»

Истребитель И-16 с опознавательными знаками ВВС Китайской республики. Общественное достояние Общественное достояние

Весной 1938 года японская авиации подвергла массированным бобмежкам Ухань. Один из самых важных городов в стране, он стал временным прибежищем китайского правительства и военного командования после падения Нанкина в декабре 1937 года.

29 апреля японские летчики решили поздравить императора Хирохито с днем рождения, нанеся по городу сокрушительный удар. В небо поднялись 18 бомбардировщиков, которых прикрывали 27 истребителей. На подлете к Уханю их встретили 64 советских истребителя И-15 и И-16.

Советские ТБ-3 в Китае. Sputnik Sputnik

«Высоко в голубом небе плыли белые облака, распускались цветы от разрывов зенитных снарядов», — вспоминал очевидец воздушного боя Го Можо: «Треск зениток, рев самолетов, взрывы бомб, непрестанный стрекот пулеметов — все сливалось в нескончаемый грохот. Ослепительно сверкали на солнце крылья машин, то взлетавших вверх, то стремительно падавших вниз, то бросавшихся влево, то вправо».

Всего за получасовой бой было сбито 11 истребителей и 10 бомбардировщиков противника. Потери советской стороны оцениваются в 12 самолетов. Ошарашенные японцы не появлялись над Уханью около месяца. Их новая попытка, предпринятая 31 мая, вновь завершилась провалом. Они потеряли 14 самолетов, при этом были разгромлены такие знаменитые эскадрильи японских ВВС, как «Воздушные самураи» и «Четыре короля неба». За вклад в оборону города китайцы уважительно окрестили советских летчиков «мечом справедливости».

Братская могила советских летчиков в городе Ухань. Vmenkov (CC BY-SA 3.0) Vmenkov (CC BY-SA 3.0)

В 1940 году, когда взаимоотношения между Гоминьданом и коммунистами Мао окончательно испортились, СССР стал постепенно сворачивать военную помощь правительству Чан Кайши. Советские военнослужащие прекратили участие в боевых действиях против японцев.

В общей сложности из 700 летчиков и авиационных техников, направленных Москвой в Китай в период с 1937 по 1940 год, погибли 214 человек. Останки многих из них покоятся в десятках братских могил по всей стране, тщательно оберегаемых сегодня китайским государством.