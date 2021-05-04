Как принц Сиама тайно женился на русской дворянке

Они встретились на заре XX века, и по всем общепринятым нормам не должны были быть вместе. Но их запретная любовь выдержала все, ну, или почти все, испытания.

Эта история любви похожа на сказку. Восточный принц увидел скромную девушку-сироту и влюбился с первого взгляда. Он пошел против многовековых традиций, женился на ней, и, не побоявшись гнева отца-короля, привез ее к себе в страну...

Сиамский принц в Петербурге

Не последнюю роль в этой романтической истории сыграл... последний русский царь Николай II. Еще будучи наследником престола, в начале 1890-х годов, он совершил большое путешествие по странам Востока, в том числе побывал в Сиаме, нынешнем Таиланде.

Чулалонгкорн вместе с Николаем II во время своего первого Великого турне в Петергофе, Санкт-Петербурге, 1897 Общественное достояние Общественное достояние

В 1897 году сиамский король нанес ответный визит к уже императору Николаю. Властители установили официальные дипломатические отношения между странами. И Николай даже предложил королю Раме отправить одного из сыновей на обучение в Россию. Так спустя год в Петербург прибыл второй и любимый сын короля Чакрабон. Он уже успел поучиться в Англии и даже немного знал русский язык. Николай II взял все расходы по обучению принца на себя, определил его в императорский Пажеский корпус, где учились дети элиты, и поселил в Зимний дворец.

Принц Чакрабон Общественное достояние Общественное достояние

Чакрабон учился прилежно и получил блестящее военное образование, а после окончания учебы в 1901 году вступил в гусарский полк. Вместе с учением, юный принц успевал и веселиться, играть в карты и пить вино. Впрочем, карты, вино и женщины вскоре его утомили, и по приглашению русского приятеля, он стал бывать в доме его родственницы. Эта дворянка, полковничья вдова, устраивала вечера, где собиралась интеллигентная молодежь. На одном таком вечере скучающий Чакрабон увидел рыжеволосую Екатерину Десницкую и не смог забыть ее.

Смелая русская девушка

Екатерина Десницкая Общественное достояние Общественное достояние

Екатерина выросла в Киеве, стала сиротой в юном возрасте - ей было 16 лет, когда ее мать умерла. Отца она и вовсе не помнила - он умер, когда ей было 2 года. Отец всего добился сам, получил образование, работал юристом и работал в суде, а под конец жизни был на неплохом посту - служил членом Киевской окружной судебной палаты, за что получил дворянский титул. Для него это был второй брак, а от первого осталось еще пятеро детей. Мать также имела двух детей от первого брака, и родила от второго мужа помимо Екатерины еще сына Ивана.

Иван отправился учиться в Петербургский университет, и когда в 1903 году умерла мать, Екатерина приехала из Киева к брату в столицу и окончила курсы сестер милосердия. Первая мировая, где сестры будут совершать настоящие подвиги, была еще впереди, а пока такое занятие было редкостью для юных девушек. Екатерина как раз собиралась ехать сестрой милосердия на русско-японскую войну, когда она встретилась с сиамским принцем. Он хоть и переживал за девушку, но дождался ее возвращения.

Тайный брак

Подробности этой невероятной истории мы знаем благодаря книге «Катя и принц Сиама», которую написала внучка принца и Екатерины Нариса Чакрабон в соавторстве со своей тетей писательницей Айлин Хантер. Они изучили семейный архив, письма и дневники Екатерины и Чакрабона и поведали миру об их романе.

Обложка книги "Катя и принц Сиама" River Books, 2017 River Books, 2017

Когда Екатерина вернулась с войны, Чакрабон настойчиво ухаживал за девушкой и добился ее любви. Он решил жениться, хотя понимал, что семья не одобрит его выбора - белую иностранку она бы не приняла.

Даже Николаю II принц не поведал о своих намерениях, боялся, что русский царь просто не выпустит девушку из страны. «Так что из России они уехали одни и тайно», - говорит внучка Нариса Чакрабон.

Екатерина писала брату: «Больше любить, понимать и уважать друг друга невозможно». Брат благословил брак, но взял обещание с Чакрабона, чтобы они поженились по христианской традиции. Так принц привез невесту в Константинополь, где сам Чакрабон принял православие, и они обвенчались.

Принцесса взаперти

Монаргическую супругу Чакрабона, конечно, не приняли при дворе сиамского короля. Да и во время путешествий Екатерина была нежелательной персоной на приемах и встречах. Даже когда пара поехала в Россию, Николай II устроил Чакрабону прием, но Екатерина осталась без приглашения.

В Сиаме Чакрабон активно помогал отцу и консультировал по военным вопросам, которым учился в России (и даже провел несколько армейских реформ по русскому образцу). А русская жена вынуждена была в основном сидеть взаперти во дворце. Видеть при дворе или где-либо еще ее не хотели. Однако Екатерина не отчаивалась: она обустраивала дом, вела хозяйство и прилежно учила тайский язык - единственное, что могло ей помочь войти в семью. В итоге королеве-матери доложили о положительных качествах невестки и та выразила Чакрабону желание, чтобы русская жена носила сиамский наряд, и в итоге даже приехала навестить Екатерину.

Катя, Чакрабон и их сын в Сиаме Общественное достояние Общественное достояние

Король впервые встретился с невесткой только когда ее и Чакрабона сыну Чули было уже два года. Вскоре король умер и престол занял старший брат Чакрабона - только тогда брак принца с иностранкой был признан, а Екатерине дарован титул герцогини.

Во время Первой мировой Чакрабон еще более ушел в военные вопросы, а Екатерина переживала за родную страну, в особенности, когда в 1917 году из России стали приходить тревожные новости о революции и Гражданской войне. Отношения супругов усложнялись, к тому же Чакрабон, который все это время был моногамен, решил последовать сиамской традиции и взять вторую жену. Стерпеть такое унижение Екатерина не могла. Она потребовала развода и уехала в Китай, куда ее родной брат Иван бежал в гражданскую войну. В 1920 году Чакрабон сильно простудился и умер, так и не успев жениться второй раз.

Потомки русской девушки и сиамского принца

Принц Чула с женой Элизабет, 1952 Baron/Getty Images Baron/Getty Images

В Китае Екатерина вышла замуж за американца и позже они уехали жить в Париж. Ее сын Чула же остался на воспитании в королевской семье Сиама. Позже его, как и когда-то отца, отправили на учебу в Англию. И он, как и когда-то отец, против воли семьи женился на англичанке Элизабет Хантер, увлекся мотоспортом и остался в Англии и стал историком и написал несколько книг о сиамской королевской династии Чакри (которая и теперь правит Таиландом).

Их дочь Нариса живет на два города - Бангкок и Лондон, много времени проводит при тайском дворе, свободно говорит на тайском и английском, а вот русский в совершенстве выучить так и не смогла, спряжения и склонения дались ей с трудом. Хотя она много путешествовала по России и даже проехалась по знаменитой Транссибирской магистрали, где смогла обсудить с проводником Толстого и Достоевского.

С русской бабушкой она виделась лишь однажды, когда была еще маленькая. Сын Нарисы, Хьюго, известный музыкант.