10 крупнейших портовых городов России

Знаете ли вы, что в России есть 67 портов на 12 морях? Рассказываем о самых важных.

1. Новороссийск

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Расположен в незамерзающей Цумесской бухте Черного моря. Город несколько веков принадлежал турецкой Османской Империи, но после русско-турецких войн в 1829 году перешел России согласно мирному договору. Это крупнейший порт России, который имеет грузооборот более 140 миллионов тонн в год. Также здесь находится база военно-морского флота России.

2. Санкт-Петербург

Bin im Garten (CC BY-SA 3.0) Bin im Garten (CC BY-SA 3.0)

Первый порт появился здесь в 1703-м, в год основания города. Однако вблизи Петербурга Финский залив имел узкий извилистый берег, и со временем это стало затруднять прохождение крупных торговых судов. Поэтому во второй половине 19 века был построен Морской канал, который позволил открыть новый порт. "Большой порт Санкт-Петербурга" имеет протяженность 31 км вдоль береговой линии и имеет около 200 причалов.

3. Владивосток

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Один из крупнейших дальневосточных портов и главная база Тихоокеанского военно-морского флота России. Город был основан в 1860 году именно как военный порт, название означает “владеть Востоком”. В конце 19 века сюда начали массово переезжать люди со всей Российской Империи, ведь город стал конечным пунктом Транссибирской железнодорожной магистрали. В советское время город был вне внимания властей, скромным закрытым портом, но в 1990-е был разрешен въезд иностранцам, а после саммита АТЭС в 2012 году и вовсе преобразился. Сейчас это еще и зона свободной торговли.

4. Находка

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«Вот это находка!» - воскликнул, по легенде, один из моряков летом 1859 года, когда корвет «Америка» приблизился к неизвестной бухте. Новую точку на карте так и назвали - Находка. Поначалу здесь была деревня, но в 1930-40-х силами заключенных ГУЛАГа тут построили порт и образовался город. Сейчас это третий по размеру населенный пункт Приморского края Дальнего Востока после Владивостока и Уссурийска.

5. Петропавловск-Камчатский

LokkLamora (CC BY-SA 4.0) LokkLamora (CC BY-SA 4.0)

Поселение в Петропавловске было основано еще в конце 17 века, когда первооткрыватели впервые достигли этих отдаленных краев. В 19 веке тут начали развивать порт, чему благоволила незамерзающая Авачинская бухта. Во время Второй мировой здесь построили большой новый порт, который расширяли на протяжении всего 20 века. Петропавловский порт активно развивают и сейчас, потому что он является важной точкой Северного морского пути - кратчайшего из европейской части России на Дальний Восток.

6. Мурманск

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В крупнейшем в мире городе за полярным кругом находится важный северный незамерзающий порт. Он был построен в 1915 году во время Первой мировой войны, и лишь после этого здесь был основан город. В советское время Мурманск активно развивали, порт должен был снабжать и ремонтировать суда Северного флота. Во время Второй мировой город сильно пострадал от авианалетов, однако, гитлеровской армии не удалось взять его по суше. Сейчас Мурманский порт не теряет своей важности, является базой для освоения Арктики и аванпостом атомного флота России.

7. Сочи

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Здание сочинского морского порта, построенное в стиле сталинского ампира в 1955 году, является одной из визитных карточек города. Порт, прежде всего, направлен на пассажирские перевозки, а не торгово-промышленную деятельность. Более того, в порт города Сочи запрещено заходить нефтеналивным судам, зато здесь вовсю курсируют большие круизные лайнеры. История русского присутствия на этом береге исчисляется с первой половины 19 века, когда здесь появился первый форт, а уже с 1909 года Сочи стал главным курортом на черноморском побережье Кавказа.

8. Калининград

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До 1945 года город назывался Кёнигсбергом и был столицей Восточной Пруссии. Первый торговый порт здесь был основан еще в 14 веке. После Второй мировой северная часть этой провинции и сам город были переданы СССР. Порт был сильно разрушен во время войны, так что советская власть построила новый Калининград, самый западный порт России и единственный незамерзающий порт российского побережья Балтийского моря. Прежде всего Калиниград обслуживает торговые грузоперевозки и рыбный промысел, последний появился здесь только при СССР.

9. Махачкала

Евгений Одиноков/Sputnik Евгений Одиноков/Sputnik

Столица республики Дагестан - крупнейший город российского Северного Кавказа и при этом единственный незамерзающий порт России в Каспийском море. Порт был построен во второй половине 19 века, здесь есть большая сухогрузная гавань, а также железнодорожная переправа и современная высокотехнологичная нефтяная гавань. Кроме того, в Махачкале находится одна из баз Каспийской флотилии военно-морского флота России

10. Севастополь

Алексей Мальгавко/Sputnik Алексей Мальгавко/Sputnik

Современный Севастополь был основан по указу Екатерины II в 1783-м, сразу после присоединения Крыма к Российской Империей. Севастополь стал главным черноморским портом Империи еще в начале 19 века. В этом городе воинской славы, неоднократно участвовавшем в разных войнах, и сейчас находится главная военно-морская база Черноморского флота России. Кроме военной базы, в незамерзающей Севастопольской бухте есть и крупный промышленный порт который занимается перевозками рыбы, нефти, металлов и другой самой разной продукции.