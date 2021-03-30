Как Русская православная церковь помогла Красной Армии победить нацистов

Духовенство сильно пострадало от советской власти, но одним из первых встало на ее защиту.

К началу Второй мировой войны, несмотря на проводимую государством жестокую антирелигиозную политику Русская православная церковь (РПЦ) все еще существовала в СССР. Переживающая внутренний раскол, лишенная своего прежнего влияния, она с трудом боролась за выживание. Даже сотрудничество с советской властью не гарантировало духовенству безопасность и спокойную жизнь — храмы закрывались, а священников арестовывали и отправляли в лагеря.

Тем не менее, когда в 1941 году в СССР вторглись германские войска, РПЦ незамедлительно встала на сторону государства в его войне против нацистов. Не ограничившись одной только моральной поддержкой, священники активно включились в борьбу с врагом на фронте и в тылу.

Помощь фронту

Семен Фридлянд/Sputnik Семен Фридлянд/Sputnik

Уже 22 июня 1941 года, в день нападения нацистской Германии на Советский Союз, фактический глава Русской православной церкви патриарший местоблюститель (исполняющий обязанности патриарха до избрания Собором предстоятеля церкви) митрополит Сергий (Страгородский) по собственной инициативе обратился с воззванием к православным жителям страны. В нем, в частности, говорилось: «Не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьею помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу... Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины».

Священнослужители не только мотивировали граждан на борьбу с немцами посредством проповедей, но и инициировали сбор средств на нужды обороны, подарки бойцам Красной Армии, больным и раненым. Они помогали семьям погибших на фронтах военнослужащих, сиротам, потерявшим в ходе войны всех своих родных. Церкви и монастыри собственными силами организовывали госпитали и перевязочные пункты.

В 1943 году митрополит Сергий обратился к Сталину с предложением открыть в Госбанке специальный счет для сбора пожертвований на бронетехнику для Красной Армии. Сталин дал свое согласие, отправив ему в ответ благодарственное письмо.

Архивное фото Архивное фото

В результате, благодаря этой инициативе РПЦ была создана танковая колонна «Дмитрий Донской» (названная так в честь московского князя, разгромившего в 1380 году монголов на Куликовом поле). 7 марта 1944 года у тульской деревни Горелки советским войскам торжественно передали 19 танков Т-34-85 и 21 огнеметный танк ОТ-34, распределенные в дальнейшем по дивизиям. Один из немногих сохранившихся до наших дней танков находится сегодня на территории Донского монастыря в Москве.

На пожертвования верующих Новосибирска была создана воздушная эскадрилья «За родину». В честь новгородского князя Александра Невского, защищавшего северо-западные рубежи Руси против немецких крестоносцев в 13 веке, была названа другая эскадрилья, также построенная при содействии Русской православной церкви.

Многие только освободившиеся из лагерей священнослужители были призваны на фронт, где сражались в рядах Красной Армии. Другие в это время участвовали в рытье окопов или организации противовоздушной обороны в тылу. Десятки из них были награждены медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», а также — «За доблестный труд во время войны».

Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

В тылу врага

Демонстративно открывая храмы, немцы создавали видимость восстановления религиозной жизни на оккупированных территориях Советского Союза. Однако лишь небольшая часть православного духовенства перешла на их сторону, большинство же примкнуло к движению Сопротивления.

«Пусть ваши местные партизаны будут и для вас не только примером и одобрением, но и предметом непрестанного попечения. Помните, что всякая услуга, оказанная партизанам, есть заслуга перед Родиной и лишний шаг к нашему собственному освобождению из фашистского плена», — обращался митрополит Сергий к священнослужителями в тылу врага.

Священники в своих проповедях призывали жителей к противодействию нацистам, отказывались служить молебны в честь германской армии, собирали для партизан разведывательную информацию, предоставляли им пищу, одежду и ночлег. Отец Федор Пузанов смог в оккупированной Псковской области собрать денег и ценностей на полмиллиона рублей и переправить их на строительство танков колонны «Дмитрий Донской».

Наиболее смелые священнослужители уходили в партизанские отряды. Там они не только проводили службы, исповедовали и причащали бойцов, но и сами участвовали в диверсионных операциях и боевых столкновениях. Многие из них впоследствии были награждены медалями «Партизану Великой Отечественной войны».

Немцы жестоко карали православное духовенство за помощь партизанам и подполью. В Полесской епархии на территории Белоруссии было расстреляно более половины всех имевшихся там священников. Настоятеля церкви в Старом Селе Ровенской области Украины отца Николая Пыжевича заживо сожгли в его доме вместе с семьей за то, что он укрывал партизан и тяжелораненых солдат Красной Армии.

Примирение

Советская власть уже с первых дней войны высоко оценила вклад Русской православной церкви в дело борьбы с врагом. С июля 1941 года на страницах советских газет стали публиковаться положительные материалы о религиозной жизни в Советском Союзе.

Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский). Общественное достояние Общественное достояние

Сталин пошел навстречу РПЦ не только из-за проявленного ею патриотического порыва. Ему было важно противодействовать тем самым немецкой политике по переманиванию православного духовенства на свою сторону и превращению его в «пятую колонну». Кроме того, хорошие отношения между государством и Церковью сильно облегчали налаживание сотрудничества с западными державами, чья общественность уже давно была обеспокоена религиозной политикой СССР.

4 сентября 1943 года состоялась историческая встреча Иосифа Сталина и митрополита Сергия, во многом изменившая жизнь Церкви: ей было дано разрешение на избрание Патриарха (им стал Сергий), открыты церковные учебные заведения, началось издание религиозной литературы, учрежден Совет по делам РПЦ, без согласия которого местные власти не могли закрывать храмы. Несмотря на то, что религиозная жизнь продолжала оставаться под жестким надзором и контролем государства, это был гигантский шаг для Русской православной церкви.

Яркой демонстрацией той благодарности, которую к РПЦ за ее заслуги испытывала советская власть, стал тот факт, что на Парад Победы на Красной Площади 24 июня 1945 года высшие церковные иерархи были приглашены в качестве почетных гостей.