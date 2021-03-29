Почему остров в стране Советов носил имя ее злейшего врага?

Трудно представить, чтобы в какой-нибудь стране улицы, парки, площади или географические объекты называли в честь врагов государства. Тем не менее, 15 лет один из островов в СССР носил имя человека, которого советская власть когда-то считала наихудшим из своих противников.

Необитаемый остров в Карском море Северного Ледовитого океана был открыт Русской Полярной Экспедицией Императорской Академии наук в 1901 году. Его северную оконечность было решено назвать «мысом Колчака» в честь одного из участников Экспедиции — молодого ученого-гидрографа Александра Васильевича Колчака. Через семь лет его именем был официально назван уже весь остров (именно как «Колчак», а не остров Колчака).

Участники Русской Полярной Экспедицией Императорской Академии наук. Третий слева в верхнем ряду — Колчак. Общественное достояние Общественное достояние

Главный враг

В последующие годы Александр Колчак отошел от занятий наукой и всецело посвятил себя военно-морскому делу. В ходе Первой мировой войны он дослужился до командующего Черноморским флотом.

Революция 1917 года и разразившаяся в стране Гражданская война вынесли Александра Васильевича к самым вершинам власти. Он не только стал одним из лидеров белого антибольшевистского движения, но и был признан оппозиционными советской власти силами в качестве Верховного правителя России.

Командующий Черноморским флотом адмирал Александр Колчак. Общественное достояние Общественное достояние

Весной 1919 года белые армии адмирала Колчака начали масштабное наступление из Сибири в сторону Москвы, одержав ряд крупных побед и захватив обширные территории с населением свыше пяти миллионов человек. Среди руководителей большевиков оно вызвало серьезное беспокойство.

Ленин объявил адмирала главным врагом Советской Республики. «Надо напрячь все силы, развернуть революционную энергию, и Колчак будет быстро разбит. Волга, Урал, Сибирь могут и должны быть защищены и отвоеваны», — писал вождь мировой революции.

Адмирал Александр Колчак на фронте. Общественное достояние Общественное достояние

В скором времени в результате контрнаступления Красной Армии белогвардейские войска стали стремительно откатываться обратно в Сибирь. Сам Верховный правитель попал в руки своих противников и был расстрелян 7 февраля 1920 года.

Остров Колчака

После окончания Гражданской войны имена лидеров разгромленного белого движения, в том числе адмирала Колчака, подлежали в СССР забвению. Советская наука старалась игнорировать и достижения Александра Васильевича как ученого.

Остров Колчак на карте южной части Таймырского залива. Общественное достояние Общественное достояние

Однако годы шли, а остров Колчак, названный в честь главного врага большевиков, все еще сохранял свое имя и фигурировал так на советских картах. Лишь в 1937 году власти спохватились и спешно переименовали его в честь другого участника Русской Полярной Экспедиции 1901 года — урядника Якутского казачьего полка Степана Расторгуева.

Поторопившись, чиновники не учли, что в Карском море на тот момент уже был остров Расторгуева. Путаница с двумя одноименными островами сохранялась до 2005 года, когда было решено одному из них вернуть его историческое имя.

Александр Колчак. Общественное достояние Общественное достояние

Однако, с многострадальным островом теперь ошиблись уже российские власти. Вместо того, чтобы назвать его как прежде — Колчак, по недосмотру его стали именовать островом Колчака.