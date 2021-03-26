Спортсмены, репрессированные при Сталине

Во время большого террора сотни известных атлетов и чемпионов попали в лагеря и даже были расстреляны. Некоторые их них были настоящими звездами.

Оперативный приказ НКВД №00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» был подписан 30 июля 1937. Он положил начало так называемому Большому террору. В категорию «других антисоветских элементов» мог попасть кто угодно - по доносу самых разных людей подозревали и в шпионаже, и даже в подготовке заговора против Сталина.

За полтора года было арестовано более миллиона человек, около 700 тысяч были расстреляны, остальные отправлены в ГУЛАГ. Тысячи заключённых и расстрелянных были тесно связаны со спортом. Вот лишь немногие из них.

1. Основатель шахматного движения Василий Руссо умер в лагерях

Иллюстрации спортивного портала "Чемпионат" Иллюстрации спортивного портала "Чемпионат"

Василий Руссо был художником и скульптором. Но именно благодаря нему, СССР стал шахматной державой и воспитал столько чемпионов.

В 1900 году юный Василий Руссо приехал из провинциальной Одессы в столичный Петербург учиться в Академии Художеств. Волей случая он попал в ресторан «Доминик», где играли в шахматы. Он сам научился играть и поначалу был в том числе совершенно заворожен шашками, «этой коварной, такой обманчиво простой и такой же загадочно сложной игрой».

После Гражданской войны Руссо оказался в Москве и в 1920-23, по его воспоминаниям, вел «работу по распространению шахмат и шашек в Москве». В 1924 году председатель Высшего совета физической культуры и спорта Константин Мехоношин пригласил Руссо взять на себя организацию шахматно-шашечного движения уже во всем Советском Союзе.

В. Н. Руссо (1-й ряд, 5-й слева) на коллективном снимке участников III Чемпионата СССР по русским шашкам Общественное достояние Общественное достояние

Энтузиаст Руссо не только открыл многочисленные кружки, но и организовал чемпионат по шахматам и шашкам, Всесоюзную шахматно-шашечную секцию, он издавал журнал, посвященный этим видам спорта, писал пособия, был настоящим поклонником своего дела.

Однако во время Большого террора Мехоношина расстреляли. Он был одним из соратников Льва Троцкого, который был злейшим врагом Сталина по партийной борьбе. В конце 1930-х Сталин решил избавиться от всех троцкистов.

Следом по нелепому поводу был арестован и Руссо, протеже и подчиненный Мехоношина. Шахматиста приговорили к пяти годам лагерей. От тяжелых работ на лесозаготовке и очень скудного питания, которое ухудшилось с началом второй мировой войны, здоровье Руссо сильно подкосилось, и он умер в 1942 незадолго до окончания своего срока.

2. Прыгун-рекордсмен провел 10 лет в лагерях

Иллюстрации спортивного портала "Чемпионат" Иллюстрации спортивного портала "Чемпионат"

От природы у Николая Ковтуна были отличные данные - в 17 лет он принял участие в своих первых соревнованиях по легкой атлетике, и без какой-либо подготовки прыгнул в высоту на 1,70 м и более 6 м в длину.

Из провинциального Ростова-на-Дону, где Ковтун учился в институте и тренировался, его позвали в Москву. Тренер восхищался его талантом, и даже соперники считали Ковтуна гением: он прыгал блестяще и в высоту, и в длину. Всего за три тренировки легкоатлет освоил и прыжки с шестом и сразу показывал отличные результаты.

В 1937 году Николай Ковтун был первым советским прыгуном в высоту, который преодолел отметку в 2,01 метра. Тренер был уверен, что он сможет взять новый рекорд, но в том же году Николая арестовали прямо на тренировке.

В квартире провели обыск, а жене «врага народа» с грудным младенцем велели покинуть Москву, да еще и требовали отречься от мужа, однако она осталась преданной ему.

Ковтуна осудили на 10 лет лагерей и отправили отбывать наказание на крайний Север в лагеря Норильска и Воркуты, печально известные своими ужасными условиями труда при экстремальных морозах, а также скудным рационом.

Прыжок с шестом Михаил Прехнер/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru Михаил Прехнер/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Каким же был повод арестовать молодого прыгуна? Ему не повезло с местом рождения... Ковтун появился на свет в китайском Харбине, городе на границе с Россией. Его родители строили там Китайско-Восточную железную дорогу. Уже после революции советы продали дорогу китайцам, и тысячи строителей вернулись на родину. Однако в 1937 году внезапно всех «харбинцев» и их членов семьи признали шпионами, якобы готовившими диверсии в пользу Японии.

После десяти лет лагерей и голода, Ковтун все же воссоединился с семьей в 1947. Жену «врага народа» все это время не принимали на работу, а из-за войны был повсеместный голод. Однако, вскоре Ковтун попал под новую волну репрессий, в 1948 году вышел государственный указ об отправлении «особо опасных государственных преступников» в пожизненную ссылку в отдаленные места страны. Таким образом бывших заключенных, которые были свидетелями ужасов Большого террора, хотели «спрятать» подальше.

После смерти Сталина Ковтуна реабилитировали. Он работал учителем физкультуры, позже заведовал легкоатлетическим манежем в институте физкультуры. Реабилитировали и его рекорды, которые ранее были вычеркнуты из истории спорта.

3. Теннисиста Арчила Мдивани расстреляли

Иллюстрации спортивного портала "Чемпионат" Иллюстрации спортивного портала "Чемпионат"

Арчил Мдивани занимался теннисом с самого детства. Это был спорт элит в 1920-х, а отец Арчила, Буду Мдивани, был видным грузинским политиком и хотел дать сыну все самое лучшее. Когда отца назначили торговым представителем СССР во Франции, Арчил навещал его и наблюдал за европейским теннисом, более смелым, чем советский. Увиденные приемы Арчил показывал потом на корте в СССР и собирал на свои игры аншлаги. Он переехал в Ленинград, стал многократным чемпионом и одним из лучших теннисистов в 1930-х.

Арчил Мдивани на корте Legion Media Legion Media

Аполитичный Мдивани также пострадал из-за своего происхождения. Его отец был большевиком и высокопоставленным партийным работником, которого не раз отправляли на важные должности за границу. Однако в начале 1920-х он поддержал Ленина, а не Сталина по вопросам национальной политики партии, а после смерти Ленина и вовсе встал в оппозицию Сталину - на сторону Льва Троцкого. В конце 1920-х он был арестован и отсидел три года, но впоследствии это припомнят ему и во время большого террора.

В 1937 году отец, мать и братья теннисиста были арестованы, попав в «расстрельные списки». Это были перечни особо опасных «вредителей», которые подписывал лично Сталин или члены партийной верхушки. Попавших в эти списки ждал расстрел без суда и следствия.

Ходила легенда, что коварный сталинский соратник Лаврентий Берия решил подшутить над теннисистом и обещал отпустить его семью из тюрьмы, если тот выиграет в турнире.

Лаврентий Берия Общественное достояние Общественное достояние

Арчил играл из последних сил и победил, однако на банкете после игры он понял, что это был обман и его семью не отпустят. Он вспылил и прилюдно заявил Берии, что в его семье «врагов народа» быть не может. Такую дерзость Берия простить не мог.

Вскоре Арчил был арестован. Его приговорили к расстрелу за связь с руководителем контрреволюционной троцкистской организации Буду Мдивани (то есть за связь с родным отцом), а также обвинили в подготовке покушения на Берию.