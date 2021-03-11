7 российских номинантов на премию Дарвина

Советский экстрасенс, сварщик, бандит и другие странные люди получили номинацию на премию за самую нелепую смерть и утрату способности иметь детей.

1. Поезд мыслей (Сентябрь 1989 года, СССР)

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Первым номинантом премии Дарвина стал житель бывшей СССР, возомнивший себя экстрасенсом, Э. Френкель. Он решил, что может останавливать транспортные средства силой мысли, а всем сомневающимся в его способностях говорил, что в чрезвычайной ситуации его организм становится непобедимым.

Сначала он «останавливал» велосипеды, автомобили, а затем и трамваи - выходил на дорогу перед проезжающим транспортом, а когда водители останавливались перед мужчиной, чтобы не сбить, он думал, что все дело в его силе. В итоге он придумал для себя новое испытание - остановить на ходу товарный поезд.

На сайте премии сообщается, что машинист поезда, который сбил экстрасенса, видел, как тот отбросил портфель на землю, вышел на рельсы с поднятыми руками и опущенной головой. Машинист попытался остановить поезд с помощью аварийного тормоза, но не успел.

2. Московский мародер (8 сентября 2000 года)

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Несмотря на то, что номинанта на сайте премии прозвали «Московским мародером», история произошла аж за 6 тыс. км от Москвы, в Хабаровске. Неизвестный мужчина узнал, что ему изменяет жена, и в гневе попытался подорвать жену и ее любовника, прикрепив к двери их тайной квартиры самодельную бомбу. Увы, что-то пошло не так, и мужчина подорвал сам себя.

3. Завелся (25 апреля 2005 года)

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В теплый весенний день обычный московский строитель сверлил фундамент гаража на одной из улиц юга Москвы. Вдруг он заметил что-то блестящее, прилипшее к быстро вращающемуся шнеку. Он наклонился совсем близко к шнеку, чтобы разглядеть, а затем и схватить предмет, однако в этот момент его куртка зацепилась за шнек, замотала его руку, а затем и все тело в аппарат буровой установки. Когда его товарищи по работе остановили буровую установку, «только ноги мужчины ниже колен остались нетронутыми», сообщает сайт премии со ссылкой на неизвестную ежедневную газету. К сожалению, такие случаи в России случаются нередко - в ноябре 2020 года рабочего одного из предприятия в Набережных Челнах затянуло в станок, а в феврале 2021 сотрудницу птицефабрики зажевал конвейер.

4. Костыль, встречай пах (Ноябрь 2007 года )

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Эдуард был обычным домушником - он взламывал квартиры и воровал оттуда все ценные вещи. Очередная кража в ноябре 2007 года также не предвещала беды - поздно ночью Эдуард проник в квартиру 30-летнего инвалида, который мирно спал, украл все необходимое и собрался уходить, однако тут мужчина проснулся.

«Я не мог поверить своим глазам! Темная фигура какого-то громилы стояла рядом с моей тумбочкой! Я закричал, и он набросился на меня, беззащитного, с кулаками! У меня не было выбора. Я ударил его костылем между ног, и он выпрыгнул в окно. Слава Богу, я живу на втором этаже, и он не погиб от падения», — цитирует сайт премии воспоминания жертвы ограбления.

Жертве показалось, что при падении у грабителя выпало что-то из штанов - это оказалось мужское яичко. Инвалид опустил его в холодную воду и стал звонить в скорую.

«Врачи повесили трубку, когда я сказал им, что оторвал грабителю яйца!», — сообщила жертва.

Неизвестный прохожий вскоре обнаружил окровавленного вора, он же и вызвал полицию. По воспоминаниям следователи, когда врачи привели вора в чувство, он начал кричать «Верните мне мои яйца»!

Врачам пришлось ампутировать всю мошонку, чтобы, предотвратить гангрену.

5. Алхимик (10 декабря 2007 года)

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Сергей еще в детстве обещал бабушке найти эликсир бессмертия, чтобы она жила вечно. Чтобы исполнить свое обещание, мальчик с детства увлекался химией и биологией, окончил школу на одни пятерки. По данным сайта премии, его приняли сразу в два вуза - Уральский государственный университет и медицинский университет (точное название университета не уточняется).

Однако знания подвели будущего медика - еще во время обучения в колледже он начал слизывать цианистый калий с ладони. По его мнению, он должен был ежедневно глотать различные яды, чтобы укрепить свое тело и защитить его от смерти - это и был его эликсир вечной жизни. Так он и делал - ел ядовитые грибы в очень малых количествах, а также мышьяк, и призывал друзей сделать тоже самое.

«Я не умру. Я глотал яд в течение многих лет, и сегодня ничто не может убить меня», — говорил Сергей.

Однажды студент проглотил цианид, сильное отравляющее вещество, и почувствовал себя плохо. Вместо того, чтобы выпить обычную воду, он растворил в стакане с водой остатки вещества и выпил получившийся «эликсир». У него начались судороги, он впал в кому и умер, не приходя в сознание. Его отец даже после смерти называл сына одаренным химиком, который принес себя в жертву науке.

6. Красная революция (Апрель 2017 года)

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Имя героя следующей истории, а также ее предыстория и мотивы поступков неизвестны, но она настолько короткая и яркая, что премия Дарвина решила дать лауреату псевдоним Варгас.

Варгас был обычным сварщиком в Курганской области (2 тыс км от Москвы). В один из весенних дней Варгас просто решил засунуть огнетушитель в списанную артиллерийскую гаубицу - оружейный снаряд, похожий на пушку, но с более коротким и толстым стволом.

Неизвестно, что именно произошло, но огнетушитель резко взорвался внутри гаубицы, и вылетевшие куски металла ранили сварщика в голову.

7. Страстное погружение (Июнь 2017 года)

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22-летний учитель физкультуры Евгений Чернов решил устроить романтический вечер своей возлюбленной Яне Крючковой на склоне возле небольшого пруда Еланского района Волгоградской области (800 км от Москвы). Пара занялась сексом на заднем сидении автомобиля, но перестаралась - парень и девушка слишком сильно раскачали машину, отчего она съехала в воду.

По информации Ura.ru, полицейские начали искать пару только после того, как их семьи заявили в полицию об их пропаже. Сначала следователи обнаружили следы от шин, а затем достали из воды саму «Ниву» с двумя трупами внутри. Оба захлебнулись, не успев выбраться из салона автомобиля.

«Это Россия, так что неизвестно, сколько водки тут было задействовано», написали на сайте премии Дарвина и наградили пару сразу двумя премиями.