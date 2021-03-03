Когда над Кремлем развевался флаг США?

Этот невероятный факт никак не связан с военными действиями, но состоялся как раз в период «холодной войны».

Всего один раз в истории над Кремлем поднялся флаг США. Это не было сценой для фильма или чье-то злой шуткой. Флаг подняли по приказу советского генсека, и девять дней он развевался на ветру - на всеобщее обозрение.

Товарищ Никсон

В мае 1972 года случилось самое знаковое событие политической «разрядки» - временного, но долгожданного снижения градуса агрессии между США и Советским Союзом. Это был первый в истории официальный визит президента Соединенных Штатов Ричарда Никсона на советскую землю.

Визит Ричарда Никсона в СССР, 1972 г. Владимир Мусаелян/TASS Владимир Мусаелян/TASS

Этому предшествовала цепочка событий длинною в пять лет. В январе 1967 года США и СССР договорились совместно работать по проекту «Союз-Аполлон» - так называемое «рукопожатие в космосе» между двумя державами о совместном пилотируемом полете в космос. В июне того же года в США приехал премьер Алексей Косыгин, а в декабре в советской Академии наук появился Институт США и Канады, впоследствии провозглашенный «рассадником либерализма». В 1969 году в Хельсинки начались советско-американские переговоры по ограничению стратегических вооружений, в сентябре 1971-го - между Кремлем и Белым домом открыли «горячую линию». Словом, две супердержавы убедились в том, что гонку ядерных вооружений необходимо заканчивать как можно скорее - и начали налаживать мосты.

Председатель Верховного Совета СССР Николай Подгорный встречает президента США Ричарда Никсона с женой Пэт в международном аэропорту Внуково. Виктор Будан; Виктор Кошевой/TASS Виктор Будан; Виктор Кошевой/TASS

Дело, наконец, подошло к первому официальному визиту президента США. Согласованы были и даты, и повестка переговоров. Но в последний момент он оказался под угрозой срыва: накануне Соединенные штаты массированно обстреляли два крупнейших города во Вьетнаме - Ханой и Хайфон. Реакция Советов была тревожной.

Анатолий Черняев, высокопоставленный сотрудник международного отдела ЦК КПСС вспоминал, что был в кабинете Брежнева, когда ему позвонил премьер Косыгин со словами: «Посмотри, как Никсон обнаглел! Сволочь! Слушай, Лень, может, нам его визит отложить? Бомба будет что надо!». На это Брежнев возразил: «Бомба-то бомба, да кого она больше заденет?». Никсона ожидали в Москве 22 мая 1972 года.

Флаг над Кремлем с лучшим видом из окна

Высокого гостя в аэропорту «Внуково» встречали правая рука Брежнева, Николай Подгорный, премьер Косыгин и сам Брежнев.

Советская сторона продумала все до мелочей, уделяя внимание даже таким деталям, как должен выглядеть аэропорт. Генсек потребовал, чтобы на аэродроме не было «голо». В итоге, помимо официальных лиц и почетного караула из представителей трех родов войск, как того требовал протокол, на летном поле собрали толпу молодежи. От плакатов с надписями вроде «Дружба» и «Не воевать, а торговать» решили воздержаться, стояли только с американскими и советскими флажками.

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Из аэропорта кортеж с Никсоном направился в Кремль, по строго выверенному маршруту. Как вспоминал об этом событии известный переводчик, голос СССР на официальных переговорах с Вашингтоном, Виктор Суходрев, Ленинский проспект и другие улицы, ведущие в сторону Кремля, тоже были украшены советскими и американскими флагами.

«Не было, правда, только “восторженных” толп москвичей, которых при встречах представителей дружественных государств обычно собирали по разнарядке. Более того, даже случайных прохожих к краям тротуаров не подпускали. Это все оговорили заранее», - писал Суходрев. Поселили Никсона в Кремле, в апартаментах по соседству с Оружейной палатой, где и подняли впервые в истории флаг Соединенных Штатов Америки.

Ричард Никсон и Леонид Брежнев подписывают договор 26 мая 1972 года в Кремле в Москве. Getty Images Getty Images

Никсон, однако, всерьез обратил внимание на пустынность улиц только во время однодневного визита в Ленинград (ныне Санкт-Петербург): где бы ни проезжал кортеж, ни в одном месте он не увидел даже случайного прохожего, а все примыкающие улицы были перекрыты грузовиками. А когда он снова вернулся в Москву и пошел в баптистскую церковь (что также было заранее обговорено), то обнаружил среди присутствующих на службе только молодых мужчин.

После подписания итогового договора. TASS TASS

Как потом выяснилось, обычным прихожанам в тот день к церкви приближаться запретили, а внутрь отправили только сотрудников КГБ «в штатском». И это «наименьшая» из мер по подготовке: в Москве, к примеру, для лучшего вида из апартаментов Никсона из Кремля снесли целый исторический жилой район - чтобы он не закрывал панорамный вид на классицистический особняк 18 века.

Ядерное разоружение и Pepsi

Тогда Ричард Никсон провел в России девять дней. Жизнь в Кремле накладывала свои отпечатки: разговаривать ему с помощниками, избегая прослушки, пришлось внутри привезенного из Штатов президентского лимузина. Но сам визит себя оправдал.

29 мая, в заключительный день Брежнев и Никсон подписали восемь серьезных документов, включая Договор по ПРО и Договор ОСВ-1, соглашение о невмешательстве во внутренние дела друг друга, двусторонние договору по сотрудничеству в науке, космосе, медицине и охране окружающей среды.

Президентская чета на трапе советского спецсамолета перед отлетом в Киев. Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

Одним из итогов визита стало соглашение между советским правительством и компанией Pepsico о строительстве под Сочи завода по производству пепси-колы в обмен на эксклюзивное право продавать в США «Столичную» водку. К слову, за выгодный контракт соперничала и Coca-Cola, но в СССР с конца 1940-х бренд был символом «растленного Запада», а вот о пепси тогда мало кто знал.

Советские школьники надеялись, что построят еще и завод по выпуску жевательной резинки, но этого не случилось. «Разрядка» закончилась в 1979 году - с вводом советских войск в Афганистан.