Зачем по российским рекам плавали настоящие авианосцы

Эти тихоходные гиганты внесли заметный вклад в разгром «врагов революции», а также китайских войск во время вооруженного конфликта стран в 1929 году.

Авианосцы по праву считаются сегодня символом мощи и господства на морских просторах. Несмотря на то, что их звездный час пришелся на Вторую мировую войну, заметную роль они сыграли и в ходе Первой.

Большинство ранних моделей не могли обеспечить взлет и посадку самолетов со своих палуб. Зато они были в состоянии доставить до необходимой точки, спустить на воду и подобрать обратно целую эскадрилью гидросамолетов.

Авиатранспорт «Орлица». Архивное фото Архивное фото

В начале 20 века Российская империя была одним из мировых лидеров по производству подобных типов кораблей. Семь гидроавиатранспортов сражались против турок и немцев в водах Черного и Балтийского морей. К сожалению, все они были так или иначе потеряны после выхода страны из Первой мировой войны в 1918 году.

Пришедшие к власти в России большевики не утратили традиции постройки авианесущих кораблей, доставшиеся им от предшественников. Вот только применять такие корабли они собирались отнюдь не на морях, а на реках и озерах.

«Коммуна»

Авианосная баржа «Коммуна». Архивное фото Архивное фото

Морской театр военных действий не играл в ходе Гражданской войны в России большой роли. Основное противостояние между большевиками и «врагами революции» шло на суше. Именно поэтому советское руководство задумалось о создании авианосцев, способных действовать на полноводных реках Сибири, Урала и Поволжья.

Как раз для Волги в августе 1918 года был создан первый в мире речной авианосец. Основой для «Коммуны» стала нефтеналивная баржа «Франция», длина которой составляла 140 метров, а ширина - 19 метров.

Рисунок «Коммуны». Архивное фото Архивное фото

На гидроавиатранспорте располагался авиаотряд из шести гидросамолетов М-9, а также трех колесных истребителей «Ньюпор». Основной ударной силой были именно гидросамолеты, которые команда корабля спускала на воду и затаскивала обратно по специально оборудованным деревянным платформам.

«Авианосная группа» состояла собственно из самой «Коммуны», тащившего ее буксира, пассажирского парохода, на котором располагался летный состав, боеприпасы и горючее, а также нескольких катеров сопровождения. Защищали группу установленные на гидроавиатранспорте пулеметы и две 37-мм зенитные пушки.

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Чрезвычайно тихоходная «Коммуна» (всего 11 км/ч), тем не менее, играла порой важную роль в боевых действиях. Ее самолеты бомбили инфраструктуру и войска противника, осуществляли разведку.

Летчик Сергей Козлов вспоминал, как в 1918 году в ходе битвы за Царицын (Сталинград) гидросамолеты искали хорошо замаскированную артиллерийскую батарею белых, простреливавшую водные подходы к защищаемому красными городу. Поскольку обычная воздушная разведка оказалась бесполезной, решили попытать счастья гидросамолеты с «Коммуны».

Летчики 68-го речного авиаотряда. Архивное фото Архивное фото

«25 августа один из летчиков дивизиона вылетел на морском самолете М-9 на разведку батареи с малой высоты», - писал Козлов: «Уже много раз прошел самолет взад и вперед вдоль оврага, и все безрезультатно. Летчик решил спуститься еще ниже. Началось испытание нервов. И нервы белых не выдержали. Враг открыл по самолету сильный огонь и этим демаскировал себя. Уже в нескольких местах пробиты крылья и лодка. Осколок попал в штурвал. У летчика на правой руке ранены два пальца, и сидящий рядом наблюдатель Максименко зажимает их платком. А самолет продолжает кружить. Только установив координаты батарея, экипаж возвратился к флотилии и передал данные для стрельбы». Позиции врага накрыл прицельный артиллерийский огонь.

Недолгая эпоха речных авианосцев

Вслед за «Коммуной» на Волге появились более функциональные гидроавиатранспорты «Посейдон» и «Свобода», также переделанные из нефтеналивных барж. Склады и каюты для летчиков располагались уже не на отдельном пароходе, а на том же корабле, где стояли гидросамолеты.

Гидроавиатранспорт «Свобода». Архивное фото Архивное фото

Общим недостатком советских авианосцев, помимо тихоходности, было то, что самолеты все время находились под открытым небом, что не могло не сказаться на их состоянии. Проблему решили на гидроавиатранспорте с характерным именем «Смерть», на палубе которого сконструировали два ангара.

Любопытна судьба гидроавианосца «Припять», развернутого в марте 1919 года на базе пассажирского парохода «Татьяна». В ходе советско-польской войны он был захвачен польскими войсками и использовался ими как военный транспорт, пока не был затоплен при отступлении 25 июля 1920 года. Большевики подняли его со дна и вернули в строй в качестве штабного корабля, но и им при спешном отходе пришлось его вскоре затопить. В апреле 1921 года теперь уже поляки подняли его на поверхность и под именем «Адмирал Серпинек» включили в состав своих ВМС. 17 сентября 1939 года в ходе вступления Красной Армии на территорию восточной Польши корабль вновь был затоплен и вновь поднят. В сентябре 1941 года он в очередной раз отправился на дно - его затопили в Днепре отступающие из Киева советские войска. Через три года многострадальный корабль снова подняли, но ввиду невозможности ремонта наконец-то отправили на слом.

«Адмирал Серпинек» у Городища, 1930 год. Архивное фото Архивное фото

Белые также попытались создать свой авианосный флот. В начале лета 1919 года на уральской реке Чусовая около Перми они переоборудовали 84-метровую баржу в гидроавиатранспорт «Данилиха», способный нести четыре самолета. Однако проявить себя ему было не суждено. Уже в июле того же года его захватили и сожгли красные.

После окончания Гражданской войны советские речные авианосцы ярко проявили себя лишь один раз. Осенью 1929 года в ходе советско-китайского вооруженного конфликта на реке Сунгари действовал авиатранспорт «Амур», служившей базой 68-му авиаотряду. Он успешно вел разведку и атаковал позиции противника, особо отличившись в ходе прикрытия десанта в районе Фугдина (Фуцзиня). «Летчиками отряда уничтожены канонерка… вооруженный пароход, баржа… Подавлены вражеская артиллерия и пулеметные точки. Рассеяна белокитайская конница, чем оказана помощь десанту», - писал командир отряда Эдуард Лухт.

Плавучий авиангар «Амур». Архивное фото Архивное фото

В связи с бурным развитием авиации и кораблестроения в 1930-е годы СССР отказался от использования громоздких речных гигантов. Эстафету у него приняли США. В ходе Второй мировой войны на Великих Озерах действовали несколько учебных «пресноводных» авианосцев для подготовки летчиков военно-морской авиации.