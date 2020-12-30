Пьер Карден: как кутюрье полюбил советскую Россию и получил орден от Путина

Любовь Пьера Кардена к России стала притчей во языцех. Он использовал русские мотивы в своих коллекциях, одевал русских балерин и первых леди, а в постперестроечные годы скупал столичную коммерческую недвижимость, открывал в Москве рестораны, а во Францию возил провинциальные драматические коллективы.

Связи дизайнера с Россией удивительно многообразны: он не только шил для Раисы Горбачевой, жены единственного президента СССР, и одевал легендарную балерину Майю Плисецкую, но и как посол доброй воли ЮНЕСКО собирал средства на ликвидацию последствий чернобыльской катастрофы. А в 2013 году получил из рук Владимира Путина Орден дружбы, которым награждаются иностранцы за заслуги перед Россией.

Советские годы

Карден бывал в России несчетное количество раз. Первый визит состоялся ещё в советские годы (в 1963 году в составе делегации деятелей культуры). Модельера никогда не останавливала политическая цензура: если он считал проект коммерчески успешным, то готов был реализовывать его даже по ту сторону железного занавеса. Карден сотрудничал с несколькими десятками текстильных фабрик СССР, отшивая в них коллекции прет-а-порте для Восточной Европы.

Французский модельер Пьер Карден Виталий Арутюнов/Sputnik Виталий Арутюнов/Sputnik

Ключевым мотивом 1960-70-х в творчестве модельера стало освоение Космоса. Кутюрье признавался, что революционные женские образы в костюмах, напоминающих скафандры, были порождены в его воображении фотографиями первой женщины на земной орбите Валентины Терешковой.

Манекенщицы на показе Пьера Кардена в СССР Александр Макаров/Sputnik Александр Макаров/Sputnik

Знаковой для его творчества и в целом для развития моды 1960-х стала коллекция Space, вдохновлённая полётом в космос Юрия Гагарина. И впоследствии Карден не раз возвращался к теме звёздных одиссей. Так, в 2011 году в Кремлёвском дворце состоялся модный показ ещё одной «космической» коллекции Кардена, приуроченной уже к 50-летию полёта Гагарина и вдохновлённой русским вкладом в исследование космоса.

В 1970-х Кардена считали главной западной fashion-звездой в СССР. Политическая лояльность открывала ему многие двери. Костюмы от Кардена, которые можно было купить в закрытых для простых граждан магазинах «Берёзка», носили жёны политруководства, а личная дружба с Майей Плисецкой способствовала популярности среди обеспеченной богемы.

Пьер Карден и Майя Плисецкая Getty Images Getty Images

Карден познакомился с Плисецкой во время её гастролей во Франции (на театральном фестивале 1971 года в Авиньоне) и впоследствии создавал костюмы для многих постановок, в которых была задействована прима. Самой знаменитой стал легендарный балет Большого театра «Анна Каренина».

Плисецкая в нарядах от Кардена Дмитрий Донской,Владимир Родионов/Sputnik; Вдадимир Киселев/ТАСС Дмитрий Донской,Владимир Родионов/Sputnik; Вдадимир Киселев/ТАСС

Балерина также охотно демонстрировала ансамбли Кардена в повседневной жизни, что служило им лучшей рекламой в советском светском обществе.

Плисецкая и Карден Reuters Reuters

На рубеже эпох

Перестройка не повлияла на отношение кутюрье к России. Бизнес быстро перепрофилировался, и заказов стало только больше. Карден стоял у истоков всей индустрии готового платья и столь привычных в наши дни франшиз и логотипов, поэтому открытие нового рынка в лице громадной страны, не знавшей рамок и финансовых ограничений, его лишь подстегнуло.

Пьер Карден в Чернобыльской зоне отчуждения Global Look Press Global Look Press

Интересно, что эффектный крой и скульптурные силуэты моделей Кардена пришлись по вкусу и новой элите. Первые леди – снова в костюмах от Кардена. Раиса Горбачёва не раз называла кутюрье своим любимым дизайнером и носила его изделия во время всех официальных визитов.

Пьер Карден на Красной площади Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Карден начал активно промоутировать русскую культуру на Западе ещё в советские годы. С его подачи постановку «Юнона и Авось» Марка Захарова увидели во Франции, а в перестроечные годы многоликий модельер, на сей раз выступивший в роли продюсера, привёз её в США. По слухам, он сам неплохо пел и любил исполнять знаменитую арию из спектакля Захарова в кругу друзей в принадлежавшем ему ресторане Maxim’s (модельер владел всей сетью, включая флагманское заведение в Париже и московское, открывшееся в 1998-м).

Пьер Карден и сотрудники только что открытого им ресторана Maxim's Reuters Reuters

Карден всегда был хватким бизнесменом, и это касалось самых разных сфер. Так, в Париже он создал собственный театр Espace Pierre Cardin, где ставилось немало русских пьес. В свою очередь, Карден как «прокатчик» привозил в новую Россию европейские постановки, способствуя налаживанию культурных связей.

Показ Пьера Кардена в Государственном Кремлевском Дворце Андрей Маленков/Sputnik Андрей Маленков/Sputnik

«Я всегда считал себя не столько закройщиком (хотя в этом я, безусловно, хорош), - говорил модельер, - но и дипломатом. Я поддерживал искусство, социальные проекты, важные культурные инициативы по обе стороны занавеса». Дизайнер спонсировал сразу несколько премий для начинающих артистов и художников из России, включая фестиваль «Юные дарования», не раз устраивал показы русских дизайнеров во Франции и выделял немало средств на самые разные проекты в сфере культурного обмена двух стран.

Карден в Детской школе искусств "Старт" Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Звёздный час

Одним из самых громких событий карденомании в России стало дефиле 1991 года, состоявшееся прямо на Красной площади. Считается, что невиданное для страны шоу тогда посетило 200,000 человек. Показ стал знамением времени, символом наступления новой эпохи, стиравшей границы между мирами, враждовавшими 70 лет.

Пьер Карден осматривает образцы облачений для священнослужителей в Технологическом институте легкой промышленности и Институте дизайна МГУДТ Григорий Сысоев/Sputnik Григорий Сысоев/Sputnik

Его сравнивали с парадом и транслировали на первых каналах как своего рода символ страны, устремлённой в будущее. Интересно, что главным спонсором шоу выступила фирма «МММ», одна из первых коммерческих структур эпохи, ставшая впоследствии крупнейшей финансовой пирамидой.

Пьер Карден и Зураб Церетели позируют со статуей Владимира Путина работы последнего, 2008 AFP AFP

Карден славился амбициозностью и видел своей резиденцией никак не меньше, чем родовое гнездо маркиза де Сада. Он купил замок Лакост и фактически всю деревню при нём в начале 2000-х, заработав свой первый миллиард. И тут снова и довольно неожиданно обнаруживается русский след: модельер устроил при замке парк скульптур, собрав коллекцию сплошь из русских авторов. В частности, памятник де Саду там принадлежит рукам московского скульптора Александра Бурганова.