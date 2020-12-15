Лучший советский диверсант Второй мировой

В деле подрыва вражеских зданий и пуска поездов под откос Илье Старинову не было равных в Красной Армии. Адольф Гитлер лично объявил награду за его голову.

«Великий подрывник», «дедушка советского спецназа», «бог диверсий», «гений минной войны» — так называли полковника инженерных войск Илью Григорьевича Старинова. За весь период Второй мировой войны под его руководством было проведено 256 подрывов мостов и пущено под откос 12 тысяч эшелонов противника.

Старинов как сам участвовал в операциях, так и занимался подготовкой и обучением диверсионных и партизанских отрядов. Кроме того, им лично был разработан ряд минно-взрывных заграждений и диверсионной техники, запущенных в массовое производство.

Испания

Талант Ильи Григорьевича как диверсанта в полной мере проявился в ходе Гражданской войны в Испании, куда он под псевдонимом «Родольфо» был направлен в составе Группы советских специалистов в 1936 году.

Илья Григорьевич Старинов. Общественное достояние Общественное достояние

Старинов виртуозно подходил к делу. Однажды взрывчатку спрятали в захваченной полевой кухне, оставили на мосту и взорвали, когда по нему проходила колонна войск противника. В другой раз ее положили в ящик, который тащил бесхозный мул и которого обрадовавшиеся неожиданной находке солдаты-франкисты отвели в расположение своей части в укрепленном монастыре Вирхен-де-ла-Кабеса. После взрыва на штурм пошли спрятавшиеся в засаде отряды республиканской армии.

Для того, чтобы вывести из строя важный тоннель на участке Пеньярроя-Кордова, мину замаскировали под автомобильную шину и разместили между рельсами. Проходящий эшелон с боеприпасами для войск Франко зацепил и уволок шину в туннель, где вскоре раздался взрыв. Пожар и детонация боеприпасов продолжались несколько суток.

Sputnik Sputnik

Самый громкий успех Старинова в Испании стоил ему немало нервов. Дело в том, что минируя железнодорожные пути у Кордовы, его группа была уверена — пассажирские поезда здесь не ходят. При отходе они к большому своему удивлению заметили, что к мине приближается именно такой поезд, остановить который было уже невозможно.

«Трудной была для меня та ночь. Я не ждал от будущего ничего хорошего. Знал: оправдания не помогут… Опасность нависла над всем нашим делом, налаженным с таким трудом», — писал Илья Григорьевич в «Записках диверсанта». Однако трагедия обернулась триумфом. Утром выяснилось, что под откос был пущен вовсе не пассажирский, а штабной поезд итальянской авиационной дивизии.

Народный комиссар обороны СССР Климент Ворошилов пожимает руку капитану Илье Старинову, 1937 г. Общественное достояние Общественное достояние

По возвращении на родину Старинов чуть не попал под каток разразившихся тогда репрессий. Многих обвиненных в измене и расстрелянных военачальников он хорошо знал, а арестованный Ян Берзин был его непосредственным руководителем в Испании. От трибунала диверсанта спас Народный комиссар обороны маршал Климент Ворошилов.

Личный враг Гитлера

Когда вскоре после вторжения немецкой армии в пределы СССР выяснилось, что советская доктрина «бить врага на его территории и малой кровью» не работает, возникла острая необходимость создания обширной партизанской сети и организации диверсионной деятельности в тылу противника. Здесь в полной мере пригодились навыки Старинова.

Немецкие войска в Харькове, 11 ноября 1941 года. German Federal Archives German Federal Archives

В октябре 1941 года шли ожесточенные бои за крупный промышленный центр советской Украины Харьков. Оперативно-инженерной группе Ильи Григорьевича было поручено провести минирование города на случай занятия его вермахтом. В итоге здесь было установлено 30 000 противотанковых и противопехотных мин, около 2000 мин замедленного действия и свыше 5000 ложных мин — муляжей, на разминирование которых противник, тем не менее, потратил бы время и ресурсы.

Кроме того, Старинов подготовил немцам особую ловушку. В роскошном доме в центре Харькова, где, как предполагал диверсант, остановится командование противника, была заложена радиомина (350-килограммовый заряд тола), тщательно спрятанная в полу котельной. Чтобы не вызывать подозрений, здесь же в груде угля была спрятана мина-«поплавок», не предназначенная для подрыва.

Общественное достояние; раскрашено Klimbim Общественное достояние; раскрашено Klimbim

Когда немецкие саперы обнаружили и обезвредили отвлекающую внимание советскую мину, в доме расположился генерал-лейтенант Георг фон Браун и штаб 68-й пехотной дивизии. 14 ноября в 5 утра настоящая мина была активирована по радиосигналу на расстоянии 300 км от Харькова. Мощный взрыв привел к гибели как Брауна, так и всего командования дивизии.

Гитлер был в ярости от произошедшего. После того как военная разведка Третьего Рейха выяснила личность организатора диверсии, за голову Старинова была назначена награда в 200 тысяч рейхсмарок.

Израиль Озерский/Sputnik Израиль Озерский/Sputnik

Немцам так и не удалось поймать дерзкого диверсанта. До конца войны Илья Григорьевич занимался организацией партизанской борьбы в тылу противника, курировал взаимодействие между советскими войсками и Национально-Освободительной армией Югославии, а также руководил разминированием дорог в Венгрии и Германии.

Дед спецназа

В послевоенное время Илья Старинов сосредоточился на преподавании в учебных заведениях КГБ. Он подготовил не один десяток высокопрофессиональных сотрудников спецназа, которые ласково звали его «дедом».

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Старинов был награжден десятками медалей и орденов, но ни разу не получил главную награду страны. Три раза в Советском Союзе и два раза в России его хотели представить к званию Героя, но всякий раз награждение срывалось. Причиной стал неуживчивый и прямолинейный характер диверсанта, его привычка высказывать начальству правду в лицо.

Хотя ему так и не удалось стать генералом, Илья Григорьевич относился к этому легко. «Лучше быть живым полковником, чем мертвым маршалом», — говорил доживший до ста лет Старинов.