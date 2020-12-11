Мать отправила на войну 10 сыновей… и все вернулись!

Редкая семья в СССР не потеряла сына или отца в ту войну. Часто же на полях сражения гибли все мужчины в семье. Тяжек был удел их жен и матерей.

Хорошо известна история пятерых братьев Салливан, затонувших вместе с легким крейсером «Джуно» в ходе битвы за Гуадалканал (на ней частично основан фильм «Спасение рядового Райана»). Еще больше подобных случаев происходило на жестоком и беспощадном Восточном фронте.

Самый кровопролитный конфликт в истории человечества принес миллионам людей незаживающую боль утраты.

Настоящее чудо

Тем не менее, не обходилось и без счастливых исключений. Так, все десять сыновей Евдокии Даниловны Лысенко из украинского села Бровахи отправились на фронт и все благополучно вернулись домой живыми.

Евдокия Лысенко. Общественное достояние Общественное достояние

Первым вернулся Николай, чудом оставшийся в живых после взрыва, убившего семь его сослуживцев. В 1944 году после госпиталя он был отправлен к матери.

Иван с боями прошел всю Украину, попал в концентрационный лагерь Треблинка, но смог сбежать. Продолжив сражаться, он закончил войну в Румынии.

В той же Румынии случайно встретились два других брата. В августе 1944 года под Яссами Михаил увидел на передовой Феодосия. «Я к нему в окоп, обнял его», — вспоминал Михаил: «Оказалось, я в разведку иду, а он с разведки возвращается. Мне идти нужно, а мы наговориться не могли. Плакали оба...» После боев в Венгрии братья вернулись домой инвалидами. Михаил после тяжелого ранения в грудь, Феодосий — без одной ноги.

Братья Лысенко. Общественное достояние Общественное достояние

Андрей и Павел были угнаны на работы в Германию, но смогли освободиться и примкнули к наступающим частям Красной Армии. Старший лейтенант Василий был трижды ранен и за мужество получил орден Красной Звезды. В 1946 году домой вернулся служивший телефонистом Петр.

Братья Лысенко прошли весь боевой путь от Берлина до Дальнего Востока. Связист Александр дошел до столицы Третьего Рейха. Танкист Степан после ранения в Восточной Пруссии был направлен в Маньчжурию воевать с японцами, но боевые действия к его приезду уже закончились. Домой он вернулся последним из братьев, в 1947 году.

Мать-героиня

Находясь в тягостном ожидании вестей с фронта, овдовевшая еще в 1933 году Евдокия Даниловна одна воспитывала пятерых дочерей. Пережив немецкую оккупацию, счастливая мать дождалась всех своих сыновей живыми.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Евдокии Лысенко звания матери-героини. Общественное достояние Общественное достояние

Об удивительной истории Евдокии Лысенко скоро узнали за пределами села. В 1946 году в Киеве ей был вручен орден «Мать-героиня».

Евдокия Лысенко умерла в 1967 году, на 73-м году своей жизни. В 1984 году было решено увековечить ее память установкой бронзовой статуи в ее родных Бровахах. На церемонии присутствовали все сыновья Евдокии за исключением Василия, не дожившего до этого знаменательного события.