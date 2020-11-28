12 самых красивых островов России

От заполярных арктических берегов до тропических лесов Дальнего Востока, от Китовых аллей под открытым небом до островных монастырей – вот дюжина самых ярких российских островов.

1. Сахалин

Мыс Великан на Сахалине Legion Media Legion Media

Самый большой остров России площадью 76,5 тыс км². После русско-японской войны 1905 года Сахалин принадлежал наполовину Японии и наполовину России, но после Второй мировой войны полностью вошел в состав СССР, а затем и современной России.

Сейчас здесь проживает около полумиллиона человек, треть из которых живет в самом большом городе на острове – Южно-Сахалинске. Зима здесь длится 7-8 месяцев, короткое лето обычно прохладное и ветреное. Сахалин богат месторождениями нефти, газа, золота и угля.

Приезжают сюда, в основном, экотуристы – здесь находится несколько больших заповедников с нетронутой дикой природой, заказники и множество экологических курортов. Также остров привлекает и любителей горнолыжного спорта - прямо в городской черте Южно-Сахалинска есть курорт "Горный воздух" с 25 км трасс.

2. Итуруп

Мыс Пенный острова Итуруп Geo Photo Geo Photo

Находящийся в непосредственной близости от Японии, остров Итуруп является самым большим в архипелаге Большой гряды Курильских островов. Как и все Курилы, Итуруп был сформирован поднявшимися из моря вулканами: на мысе Инкито курильского острова расположена «страна застывшей лавы», по которой можно проследить, каким был архипелаг миллионы лет назад.

На Итурупе расположено девять действующих вулканов, один из самых высоких водопадов России Илья Муромец (141 м), множество горячих источников и кипящие озера. Сейчас на острове проживает чуть более 6000 человек.

Вплоть до 1945 года остров Итуруп, как и весь архипелаг, принадлежащий Японии, был присоединён к Советскому Союзу в результате Курильской Десантной операции. С тех пор Япония так и не оставила своих претензий на территории, что препятствует заключению мирного договора между ней и Россией.

3. Остров Врангеля

Мыс Уэринг на острове Врангеля Legion Media Legion Media

Остров Врангеля – один из самых труднодоступных заповедников на территории России. Чтобы его посетить, требуется несколько специальных правительственных разрешений, да и добраться сюда непросто: зимой приходится лететь на вертолете, а летом – плыть на ледоколе.

Остров площадью 7510 квадратных километров, лежащий по обе стороны от 180-го меридиана, – северный близнец Галапагосских островов: благодаря суровому климату, он остается оазисом дикой природы. Остров Врангеля – мировой чемпион по количеству берлог белых медведей. Вдобавок здесь обосновалась самая многочисленная в мире популяция тихоокеанских моржей и единственная в Азии гнездовая колония белых гусей.

По мнению палеонтологов, остров Врангеля был еще и последним оплотом шерстистых мамонтов. Особый карликовый подвид продержался здесь до XVIII века до н.э. – 6 тысяч лет спустя после того, как мамонты вымерли во всех других уголках планеты. Закрученные в спирали мамонтовые бивни до сих пор можно найти на острове.

Кстати, остров Врангеля является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

4. Остров Ратманова

На том берегу Берингова пролива виднеется американский остров Крузенштерна Legion Media Legion Media

Самая восточная точка России, остров Ратманова расположен посреди Берингова пролива, всего в 3.7 километра от территории США – острова Крузенштерна. Административно остров Ратманова относится к Чукотскому АО, однако, постоянное население здесь уже не проживает: на острове лишь размещена база российских пограничников. Полвека назад коренным населением острова были эскимосы, которые затем переселились на материковую часть Чукотки и американский остров Крузентштерна.

На острове Ратманова расположен один из крупнейших в регионе птичьих базаров, то есть массовое гнездовье морских птиц, общей численностью свыше 4 млн особей. В июне 1976 года здесь даже отметили охристого колибри — единственный вид колибри, залёт которого зарегистрирован в России.

5. Соловки

"Жемчужина" Белого моря - Большой Соловецкий остров Legion Media Legion Media

На главном острове этого архипелага находится Соловецкий монастырь, через который шла колонизация севера России.

Существовавший практически автономно, монастырь был богат и влиятелен, имел свои училища, заводы, армию и флот, а здешняя библиотека была одной из самых ценных в царской России. Но после Революции 1917 года здесь был основан Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), первый из сети концлагерей, опутавших в дальнейшем всю Россию. Позже началась Вторая мировая война, и на Соловках из беспризорных детей стали готовить юнг для северного флота.

Но суровый период в истории этих островов остался позади. Сегодня здесь вновь живут монахи, а знаменитые Соловки стали одной из главных туристических достопримечательностей России. Причиной тому не только дивная северная природа этих заповедных мест, но и решение ЮНЕСКО отнести острова к объектам всемирного наследия.

6. Кижи

Удивительная деревянная архитектура XVII века Сергей Смирнов/Global Look Press Сергей Смирнов/Global Look Press

Ансамбль Спасо-Кижского погоста, расположенный на одном из 1650 островов Онежского озера, является одной из главных достопримечательностей северо-запада России. Более 20 лет назад он также был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для большинства россиян именно 37-метровая церковь Преображения Господня, главный памятник острова, стала символом средневекового деревянного зодчества. 22 церковных купола разного размера, по легенде, разместились ярусами на деревянном основании без единого гвоздика. На самом деле гвозди все-таки использованы для крепления декоративных досок, но не в несущей конструкции. В 2020 году закончили полную реставрацию церкви.

Кижский погост стал основой для создания первого в России музея под открытым небом – государственного заповедника «Кижи».

7. Монерон

Весь остров можно обойти пешком за 5-6 часов Strana.ru Strana.ru

С моря российский остров с французским названием Монерон напоминает живописный пейзаж из сериала «Остаться в живых». Он располагается неподалеку от Сахалина и его площадь составляет всего 16 км². Весь остров можно объехать на катере за полчаса, а за 5-6 часов обойти пешком — даже включая подъем на высшую точку острова, гору Старицкого (440 м). Однако эта «мечта фотографа» притягивает к себе множество путешественников, готовых преодолеть долгий и утомительный путь по волнам Татарского пролива.

Сотни редких птиц вольготно расположились на прибрежных камнях, местные рыбы тоже не боятся людей. Травы на Монероне в летние месяцы вымахивают выше человеческого роста. Но главное достояние Монерона — его подводный мир. Именно морскую фауну острова прежде всего стараются сохранить экологи: некоторые из его подводных обитателей не встречаются больше нигде в России.

8. Земля Франца-Иосифа

На Земле Франца-Иосифа находится самая северная точка России Legion Media Legion Media

Земля Франца-Иосифа - архипелаг из 192 островов общей площадью более 16 тысяч км² – располагается в Северном Ледовитом океане и является одной из самых северных территорий России и мира. Остров входит в состав Приморского района Архангельской области. Постоянное население на острове отсутствует, временно здесь проживают исследователи, пограничники и военнослужащие части ПВО, осуществляющей противоракетную оборону России с севера. В 2005 году на одном из островов архипелага было открыто самое северное в мире почтовое отделение «Архангельск 163100».

На территории архипелага расположено множество летних птичьих базаров, из млекопитающих встречается белый медведь, песец. В водах, омывающих острова, живут нерпы, моржи и белухи. 87% территории покрыто ледником.

Читайте про уникальный остров Земли Франца-Иосифа с идеально круглыми камнями тут.

9. Свияжск

Успенский Богородицкий монастырь на Острове-граде Свияжске Geo Photo Geo Photo

В тридцати километрах от Казани, вверх по Волге, стоит остров с крутыми берегами. В середине XVI века здесь, в устье реки Свияги, на высоком правом берегу Волги по приказу царя Ивана Грозного была сооружена военная цитадель.

Заслужив звание города — покорителя сильнейшего в те времена Казанского ханства, пережив смутные времена, крепость быстро потеряла свое значение. С XVII века в Свияжске разрослись угодья монастырей, процветала торговля и кустарные промыслы. В начале XVIII века стены крепости были разобраны за ненадобностью, а в 1781 году бывшая цитадель получила статус города, в котором проживало в то время почти 10 000 человек.

После революции 1917 года монастыри Свияжска были упразднены и превращены в пересыльные тюрьмы и концлагеря, а позднее в психиатрические лечебницы. К 1926 году население Свияжска стало столь малочисленно, что он утратил статус города. В 1957, со строительством Тольяттинской ГЭС, большая часть окрестных деревень оказалась затоплена, а Свияжск, возведенный на горе, превратился в остров.

В наши дни Свияжск — это село с населением в 200 человек. Со всего мира сюда приезжают ценители русской старины. Что неудивительно, ведь облик уездного русского города сохранился тут практически без изменений — с начала XX века новых зданий на острове не строили.

В 2017 году ансамбль Успенского Богородицкого монастыря был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

10. Остров Ольхон

Мыс Бурхан на Ольхоне Legion Media Legion Media

Ольхон – это самый большой и единственный обитаемый остров сибирского озера Байкал. На языке бурятов его название означает «сухой», потому что на острове, окружённом пятой частью пресных вод планеты, нет ни одной речки и даже крошечного ручья.

Хужир – самый крупный посёлок на Ольхоне, в нём, по данным переписи 2019 года, зарегистрировано чуть более 1700 человек. Те, кто там живут, в шутку называют его «столицей». Здесь есть несколько продуктовых магазинов, несколько ресторанчиков, церковь и даже ночной клуб.

На острове встречается всё многообразие ландшафтов природы: степь, песчаные пляжи с дюнами и хвойными рощами вдоль берега, густые леса с участками редко растущих лиственниц и реликтового ельника, мраморные скалы, облепленные густыми красными мхами, болота.

11. Ыттыгран

Китовая аллея на острове Ыттыгран близ Чукотки Geo Photo Geo Photo

В Беринговом проливе, неподалеку от чукотской бухты Провидения лежит маленький гористый остров Ыттыгран. На нём расположена знаменитая Китовая аллея, уникальный памятник культуры древних китобоев. Начало ее возникновения предположительно относят к XIV веку. Ничего подобного ей нет не только на Чукотке, но и во всей Арктике.

Она состоит из двух параллельных рядов протяженностью 300 метров. Ближний к морю ряд образуют черепа гренландских китов, собранные в 15 групп по 2-4 штуки. Они вкопаны в землю носовой частью и возвышаются над ней на полтора метра.

Выше по склону тянется ряд из челюстных костей китов, вкопанных вертикально и возвышающихся на 4-5 метров над землей. И еще на полметра они уходят в грунт. Вес одной такой челюсти — 250-300 килограммов.

12. Валаам

Вид на Никольский скит Валаамского монастыря Legion Media Legion Media

Валаам - самый крупный остров одноименного архипелага Ладожского озера на северо-западе России. Из-за особенностей геологического строения и географического положения на архипелаге существует особый микроклимат. Виной тому скальная основа островов и само Ладожское озеро, крупнейшее в Европе.

Известен Валаам в первую очередь благодаря Спасо-Преображенскому мужскому монастырю с величественным собором и 72-метровой колокольней. На протяжении веков вокруг монастыря и на островах архипелага монахи возводили скиты, часовенки и поклонные кресты. Особое место в истории монастыря занимают инженерные сооружения: скальные колодцы, судоходные каналы, осушительные системы.

Приехав на Валаам, можно полюбоваться его скалистыми берегами, сосновыми лесами. Недаром здесь находили вдохновение художники Иван Шишкин, Архип Куинджи, Николай Рерих, Рокуэлл Кент, а в XIX веке выпускники Санкт-Петербургской академии художеств писали тут свои дипломные работы. Сюда приезжали писатели и поэты, в частности Федор Тютчев, Николай Лесков, Александр Дюма (отец), композиторы Петр Чайковский и Александр Глазунов, путешественник Николай Миклухо-Маклай и автор таблицы химических элементов Дмитрий Менделеев.