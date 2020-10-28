Александр Блок: великий русский поэт, которого погубила революция

Он был настоящей звездой Петербурга в начале XX века. Окрыленный революцией, он даже стал работать на новую власть, но умер, не в силах смириться с новыми порядками.

1. Был женат на дочери химика Менделеева

Усадьба Шахматово Legion Media Legion Media

Александр Блок был дворянином, он родился в 1880 году в Петербурге и прожил там всю жизнь. Однако лето он проводил в подмосковном имении своего деда Шахматово, а соседом был Дмитрий Менделеев, легендарный ученый, создатель периодической системы химических элементов. В усадьбе царила творческая атмосфера, все окрестные дворянские дети, в том числе и маленький Блок, делали журналы, писали стихи, ставили театральные постановки.

Блок и Любовь Менделеева исполняют сцену из "Гамлета" в домашнем театре, 1898 Общественное достояние Общественное достояние

Там Блок познакомился с дочерью Менделеева, Любовью - ей же посвящена первая книга стихов поэта - «Стихи о Прекрасной Даме». В 1903 году Блок и Любой обвенчались в церкви недалеко от Шахматово. Они прожили вместе всю жизнь, хотя Блок любил и других прекрасных дам - по крайней мере ему приписывали роман с несколькими. Любовь написала книгу воспоминаний «И быль, и небылицы о Блоке и о себе».

2. Все стихи обращены к загадочной Незнакомке

Александр Блок Общественное достояние Общественное достояние

Стихотворения Блока относят к литературному течению символизма, популярному в России в начале XX столетия. И Блок был одним из самых ярких представителей - и одним из самых известных и почитаемых поэтов Петербурга. Его публиковали многие символистские издательства, а начинающие литераторы выстраивались в очередь, чтобы показать ему свои стихотворения.

Поэзия Блока очень метафорична и литературоведы не советуют воспринимать все слова буквально - образность Блока по их мнению имеет несколько слоев. Поэт был увлечен также философией, дружил и очень уважал религиозного мыслителя и мистика Владимира Соловьева. Он говорил о существовании некой космической Софии. Сущность эту философ представлял воплощением Бога в обличии вечной женственности. Эти идеи очень повлияли на Блока и в его стихах появляется сначала Прекрасная Дама. Ее можно воспринимать конкретно - как Любу Менделееву, но и более метафизически - не как женщину, но эфемерный образ, который поэт лишь «предчувствует» и боится потерять ощущение ее, боится, что она изменит облик.

Лев Бакст. Иллюстрация к "Незнакомке" Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Позже появился образ таинственной «Незнакомки» - это стихотворение, написанное в 1906 году приносит поэту настоящую славу. Лирический герой в одиночку выпивает в ресторане, куда входит неизвестная дама - в темноте, тумане и опьянении он не может понять, снится она ему или чудится, а может, существует на самом деле.

Любитель театра, Блок также написал цикл «Снежная маска», в котором таинственность умножается, прикрывшись театральной маской - да еще и в снежную метель, которая сбивает не только с дороги, но и более образно - с жизненного пути.

Кроме того, Блок был одним из первых поэтов, кто отошел от привычных XIX веку ритмических канонов и четких ударений, тем самым его строки стали больше похожи на музыку. Да и сам творческий процесс Блок сравнивал с мелодией - он говорил, что отдавался этой стихии и как бы записывал звуки, которые слышал.

3. Написал главную поэму о революции 1917 года

Июльские события в Петрограде. Солдаты Самокатного полка, прибывшие с фронта для подавления мятежа Фотоателье Карла Буллы/Государственный музей политической истории России

Февральский переворот 1917 года, появление Временного правительства Блок встретил воодушевленно. Большевики придут к власти только в октябре - а пока Блок с восторгом слушает музыку революции. (За это его очень критиковал Иван Бунин, для которого революция предстала какофонией, а не мелодией).

Блок не только приветствовал революцию, но и поступил на службу новому режиму - стал работать редактором при Чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений царских чиновников. Власти использовали имя Блока как орудие пропаганды, как свою визитную карточку - что после прихода к власти большевиков и их посягновениями на свободу слова, было воспринято Блоком как личная трагедия.

Блок во время работы в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства в Зимнем дворце Институт русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом)

В 1918 году он написал поэму «Двенадцать», совершенно не похожую на его предыдущие стихи. Ее образность столь глубока и неоднозначна, что филологи до сих пор разбирают ее по строчкам и не сходятся в едином мнении о значении и посыле Блока. Она написана нарочито блатным, уличным языком, описывает похождения двенадцати революционеров с винтовками за плечами. На улицах Петрограда разруха и метель, Блок описывает гулящих барышень, бродяг, кабаки и преступности. Заканчивается поэма тем, что эти двенадцать шагают, а «впереди — с кровавым флагом,/ И за вьюгой, невидим,/ И от пули невредим <…> В белом венчике из роз — / Впереди — Исус Христос».

Юрий Анненков. Иллюстрация к поэме "Двенадцать" Общественное достояние Общественное достояние

Сравнение революционеров и преступников с апостолами отвернуло от Блока многих символистов, интеллигентов и противников революции. Однако современные литературоведы не сходятся во мнении - выступает ли Христос предводителем революции, или же двенадцать предали его и ведут на казнь.

4. Считал, что настоящая поэзия выдержит цензуру

Александр Блок Моисей Наппельбаум/МАММ/МДФ

В 1921 году в Доме литераторов состоялся вечер памяти поэта Александра Пушкина. Блок произнес перед «коллегами по цеху» речь, получившую широкую огласку и известность. В ней он рассуждал о Пушкине и его представлении о том, что такое поэт, в чем смысл поэзии и кто такая «чернь», не понимающая поэзию.

Блок, во многом опираясь на стихи самого Пушкина заявил, что поэт - сын гармонии и его основная задача в том, чтобы из хаоса и стихии, которая бушует внутри него, распознавать гармонию, облекать ее в слова и доносить до внешнего мира.

Он говорил, что поэтом может быть лишь очень свободный внутренне человек. И что цензура не может помешать великому делу поэзии. Даже не достигнув широкого читателя-современника, настоящая поэзия все равно найдет свой отклик в сердцах людей. «Мы умираем, а искусство остается», - подытоживает Блок.

Блок в Киеве, 1907 Sputnik Sputnik

И одновременно он предостерегает цензоров и по всей видимости делает выпад в сторону новой власти. «Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение».

Один из основных тезисов Блока также состоял в том, что поэзия ни в коем случае не должна служить никаким интересам.

5. Умер «оттого, что не мог больше жить»

Блок считал, что большевики отняли у него внутреннюю свободу необходимую для творчества. А когда поэт не пишет, то он умирает - ему незачем жить, считал Блок. Последствия революции он переживал так остро, что почти перестал писать. Мелодия революции для него утихла - «Все звуки прекратились… Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?» говорил он.

Зима в Петрограде Неизвестный автор/МАММ/МДФ

Депрессия, стресс, плохие условия холодного революционного Петрограда и потеря средств к существованию привели к тому, что у Блока появилась астма, а позже и цинга. Отказавшись от эмиграции ранее, теперь Блок пытался получить выездную визу хотя бы для лечения за границей. Однако большевики медлили с решением и подписали разрешение на выезд лишь за несколько дней до кончины поэта.

В 41 год один из главных поэтов города скончалась в своей квартире - в последние дни он отказывался от пищи - ходили слухи даже, что он сошел с ума. Поэт Владислав Ходасевич писал, что Блок умер «оттого, что не мог больше жить».

Блок в 1920-м году Sputnik Sputnik

После похорон поэт Анна Ахматова написала эпитафию, назвав Блока «Наше солнце, в муке погасшее». Революция умертвила так или иначе множество талантливейших поэтов, писателей, музыкантов и других творцов. Но как правдиво пророчил Блок, они умерли, а искусство осталось.