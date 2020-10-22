5 фактов об Иване Бунине, первом русском Нобелевском лауреате по литературе

Он имел свой неповторимый стиль и погружал читателя в глубины чувств и переживаний героя. А его рассказы о любви - одни из лучших в русской литературе.

1. Окончил всего несколько классов гимназии

Здание мужской гимназии в Ельце, где учился И. Бунин, Липецкая область С. Губский/TASS С. Губский/TASS

Бунина в России считают интеллигентом и писателем высокого слога, однако, фундаментального образования он не получил. Будущий писатель родился в 1870 году в Воронеже, и отец определил его в мужскую гимназию в городке Елец. Через пять лет мальчик уехал на рождественские каникулы в фамильное имение и на учебу так и не вернулся.

Однако будет несправедливым сказать, что Бунин был не образован. С ранних лет он вырос в семье, где то и дело цитировали Пушкина. Как дворянскому ребенку, ему был положен гувернер и он прекрасно справлялся со своим делом - не только пристрастил мальчика к чтению, но и выучил нескольким языкам, в том числе латыни. Это впоследствии весьма поможет начинающему литератору: за перевод «Песни о Гайавате» Генри Лонгфелло он получит первое признание критиков и первую значимую литературную награду.

У Ивана Бунина было двое братьев (а всего в семье было девять детей, но пятеро не дожили до взрослого возраста). После того, как Иван ушел из гимназии, старший брат Юлий занялся образованием мальчика. Причем он сразу понял, что математику брат не понимает и даже боится, так что сделал ставку на гуманитарные науки. И не прогадал.

2. Прославился в первую очередь как поэт

Для дворянских детей сочинять стихи было явлением совершенно обычным - умение срифмовать пару строк было частью этикета. Бунин начал писать стихи довольно рано, а когда ему было 15 лет, одно из его стихотворений было опубликовано в литературном журнале.

Некоторое время Бунин проработал редактором, но не мог усидеть на одном месте - в нем кипела жизнь, он переезжал из города в город, путешествовал. Наконец, в поисках литературной славы и заработка, отправился покорять Петербург и Москву.

Литературное объединение «Среда». Первый ряд (слева направо) - Леонид Андреев, Федор Шаляпин, Иван Бунин, Николай Телешов, Константин Пятницкий. Второй ряд - Скиталец (С. Г. Петров), Максим Горький Sputnik Sputnik

Он довольно быстро сошелся с поэтической и литературной элитой обоих городов, общался с модными поэтами-символистами, познакомился с Антоном Чеховым и ходил в гости к уже легендарному Льву Толстому (до этого он много общался с толстовцами).

В Москве Бунин стал членом литературного кружка «Среда» вместе с такими популярными писателями своего времени как Максим Горький и Леонид Андреев. И все же литературной славы все еще не было.

Иван Бунин. Сборник «Листопад», 1901 Издательство «Скорпион» Издательство «Скорпион»

Впервые о нем заговорили после выхода символистского сборника «Листопад» в 1901 году. Были критики, которые сочли его стихи однообразными, слишком походившими на поэзию 19 века, при этом не столь талантливыми. Однако рецензент литературной Пушкинской премии распознал в бунинских стихах «прекрасный, образный, ни у кого не заимствованный, свой язык» - и ему присудили эту награду.

3. Жил бедно и трижды был женат

Бунин происходил из обедневшей дворянской семьи, к тому же был младшим ребенком, поэтому никакого состояния или имения в наследство не получил. С ранних лет сам пытался зарабатывать на жизнь - получилось довольно скверно. Он бедствовал, просил деньги у старшего брата, очень стыдился своего положения. Однако страсть к путешествиям была столь велика, что Бунин бесконечно бросал работу или службу, уезжал, вновь занимал деньги - так продолжалось довольно долго.

Первой «невенчанной женой» Бунина считают эмансипированную и умную Варвару Пащенко - она работала в одном провинциальном журнале вместе с писателем. Ее родители не дали согласие на брак, так что пара бедствовала. Бунин к тому же был увлечен общественной жизнью и продолжал свои странствия. Варвара не выдержала и покинула его в 1894 году.

Варвара Пащенко, 1892 Общественное достояние Общественное достояние

Через несколько лет в Одессе Бунин познакомился с дочерью состоятельного грека и редактора местного журнала Анной Цакни и женился официально. С молодой женой Бунин прожил всего пару лет, продолжал просить деньги в долг у брата, потому что стеснялся просить их у отца жены.

После очередных скитаний, в Москве Бунин встретил Веру Муромцеву - у нее же дома на поэтическом вечере. Вновь одолжив денег у знакомого писателя, он повез ее в путешествие по странам Востока. Они побывали в Палестине, Египте и на Цейлоне.

Иван Бунин и Вера Муромцева Общественное достояние Общественное достояние

Во время этого тура он написал знаменитые рассказы - «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание» и многие другие. Они были встречены критиками восторженно, стали широко обсуждаться.

4. Стал большим писателем в эмиграции

Революцию 1917 года Бунин встретил в Москве. Он был поражен беспорядками, стрельбой и стал вести подробный дневник, который позже опубликовал под названием «Окаянные дни». Многие его соратники по писательскому цеху встретили революцию восторженно - но не он. Решительно не принимая большевиков, Бунин с Верой покинули в Москву, в переполненном санитарном вагоне с другими беженцами добрались до Одессы.

Началась Гражданская война и Бунин работал в пропагандистском отделе белого генерала Антона Деникина, возглавлявшего антибольшевистскую Добровольческую армию, действовавшую на юге России. Через полтора года стало понятно, что большевики одерживают победу. И в январе 1920 года Бунин с Муромцевой сели на переполненный пароход и покинули Россию навсегда.

Иван Бунин (третий слева) с друзьями в Грассе, Франция, 1933 Getty Images Getty Images

Пара добралась до Парижа, где Бунин стал активно писать. Его произведения стали издаваться в эмигрантских изданиях по всей Европе, безденежье миновало.

За 33 года жизни во Франции, он так и не выучил французского - русское эмигрантское сообщество было обширным. С 1920-х «русские писатели в изгнании», жившие в Париже стали выдвигать своих кандидатов на Нобелевскую премию по литературе.

Иван Бунин на вручении Нобелевской премии по литературе Getty Images Getty Images

Среди них был сам Бунин, а также Иван Шмелев, Дмитрий Мережковский, Константин Бальмонт. В итоге в 1933 году именно Бунин стал первым русским писателем, получившим Нобелевку с формулировкой «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».

5. Автор лучших произведений русской литературы о любви

Если вы ищите, чтобы почитать в русской литературе о любви - вам за томиком Бунина. Его элегантные, лиричные рассказы полны символизма. Женщины в его произведениях - эфемерные загадочные персоны, на голову выше мужчин. Это уже не целомудренные барышни из литературы 19 века, но прекрасные создания, рожденные для яркой мимолетной любви.

Памятник писателю в Сквере Бунина в центре Москвы Legion Media Legion Media

Его главные произведения - роман «Жизнь Арсеньева», повесть «Митина любовь», рассказы «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», а одна из вершин творчества - сборник рассказов «Темные аллеи». Во всех них Бунин выступает новатором: он будто помещает лирические стихи в прозу, углубляясь в оттенки чувств и переживаний героев.