4 лучших пешеходных маршрута по Москве (ФОТО)

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Михаил Травкин

Михаил Травкин
На этих прогулках вы увидите Москву разную. От исторической до суперсовременной. Послушаете уличных музыкантов, вкусно перекусите, почувствуете пульсирующий ритм мегаполиса и тишину узких переулков.

1. Никольская-Красная площадь-Манеж 

Google Maps, Антон Романов

Время: 20-40 минут

По улице Никольской (от станции метро Лубянка, 9 выход) дойти до Красной площади и, далее, через Кремлевский проезд до Манежной улицы.

Никольская улица

Никольская улица

Михаил Травкин
Никольская улица

Никольская улица

Михаил Травкин

В Александровском саду полюбуйтесь на самый посещаемый в Москве фонтанный комплекс (в холодное время фонтаны не работают) и посетите Могилу неизвестного солдата.

Фонтан у Манежа

Фонтан у Манежа

Михаил Травкин
Александровский сад

Александровский сад

Михаил Травкин

Пройдя Манеж и двигаясь дальше, можно дойти до памятника святому князю Владимиру (он крестил Русь в 988 году), через дорогу от которого находится роскошный дом Пашкова – одно из самых известных классицистических зданий Москвы.

Памятник князу Владимиру на фоне дома Пашкова

Памятник князу Владимиру на фоне дома Пашкова

Михаил Травкин

2. Крымская и Пушкинская набережные 

Google Maps, Антон Романов

Время: 60-90 минут

По Крымской набережной, начав путь от огромного памятника Петру I (98 метров в высоту), дойдите до здания Новой Третьяковской галереи.

Крымская набережная

Крымская набережная

Михаил Травкин
Вид на Крымскую набережную с Крымского моста

Вид на Крымскую набережную с Крымского моста

Михаил Травкин

Затем, пройдя под Крымским мостом, продолжайте прогулку по Пушкинской набережной, расположенной на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького.

Знаменитая скульптура Е. В. Вучетича «Перекуем мечи на орала»

Знаменитая скульптура Е. В. Вучетича «Перекуем мечи на орала»

Михаил Травкин
Выставка картин на Крымской набережной рядом с Новой Третьяковкой

Выставка картин на Крымской набережной рядом с Новой Третьяковкой

Михаил Травкин

Можно идти и дальше, пройти вдоль Нескучного сада и дойти до самых Воробьевых гор с одной из сталинских высоток – зданием МГУ.

Отдыхающие на Пушкинской набережной

Отдыхающие на Пушкинской набережной

Михаил Травкин

3. Кузнецкий мост-Тверская-Столешников переулок

Google Maps, Антон Романов

Время: 20-40 минут

От станции метро Кузнецкий мост поверните направо и пройдите до первого перекрёстка, чтобы выйти на Кузнецкий мост.

Кузнецкий мост

Кузнецкий мост

Михаил Травкин

Идите по улице Кузнецкий мост в сторону Тверской, затем по Тверской до памятника Юрию Долгорукому и сверните в Столешников переулок.

Выступление уличных музыкантов на ул. Кузнецкий мост

Выступление уличных музыкантов на ул. Кузнецкий мост

Михаил Травкин
Прохожие слушают выступление уличных музыкантов, ул. Кузнецкий мост

Прохожие слушают выступление уличных музыкантов, ул. Кузнецкий мост

Михаил Травкин

Гулять интереснее всего вечером, когда здесь выступают уличные музыканты.

Памятник С. Прокофьеву, Камергерский переулок

Памятник С. Прокофьеву, Камергерский переулок

Михаил Травкин
Уличные музыканты, Столешников переулок

Уличные музыканты, Столешников переулок

Михаил Травкин

4. Климентовский-большой Толмачевский-Лаврушенский переулки 

Google Maps, Антон Романов

Время: 20-30 минут

Выйдите со станции метро Новокузнецкая на ул. Пятницкую и пройдите по ней вниз от центра, свернув в Климентовский переулок.

Климентовский переулок

Климентовский переулок

Михаил Травкин
Климентовский переулок, храм св. вмч. Климента

Климентовский переулок, храм св. вмч. Климента

Михаил Травкин

Идите по Климентовскому и большому Толмачевскому переулкам до Лаврушенского, где расположена знаменитая Третьяковская галерея.

Большой Толмачевский переулок

Большой Толмачевский переулок

Михаил Травкин
Третьяковская галлерея, Лаврушенский переулок

Третьяковская галлерея, Лаврушенский переулок

Михаил Травкин

Пройдя Лаврушенский переулок и Лужков мост, можно выйти на Болотную набережную и продолжить прогулку.

Лужков мост

Лужков мост

Михаил Травкин

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