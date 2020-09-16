4 лучших пешеходных маршрута по Москве (ФОТО)

Время: 20-40 минут
По улице Никольской (от станции метро Лубянка, 9 выход) дойти до Красной площади и, далее, через Кремлевский проезд до Манежной улицы.
Никольская улицаМихаил Травкин
Никольская улицаМихаил Травкин
В Александровском саду полюбуйтесь на самый посещаемый в Москве фонтанный комплекс (в холодное время фонтаны не работают) и посетите Могилу неизвестного солдата.
Фонтан у МанежаМихаил Травкин
Александровский садМихаил Травкин
Пройдя Манеж и двигаясь дальше, можно дойти до памятника святому князю Владимиру (он крестил Русь в 988 году), через дорогу от которого находится роскошный дом Пашкова – одно из самых известных классицистических зданий Москвы.
Памятник князу Владимиру на фоне дома ПашковаМихаил Травкин
Время: 60-90 минут
По Крымской набережной, начав путь от огромного памятника Петру I (98 метров в высоту), дойдите до здания Новой Третьяковской галереи.
Крымская набережнаяМихаил Травкин
Вид на Крымскую набережную с Крымского мостаМихаил Травкин
Затем, пройдя под Крымским мостом, продолжайте прогулку по Пушкинской набережной, расположенной на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького.
Знаменитая скульптура Е. В. Вучетича «Перекуем мечи на орала»Михаил Травкин
Выставка картин на Крымской набережной рядом с Новой ТретьяковкойМихаил Травкин
Можно идти и дальше, пройти вдоль Нескучного сада и дойти до самых Воробьевых гор с одной из сталинских высоток – зданием МГУ.
Отдыхающие на Пушкинской набережнойМихаил Травкин
Время: 20-40 минут
От станции метро Кузнецкий мост поверните направо и пройдите до первого перекрёстка, чтобы выйти на Кузнецкий мост.
Кузнецкий мостМихаил Травкин
Идите по улице Кузнецкий мост в сторону Тверской, затем по Тверской до памятника Юрию Долгорукому и сверните в Столешников переулок.
Выступление уличных музыкантов на ул. Кузнецкий мостМихаил Травкин
Прохожие слушают выступление уличных музыкантов, ул. Кузнецкий мостМихаил Травкин
Гулять интереснее всего вечером, когда здесь выступают уличные музыканты.
Памятник С. Прокофьеву, Камергерский переулокМихаил Травкин
Уличные музыканты, Столешников переулокМихаил Травкин
Время: 20-30 минут
Выйдите со станции метро Новокузнецкая на ул. Пятницкую и пройдите по ней вниз от центра, свернув в Климентовский переулок.
Климентовский переулокМихаил Травкин
Климентовский переулок, храм св. вмч. КлиментаМихаил Травкин
Идите по Климентовскому и большому Толмачевскому переулкам до Лаврушенского, где расположена знаменитая Третьяковская галерея.
Большой Толмачевский переулокМихаил Травкин
Третьяковская галлерея, Лаврушенский переулокМихаил Травкин
Пройдя Лаврушенский переулок и Лужков мост, можно выйти на Болотную набережную и продолжить прогулку.
Лужков мостМихаил Травкин