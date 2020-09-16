4 лучших пешеходных маршрута по Москве (ФОТО)

На этих прогулках вы увидите Москву разную. От исторической до суперсовременной. Послушаете уличных музыкантов, вкусно перекусите, почувствуете пульсирующий ритм мегаполиса и тишину узких переулков.

1. Никольская-Красная площадь-Манеж

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Время: 20-40 минут

По улице Никольской (от станции метро Лубянка, 9 выход) дойти до Красной площади и, далее, через Кремлевский проезд до Манежной улицы.

Никольская улица Михаил Травкин Михаил Травкин

Никольская улица Михаил Травкин Михаил Травкин

В Александровском саду полюбуйтесь на самый посещаемый в Москве фонтанный комплекс (в холодное время фонтаны не работают) и посетите Могилу неизвестного солдата.

Фонтан у Манежа Михаил Травкин Михаил Травкин

Александровский сад Михаил Травкин Михаил Травкин

Пройдя Манеж и двигаясь дальше, можно дойти до памятника святому князю Владимиру (он крестил Русь в 988 году), через дорогу от которого находится роскошный дом Пашкова – одно из самых известных классицистических зданий Москвы.

Памятник князу Владимиру на фоне дома Пашкова Михаил Травкин Михаил Травкин

2. Крымская и Пушкинская набережные

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Время: 60-90 минут

По Крымской набережной, начав путь от огромного памятника Петру I (98 метров в высоту), дойдите до здания Новой Третьяковской галереи.

Крымская набережная Михаил Травкин Михаил Травкин

Вид на Крымскую набережную с Крымского моста Михаил Травкин Михаил Травкин

Затем, пройдя под Крымским мостом, продолжайте прогулку по Пушкинской набережной, расположенной на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького.

Знаменитая скульптура Е. В. Вучетича «Перекуем мечи на орала» Михаил Травкин Михаил Травкин

Выставка картин на Крымской набережной рядом с Новой Третьяковкой Михаил Травкин Михаил Травкин

Можно идти и дальше, пройти вдоль Нескучного сада и дойти до самых Воробьевых гор с одной из сталинских высоток – зданием МГУ.

Отдыхающие на Пушкинской набережной Михаил Травкин Михаил Травкин

3. Кузнецкий мост-Тверская-Столешников переулок

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Время: 20-40 минут

От станции метро Кузнецкий мост поверните направо и пройдите до первого перекрёстка, чтобы выйти на Кузнецкий мост.

Кузнецкий мост Михаил Травкин Михаил Травкин

Идите по улице Кузнецкий мост в сторону Тверской, затем по Тверской до памятника Юрию Долгорукому и сверните в Столешников переулок.

Выступление уличных музыкантов на ул. Кузнецкий мост Михаил Травкин Михаил Травкин

Прохожие слушают выступление уличных музыкантов, ул. Кузнецкий мост Михаил Травкин Михаил Травкин

Гулять интереснее всего вечером, когда здесь выступают уличные музыканты.

Памятник С. Прокофьеву, Камергерский переулок Михаил Травкин Михаил Травкин

Уличные музыканты, Столешников переулок Михаил Травкин Михаил Травкин

4. Климентовский-большой Толмачевский-Лаврушенский переулки

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Время: 20-30 минут

Выйдите со станции метро Новокузнецкая на ул. Пятницкую и пройдите по ней вниз от центра, свернув в Климентовский переулок.

Климентовский переулок Михаил Травкин Михаил Травкин

Климентовский переулок, храм св. вмч. Климента Михаил Травкин Михаил Травкин

Идите по Климентовскому и большому Толмачевскому переулкам до Лаврушенского, где расположена знаменитая Третьяковская галерея.

Большой Толмачевский переулок Михаил Травкин Михаил Травкин

Третьяковская галлерея, Лаврушенский переулок Михаил Травкин Михаил Травкин

Пройдя Лаврушенский переулок и Лужков мост, можно выйти на Болотную набережную и продолжить прогулку.