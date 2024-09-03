Узнай Тульскую область с новым фильмом проекта VK Места

Фильм «VK Места. Тульская область» уже доступен на площадке VK Видео.
Блогеры SLEEPY и Герман Глас отправились в путешествие по самым интересным локациям области - современным, историческим и природным.
Вместе с ними вы сможете сходить на виртуальную экскурсию по индустриальному кластеру «Октава» и узнать о производстве легендарных микрофонов.
Блогеры испытают на себе экстремальные развлечения в парк-отеле «Цитадель».
А в Тульском кремле познакомятся с историей области и местными традициями.
Не упустили из виду и гастрономические достопримечательности. Инфлюенсеры покажут, как готовят знаменитые тульские пряники, посетят ремесленную пекарню «Традиция» и частную пивоварню Salden’s.
Больше фильмов из разных регионов России смотрите в сообществе VK Места.