Узнай Тульскую область с новым фильмом проекта VK Места

Как готовят знаменитые пряники, где найти швейцарские пейзажи в Туле и чем разнообразить отдых в оружейной столице России?

Фильм «VK Места. Тульская область» уже доступен на площадке VK Видео.

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Блогеры SLEEPY и Герман Глас отправились в путешествие по самым интересным локациям области - современным, историческим и природным.

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Вместе с ними вы сможете сходить на виртуальную экскурсию по индустриальному кластеру «Октава» и узнать о производстве легендарных микрофонов.

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Блогеры испытают на себе экстремальные развлечения в парк-отеле «Цитадель».

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А в Тульском кремле познакомятся с историей области и местными традициями.

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Не упустили из виду и гастрономические достопримечательности. Инфлюенсеры покажут, как готовят знаменитые тульские пряники, посетят ремесленную пекарню «Традиция» и частную пивоварню Salden’s.

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