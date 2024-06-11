7 главных гастрономических брендов Подмосковья

1. Коломенская пастила

В Коломне кисловатых яблок сорта Антоновка всегда было так много, что из них придумали делать пастилу с медом или сахаром. После революции этот традиционный промысел был забыт, но в начале XXI века энтузиасты возродили в Коломне производство пастилы по старинным рецептам. Теперь все везут из города именно ее в качестве сувенира.

2. Коломенский калач

Главное не дойти до ручки! В Коломне есть еще один популярный гастрономический аттракцион - настоящий калач, как ели в старину на Руси. Эдакий древнерусский стритфуд. Вроде ничего особенного, но если взять теплый хлеб за ручку, то действительно наслаждаешься его мягкостью. Уже в XVIII веке в разрезанный калач стали добавлять начинку, получался бутерброд. И теперь в Коломне можно отведать калач, например, с тушеным гусем.

3. Зарайская коврижка

Медовую коврижку готовили на Руси еще в IX веке. Лакомство было особенно популярно и в Зарайске, через который курсировали купцы по всей стране и где было всегда много пасек и мельниц, а значит меда и муки. Зарайская коврижка известна с XIX века, а в 2018 году подзабытый промысел возродили местные жители. Коврижку с медом и разными специями (и даже с перцем) теперь можно попробовать в первой в России Коврижечной, недалеко от зарайского кремля.

4. Дмитровский пряник

Самым известным пряником уже давно стал Тульский. Но это лакомство на Руси любили и готовили буквально везде. В Дмитрове пекли «печатные» пряники, которым придавали форму и рисунок с помощью особых деревянных форм. Старинные пряничные доски сохранились в музее дмитровского кремля.

В Дмитрове и сегодня пекут имбирные пряники с фруктовой начинкой и каждый год проводят фестиваль «Дмитровский пряник», где на мастер-классах все желающие учатся готовить исконно русское лакомство.

5. Луховицкие огурцы

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«Есть в России три столицы — Москва, Рязань и Луховицы!», —гласит местная поговорка. В подмосковном городе Луховицы, который находится почти на самой границе с Рязанской областью, еще с 1930-х годов местные жители занимаются почти только одним делом — огуречным. Потому что в пойме Оки, богатой микроэлементами, всегда активно росли вкуснейшие огурцы. Все, кто когда-то ехал по трассе Москва-Рязань, видели, что прямо на дороге почти у каждого дома продаются огурчики все как на подбор, да еще и по смешным ценам. В Луховицах даже есть памятник огурцу с надписью «Огурцу-кормильцу от благодарных луховичан».

6. Конфеты «Подольчанка»

В 1960-х годах во время командировки в США председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин попробовал американскую конфету «Холодная помада». Он привез образец на родину и Институт кондитерской промышленности попытался разгадать рецепт и создать на его базе собственный. Так в 1972 году на Подольской кондитерской фабрике выпустили первую серию конфет «Подольчанка». Глазированные помадно-кремовые конфетки до сих пор выпускают в Подольске, а их вкус известен всей стране.

7. Серпуховская помадка

Рецепт этого лакомства придумала богатая серпуховская купчиха Анна Мараева, владевшая ткацкими мануфактурами. У нее было восемь детей и все они любили сладкое, поэтому она готовила для них сливочную медовую помадку. Есть легенда, что во время Первой мировой войны прямо на ее фабрике был госпиталь для раненых. И солдат кормили именно калорийной мараевской помадкой, чтобы те быстрее восстанавливались. Из-за появления дешевого сахара старинный рецепт забросили, но сегодня в Серпухове возродили производство по нему.

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