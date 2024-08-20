Узнай республику Марий Эл с новым фильмом проекта VK Места

Национальный колорит и местная еда, путешествие под парусом, плетение из бересты и еще много чего интересного, что можно посмотреть на родине йошкиного кота.

Фильм «VK Места. Республика Марий Эл» уже доступен на площадке VK Видео.

Блогеры Катя Голышева и Герман Глас отправились в медиэкспедицию по самобытным местам республики - Козьмодемьянску, Йошкар-Оле и заповедным природным достопримечательностям.

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Начнется путешествие с посещения клуба «Паллада», где блогеры вместе с учениками-юнгами освоят основы парусного и морского дела.

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Потом зрители смогут совершить виртуальные прогулку по столице республики - Йошкар-Оле.

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В Этнографическом музее под открытым небом им. В. И. Романова в Козьмодемьянске можно погрузиться в национальный колорит и познакомиться с национальной кухней и фольклором Марий Эл. А также научиться плести из бересты.

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Завершит виртуальное путешествие поездка в шоурум «Ништяк Браток», где создатель бренда расскажет о том, как объединяет традиционные марийские мотивы и современную моду.

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