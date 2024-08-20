Узнай республику Марий Эл с новым фильмом проекта VK Места

Фильм «VK Места. Республика Марий Эл» уже доступен на площадке VK Видео.
Блогеры Катя Голышева и Герман Глас отправились в медиэкспедицию по самобытным местам республики - Козьмодемьянску, Йошкар-Оле и заповедным природным достопримечательностям.
Начнется путешествие с посещения клуба «Паллада», где блогеры вместе с учениками-юнгами освоят основы парусного и морского дела.
Потом зрители смогут совершить виртуальные прогулку по столице республики - Йошкар-Оле.
В Этнографическом музее под открытым небом им. В. И. Романова в Козьмодемьянске можно погрузиться в национальный колорит и познакомиться с национальной кухней и фольклором Марий Эл. А также научиться плести из бересты.
Завершит виртуальное путешествие поездка в шоурум «Ништяк Браток», где создатель бренда расскажет о том, как объединяет традиционные марийские мотивы и современную моду.
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