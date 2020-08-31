Кровавые жертвоприношения и экопоселения в тайге: путеводитель по малоизвестным религиям России

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Екатерина Синельщикова
Обряд благословения Алгыс в Якутии.

Обряд благословения Алгыс в Якутии.

Евгений Софронеев/TASS
Одни ритуалы этих религий могут как отпугнуть, так и привлечь тысячи последователей. Другие – становятся поводом для прокурорских проверок. Рассказываем, каким малоизвестным религиям следуют некоторые россияне и во что им это обходится.

В лесу стоят котлы, в которых варятся жертвенные гуси. Перед этим у них отрезали крылья, головы и лапы и бережно выложили на деревянные подносы. Неподалеку из крови жертвенных животных и смеси круп делаются «котлеты». Никто к блюдам не прикасается, пока все в едином порыве не прочитают молитву у каждого из пяти кострищ.

Молла (священослужитель) села Малая Тавра, в котором проживают люди марийской национальности, проводит обряд молитвы у священного дерева.

Молла (священослужитель) села Малая Тавра, в котором проживают люди марийской национальности, проводит обряд молитвы у священного дерева.

Александр Кондратюк/Sputnik

Это загадочное моление языческий ритуал, который официально практикуется в России. Его участниками могут быть только марийцы народ, в основном проживающий в Республике Марий Эл, на востоке европейской части России.

Еще пару веков назад за моления в лесу марийцев наказывали и ссылали в Сибирь, а их места для моления взрывали. Сегодня к традиционной религии марийцев Марла относятся более уважительно. Хотя право молиться духам, как и всем российским неоязычникам, марийцам пришлось отстаивать даже в современной России. 

Духи в роще

«Мы были единственными мари в деревне. Но нас защищали и покрывали соседи они не рассказывали никому, что мы молимся, а мы не говорили, что они совершают православные моления. Мой отец был юмотан (с марийского “друг бога”, человек, который мог проводить семейные моления в любой марийской семье) и коммунист одновременно», рассказывает местная жительница села Сернур.

Так выглядит обряд жертвоприношения скота и птицы в священной роще.

Так выглядит обряд жертвоприношения скота и птицы в священной роще.

Максим Богодвид/Sputnik

Угроза над мари нависала много раз. Пожалуй, самая значительная крещение в конце XVII начале XVIII веков. Мари не хотели принимать православие даже после обещания получить существенные привилегии, и тогда власти решили действовать другими методами ссылками, избиениями, еще большими податями, отдавать которые нужно было православным священникам. Мари в ответ убегали в лес и продолжали молиться своим богам.

Для них дерево это модель мира, оно соединяет мир подземный, земной и космос. Это посредник между богами, которых у мари от 70 до 140 (в зависимости от того, луговые мари или горные). Поэтому и молиться марийцы идут в священные рощи их выбирает карт (марийский священник) по определенным параметрам. В современной республике таких рощ больше 400 штук.

За долгие годы существования бок о бок с православием, у мари выработался взаимовыгодный симбиоз верований. По официальным данным, среди жителей республики 67,3% православных, 14% язычников и 5% мусульман. Однако многие из тех, кто называют себя православными, также исповедуют язычество. Двоеверие облегчает жизнь, когда меняется конъюнктура.

В современной республике Марий Эл таких рощ для молений больше 400 штук.

В современной республике Марий Эл таких рощ для молений больше 400 штук.

Максим Богодвид/Sputnik

О том, что марийцы  «экстремисты», начали говорить в конце 2000-х, после того, как миссионерский отдел Московского патриархата Русской православной церкви в своем справочнике внесла марийский религиозный центр «Ошмарий-Чимарий» («Белый мари Чистый мари») в список «Новых религиозных организаций России деструктивного и оккультного характера». Тогда марлу и начали все чаще упоминать в контексте религиозного экстремизма. Под суд попал один из верховных жрецов, Виталий Танаков за издание книги «Жрец говорит» (включена в список экстремистской литературы Минюста РФ), в которой нелицеприятно описываются другие религии.

И все же марийское язычество сохранилось в более аутентичных формах, чем многие другие дохристианские культы. «Последняя языческая резервация Европы» так порой называют мари. На самом деле, она далеко не последняя.

Языческий аттракцион

Обряд Алгыс в Якутии, где все еще поклоняются одной из ветвей тенгрианства.

Обряд Алгыс в Якутии, где все еще поклоняются одной из ветвей тенгрианства.

Евгений Софронеев/TASS

По данным всероссийского исследования «Атлас религий и национальностей» 2012 года, в России 1,7 миллион человек (это 1,2% от всего населения) исповедуют традиционную религию своих предков, поклоняются богам и силам природы. Большинство из них - этнические религии, чья судьба во многом идентична мари.

Аар Айыы, древнюю религию якутов, официально признали в России стала лишь в 2014 году, после 316 лет запрета. И публичное исполнение обрядов, и массовые моления в священной долине Туймаада были запрещены указом 1696 года, с приходом на эти земли русских и православия. Массовое поклонение Аар Айыы сошло на нет, к ХХ веку эту веру исповедовали уже единицы. Сколько сейчас у нее последователей никто не считал.

Священная гора Кисилях в Якутии.

Священная гора Кисилях в Якутии.

Андрей Голованов/Sputnik

«Есть религия тенгрианство, которая была до всех религий, это прародитель всех верований. Чингисхан с этой верой покорил практически весь мир. Аар Айыы - это ее северное ответвление», говорит якут Давид. Он занимается популяризацией культуры и религии республики Саха и считает, что Аар Айыы самая сильная вера, «потому что в гармонии с природой».

Якуты верят, что мир состоит из трех частей: верхний мир, где обитают верховные божества, срединный мир, где живут люди, и подземный мир обитель злых духов. Главное отличие от всех остальных язычников  для якутов в срединном мире все предметы тоже одухотворены.

"Каждый Удмурт в душе своей язычник", - говорят сами удмурты. Так выглядят удмуртские идолы.

Дмитрий Ермаков

Каждый якут знает, для кого готовится угощение топленым маслом и белым конским волосом или зачем нужно окропление земли молочными продуктами, но теперь эти красивые обряды все чаще исполняют не жрецы, а местные артисты. Примерно так же обстоят дела у удмуртов финно-угорского народа на Среднем Урале.

Еще в 1960 году 70% деревни Карамас-Пельга, в которой родилась удмуртка Анна Степановна, была языческой. Она помнит, как все жители деревни стояли в поле, вскинув руки к небу. Теперь священная изба-куала, на вид как обычная бревенчатая русская изба, существует только в музее-заповеднике «Лудорвай».

Еще в 1960 году 70% удмуртской деревни Карамас-Пельга была языческой.

Еще в 1960 году 70% удмуртской деревни Карамас-Пельга была языческой.

Дмитрий Ермаков

«Удмурты многобожники. Во что верим сами не знаем, как описать. Суть веры Природа, а в ней много богов», рассказывала научный сотрудник «Лудорвая» Светлана. Эта маленькая деревня в 1270 км на восток от Москвы единственная удмуртская резервация, она давно превратилась в развлечение для туристов. Сюда возят пресс-туры и школьников на экскурсии.

Куда большую популярность в России набирают новые религиозные движения.

Веганы в тайге 

Собрание в

Собрание в "Городе солнца" в Красноярском крае, где обособившись от всех живут последователи Виссариона.

Александр Рюмин/TASS

В 1991 году бывший гаишник Сергей Тороп из Красноярского края взял себе прозвище Виссарион, объявил себя мессией и основал «Церковь последнего завета». Около 5 тысяч человек выехали на юг Красноярского края, чтобы строить там по его заветам экопоселение «город Солнца». Для этого они продали квартиры и прочее имущество. Многим из последователей Торопа больше некуда возвращаться.

«Церковь последнего завета» собрала воедино целый букет мировых религий и практик от индуизма и буддизма до апокалиптики и атеистического учения Карла Маркса. Все ее адепты живут ожиданием конца света, сроки которого постоянно отодвигаются Виссарионом.

Один из последователей Виссариона.

Один из последователей Виссариона.

Александр Рюмин/TASS

Они придерживаются жесткой веганской диеты в условиях сибирской тайги, отрицают традиционную медицину, поощряют многоженство. И несмотря на то, что РПЦ и религиоведы признают культ деструктивной сектой, «Церковь последнего завета» уже почти 30 лет беспрепятственно существует в России (с регистрацией Минюста РФ, между прочим) и обзавелась последователями в Европе, на Ближнем Востоке и в США. За этой время она всего несколько раз привлекала внимание правоохранителей. Последний раз в 2019 году, следственная проверка еще не окончена.

Все адепты “Церкви последнего завета” живут в ожидании конца света.

Все адепты “Церкви последнего завета” живут в ожидании конца света.

Александр Рюмин/TASS

Профессор и зампредседателя экспертного совета при Минюсте Александр Дворкин считает, что существование этого культа  «совершенно невозможная ситуация»: «В составе Российской Федерации есть территория размером с 2/3 Бельгии, которая живет фактически по своим законам, в которую не вмешиваются местные власти. Это дает основания подозревать, что там есть огромное количество неучтенных смертей. Ребенок умирает от неоказания медицинской помощи или голода, его закапывают здесь же, в тайге, безо всяких разбирательств, и на этом дело кончается».

За все время “Церковь последнего завета” всего лишь несколько раз привлекала внимание правоохранителей.

За все время “Церковь последнего завета” всего лишь несколько раз привлекала внимание правоохранителей.

Александр Рюмин/TASS

И, тем не менее, куда большее внимание Следственного комитета привлекают экономические успехи церкви Виссариона. За все годы она собрала столько недвижимости, сколько не снилось русским олигархам: квартиры и дома отдавали все семьи последователей, но никто никогда не считал, сколько их всего. Здесь не знают, что такое налоговая декларация и финансовый мониторинг, поток средств всем «нуждающимся» идет «прямо в руки», без контроля со стороны проверяющих органов. Есть версия, что долгое время «Церковь последнего завета» не трогали из-за опасений о массовом суициде.

Оккультизм под видом йоги 

Впрочем, существуют в России и такие религиозные движения, которые стремятся максимально скрыть свою религиозную составляющую.

Последователи Агни Йоги (также известно как «Живая этика») верят, что семья известного русского художника и философа Николая Рериха путем яснослышания получила свыше учение, которое те оформили в 14 книг. В основе их теософская концепция бесконечной Вселенной, реинкарнация душ, эзотерика, трансгуманизм и все виды йоги. Согласно ему, все откровения были продиктованы Рерихам «Великим учителем» между 1920 и 1940 годами. 

Агни Йога мимикрирует под общественно-гуманитарные учения и практики и отрицает связь с религиозностью.

Агни Йога мимикрирует под общественно-гуманитарные учения и практики и отрицает связь с религиозностью.

Андрей Огородник/TASS

Это учение родом из России собрало вокруг себя тысячи последователей как на родине, так и на западе, в особенности в США. Причем, как и все прочие идеологии нью-эйджа, оно социально мимикрирует под общественно-гуманитарные учения и практики и отрицает связь с религиозностью. Впрочем, это не всегда срабатывает. 

В августе 2016 года министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма «Зов космической эволюции» за пропаганду сектантской идеологии, а прокуратура запретила «Международному центру Рерихов» проводить в помещении Центра в самом центре столицы религиозные ритуалы. Тогда речь шла о буддийском ритуале «Сунжу Канцена» (традиции монастыря Дрепунг Гоманг в Индии), за которой рериховцы еще брали плату от 500 до 1000 рублей ($7-13) с человека.

Народы России
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