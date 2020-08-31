Кровавые жертвоприношения и экопоселения в тайге: путеводитель по малоизвестным религиям России

Одни ритуалы этих религий могут как отпугнуть, так и привлечь тысячи последователей. Другие – становятся поводом для прокурорских проверок. Рассказываем, каким малоизвестным религиям следуют некоторые россияне и во что им это обходится.

В лесу стоят котлы, в которых варятся жертвенные гуси. Перед этим у них отрезали крылья, головы и лапы и бережно выложили на деревянные подносы. Неподалеку из крови жертвенных животных и смеси круп делаются «котлеты». Никто к блюдам не прикасается, пока все в едином порыве не прочитают молитву у каждого из пяти кострищ.

Молла (священослужитель) села Малая Тавра, в котором проживают люди марийской национальности, проводит обряд молитвы у священного дерева. Александр Кондратюк/Sputnik Александр Кондратюк/Sputnik

Это загадочное моление – языческий ритуал, который официально практикуется в России. Его участниками могут быть только марийцы – народ, в основном проживающий в Республике Марий Эл, на востоке европейской части России.

Еще пару веков назад за моления в лесу марийцев наказывали и ссылали в Сибирь, а их места для моления взрывали. Сегодня к традиционной религии марийцев – Марла – относятся более уважительно. Хотя право молиться духам, как и всем российским неоязычникам, марийцам пришлось отстаивать даже в современной России.

Духи в роще

«Мы были единственными мари в деревне. Но нас защищали и покрывали соседи – они не рассказывали никому, что мы молимся, а мы не говорили, что они совершают православные моления. Мой отец был юмотан (с марийского – “друг бога”, человек, который мог проводить семейные моления в любой марийской семье) и коммунист одновременно», –рассказывает местная жительница села Сернур.

Так выглядит обряд жертвоприношения скота и птицы в священной роще. Максим Богодвид/Sputnik Максим Богодвид/Sputnik

Угроза над мари нависала много раз. Пожалуй, самая значительная – крещение – в конце XVII – начале XVIII веков. Мари не хотели принимать православие даже после обещания получить существенные привилегии, и тогда власти решили действовать другими методами – ссылками, избиениями, еще большими податями, отдавать которые нужно было православным священникам. Мари в ответ убегали в лес и продолжали молиться своим богам.

Для них дерево – это модель мира, оно соединяет мир подземный, земной и космос. Это посредник между богами, которых у мари от 70 до 140 (в зависимости от того, луговые мари или горные). Поэтому и молиться марийцы идут в священные рощи – их выбирает карт (марийский священник) по определенным параметрам. В современной республике таких рощ больше 400 штук.

За долгие годы существования бок о бок с православием, у мари выработался взаимовыгодный симбиоз верований. По официальным данным, среди жителей республики 67,3% православных, 14% язычников и 5% мусульман. Однако многие из тех, кто называют себя православными, также исповедуют язычество. Двоеверие облегчает жизнь, когда меняется конъюнктура.

В современной республике Марий Эл таких рощ для молений больше 400 штук. Максим Богодвид/Sputnik Максим Богодвид/Sputnik

О том, что марийцы – «экстремисты», начали говорить в конце 2000-х, после того, как миссионерский отдел Московского патриархата Русской православной церкви в своем справочнике внесла марийский религиозный центр «Ошмарий-Чимарий» («Белый мари – Чистый мари») в список «Новых религиозных организаций России деструктивного и оккультного характера». Тогда марлу и начали все чаще упоминать в контексте религиозного экстремизма. Под суд попал один из верховных жрецов, Виталий Танаков – за издание книги «Жрец говорит» (включена в список экстремистской литературы Минюста РФ), в которой нелицеприятно описываются другие религии.

И все же марийское язычество сохранилось в более аутентичных формах, чем многие другие дохристианские культы. «Последняя языческая резервация Европы» – так порой называют мари. На самом деле, она далеко не последняя.

Языческий аттракцион

Обряд Алгыс в Якутии, где все еще поклоняются одной из ветвей тенгрианства. Евгений Софронеев/TASS Евгений Софронеев/TASS

По данным всероссийского исследования «Атлас религий и национальностей» 2012 года, в России 1,7 миллион человек (это 1,2% от всего населения) исповедуют традиционную религию своих предков, поклоняются богам и силам природы. Большинство из них - этнические религии, чья судьба во многом идентична мари.

Аар Айыы, древнюю религию якутов, официально признали в России стала лишь в 2014 году, после 316 лет запрета. И публичное исполнение обрядов, и массовые моления в священной долине Туймаада были запрещены указом 1696 года, с приходом на эти земли русских и православия. Массовое поклонение Аар Айыы сошло на нет, к ХХ веку эту веру исповедовали уже единицы. Сколько сейчас у нее последователей – никто не считал.

Священная гора Кисилях в Якутии. Андрей Голованов/Sputnik Андрей Голованов/Sputnik

«Есть религия тенгрианство, которая была до всех религий, это прародитель всех верований. Чингисхан с этой верой покорил практически весь мир. Аар Айыы - это ее северное ответвление», –говорит якут Давид. Он занимается популяризацией культуры и религии республики Саха и считает, что Аар Айыы – самая сильная вера, «потому что в гармонии с природой».

Якуты верят, что мир состоит из трех частей: верхний мир, где обитают верховные божества, срединный мир, где живут люди, и подземный мир – обитель злых духов. Главное отличие от всех остальных язычников – для якутов в срединном мире все предметы тоже одухотворены.

"Каждый Удмурт в душе своей язычник", - говорят сами удмурты. Так выглядят удмуртские идолы. Дмитрий Ермаков Дмитрий Ермаков

Каждый якут знает, для кого готовится угощение топленым маслом и белым конским волосом или зачем нужно окропление земли молочными продуктами, но теперь эти красивые обряды все чаще исполняют не жрецы, а местные артисты. Примерно так же обстоят дела у удмуртов – финно-угорского народа на Среднем Урале.

Еще в 1960 году 70% деревни Карамас-Пельга, в которой родилась удмуртка Анна Степановна, была языческой. Она помнит, как все жители деревни стояли в поле, вскинув руки к небу. Теперь священная изба-куала, на вид как обычная бревенчатая русская изба, существует только в музее-заповеднике «Лудорвай».

Еще в 1960 году 70% удмуртской деревни Карамас-Пельга была языческой. Дмитрий Ермаков Дмитрий Ермаков

«Удмурты многобожники. Во что верим – сами не знаем, как описать. Суть веры Природа, а в ней много богов», – рассказывала научный сотрудник «Лудорвая» Светлана. Эта маленькая деревня в 1270 км на восток от Москвы – единственная удмуртская резервация, она давно превратилась в развлечение для туристов. Сюда возят пресс-туры и школьников на экскурсии.

Куда большую популярность в России набирают новые религиозные движения.

Веганы в тайге

Собрание в "Городе солнца" в Красноярском крае, где обособившись от всех живут последователи Виссариона. Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

В 1991 году бывший гаишник Сергей Тороп из Красноярского края взял себе прозвище Виссарион, объявил себя мессией и основал «Церковь последнего завета». Около 5 тысяч человек выехали на юг Красноярского края, чтобы строить там по его заветам экопоселение «город Солнца». Для этого они продали квартиры и прочее имущество. Многим из последователей Торопа больше некуда возвращаться.

«Церковь последнего завета» собрала воедино целый букет мировых религий и практик – от индуизма и буддизма до апокалиптики и атеистического учения Карла Маркса. Все ее адепты живут ожиданием конца света, сроки которого постоянно отодвигаются Виссарионом.

Один из последователей Виссариона. Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

Они придерживаются жесткой веганской диеты в условиях сибирской тайги, отрицают традиционную медицину, поощряют многоженство. И несмотря на то, что РПЦ и религиоведы признают культ деструктивной сектой, «Церковь последнего завета» уже почти 30 лет беспрепятственно существует в России (с регистрацией Минюста РФ, между прочим) и обзавелась последователями в Европе, на Ближнем Востоке и в США. За этой время она всего несколько раз привлекала внимание правоохранителей. Последний раз – в 2019 году, следственная проверка еще не окончена.

Все адепты “Церкви последнего завета” живут в ожидании конца света. Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

Профессор и зампредседателя экспертного совета при Минюсте Александр Дворкин считает, что существование этого культа – «совершенно невозможная ситуация»: «В составе Российской Федерации есть территория размером с 2/3 Бельгии, которая живет фактически по своим законам, в которую не вмешиваются местные власти. Это дает основания подозревать, что там есть огромное количество неучтенных смертей. Ребенок умирает от неоказания медицинской помощи или голода, его закапывают здесь же, в тайге, безо всяких разбирательств, и на этом дело кончается».

За все время “Церковь последнего завета” всего лишь несколько раз привлекала внимание правоохранителей. Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

И, тем не менее, куда большее внимание Следственного комитета привлекают экономические успехи церкви Виссариона. За все годы она собрала столько недвижимости, сколько не снилось русским олигархам: квартиры и дома отдавали все семьи последователей, но никто никогда не считал, сколько их всего. Здесь не знают, что такое налоговая декларация и финансовый мониторинг, поток средств всем «нуждающимся» идет «прямо в руки», без контроля со стороны проверяющих органов. Есть версия, что долгое время «Церковь последнего завета» не трогали из-за опасений о массовом суициде.

Оккультизм под видом йоги

Впрочем, существуют в России и такие религиозные движения, которые стремятся максимально скрыть свою религиозную составляющую.

Последователи Агни Йоги (также известно как «Живая этика») верят, что семья известного русского художника и философа Николая Рериха путем яснослышания получила свыше учение, которое те оформили в 14 книг. В основе их теософская концепция бесконечной Вселенной, реинкарнация душ, эзотерика, трансгуманизм и все виды йоги. Согласно ему, все откровения были продиктованы Рерихам «Великим учителем» между 1920 и 1940 годами.

Агни Йога мимикрирует под общественно-гуманитарные учения и практики и отрицает связь с религиозностью. Андрей Огородник/TASS Андрей Огородник/TASS

Это учение родом из России собрало вокруг себя тысячи последователей как на родине, так и на западе, в особенности в США. Причем, как и все прочие идеологии нью-эйджа, оно социально мимикрирует под общественно-гуманитарные учения и практики и отрицает связь с религиозностью. Впрочем, это не всегда срабатывает.

В августе 2016 года министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма «Зов космической эволюции» – за пропаганду сектантской идеологии, а прокуратура запретила «Международному центру Рерихов» проводить в помещении Центра в самом центре столицы религиозные ритуалы. Тогда речь шла о буддийском ритуале «Сунжу Канцена» (традиции монастыря Дрепунг Гоманг в Индии), за которой рериховцы еще брали плату от 500 до 1000 рублей ($7-13) с человека.